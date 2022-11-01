‫موقع Artmarket.com يُصدر تقرير سوق الفن العالمي Artprice 2021 الذي يُظهر نموًا بنسبة 60% في حجم المبيعات وتحولًا نموذجيًا يتميز بوصول الرموز غير القابلة للاستبدال

تشير جميع الأسعار المشار إليها في هذا التقرير إلى نتائج المزاد العلني بما في ذلك رسوم المشتري. جميع الإشارات إلى $ تشير إلى الدولار الأمريكي.

كان أداء سوق الفن العالمي في عام 2021 غير مسبوق، مما وضع المأساة التاريخية لوباء كوفيد 19 وراءها بقوة.

تُظهر بيانات السوق زيادة مذهلة بنسبة 60% في مبيعات المزاد في عام 2021 مقابل 2020، على الرغم من استمرار الجائحة. أصبح انتقال سوق الفن إلى المجال الافتراضي للإنترنت الآن حقيقة واقعة في جميع القارات الخمس، مما أدى تقريبًا إلى إبعاد الحاجة إلى غرف المزادات المادية إلى التاريخ.

زادت المبيعات المباشرة عبر الإنترنت من قبل دور المزاد بنسبة 720% في جميع أنحاء العالم على مدار عامين من انتشار جائحة كوفيد. كان هذا المستوى من النمو متوقعًا مسبقًا في الفترة من 2025 إلى 2027.

يسر Artprice من Artmarket الإعلان عن نشر تقرير سوق الفن العالمي الـ24 (2021)، المتوفر مجانًا، بالكامل وبثلاث لغات، عبر الإنترنت وكذلك بتنسيق PDF :

التقرير باللغة الإنجليزية: https://imgpublic.artprice. com/pdf/the-art-market-in- 2021.pdf

التقرير باللغة الفرنسية: https://imgpublic.artprice. com/pdf/le-marche-de-lart-en- 2021.pdf

التقرير باللغة الصينية: https://imgpublic.artprice. com/pdf/zh-the-art-market-in- 2021.pdf

بيانات السوق الرئيسية لعام 2021:

بلغ حجم مبيعات المزادات الفنية العالمية 17.08 مليار دولار أمريكي، بزيادة 60% عن عام 2020.

ارتفع حجم مبيعات الفنون الجميلة في الغرب بنسبة 68% إلى إجمالي 10.9 مليار دولار أمريكي.

نمت عائدات مبيعات الفنون الجميلة في الصين بنسبة 43% لتصل إلى 5.9 مليار دولار أمريكي.

وصل عدد العقود التي تم تبادلها في المزادات في جميع أنحاء العالم إلى رقم قياسي على الإطلاق بلغ 663,900، بزيادة قدرها 29%.

كان متوسط سعر القطع المباعة 25,730 دولار أمريكي ومتوسط السعر 930 دولار أمريكي.

انخفض معدل غير المباع إلى 31% بفضل المبيعات عبر الإنترنت بشكل أساسي.

أظهر مؤشر الفن المعاصر نموًا بنسبة أكثر من 3%.

استحوذ الفن المعاصر على 20% من سوق الفن مقارنة بـ 3% في عام 2000.

معدل المبيعات العالمي من مزادات الفنون الجميلة

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1766212/Global_turnover_ Infographic.jpg

قوة الإقناع

مع إجمالي حجم مبيعات يصل إلى 5.95 مليار دولار أمريكي (35% من الإجمالي العالمي)، حققت الصين عائدات مزاد الفنون الجميلة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 5.79 مليار دولار أمريكي (34%).

بإجمالي 1.99 مليار دولار أمريكي، تراجعت المملكة المتحدة بنسبة 10% مقارنة بالمستوى الذي سجلته في عام 2019.

استحوذت أكبر ثلاثة أسواق وطنية في سوق الفن العالمي على 80% من حجم مبيعات المزاد الفني العالمي.

لأول مرة في تاريخها، تجاوز الإجمالي السنوي لفرنسا 1 مليار دولار أمريكي في المزاد، وأصبحت أخيرًا لاعباً رئيسياً في سوق الفن العالمي.

احتل السوق الألماني المركز الـ5 في الترتيب العالمي واجتذب شركة سوذبيز إلى كولونيا.

ضاعفت كوريا الجنوبية مبيعات مزاداتها الفنية بمقدار أربعة، محققة 237 مليون دولار أمريكي.

الصين في المركز الأول

يُظهر هذا التقرير أن الصين قد وصلت مرة أخرى إلى المرتبة الأولى في الترتيب الوطني العالمي من حيث ديناميكية المزاد الفني، مما يدل بوضوح شديد على مكانتها “المنافسة الجادة” مقابل الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي نجد فيه أن السوق الصيني له رموزه الخاصة، فإن هذا يجعله أكثر إثارة للاهتمام وهذا أيضًا هو السبب في أن الشراكة التحريرية بين Artprice و Artron مثيرة وذات صلة كبيرة بالواقع العالمي لسوق سريع التغير.

أفضل 10 دول حسب مزادات الفنون الجميلة ورموز غير قابلة للاستبدال (التطور مقابل 2020)

1. الصين (Artron): 5,953,355,500 دولار أمريكي (أكثر من 43.0%) 2. الولايات المتحدة: 5,794,793,900 دولار أمريكي (أكثر من 102.3%) 3. المملكة المتحدة: 1,996,657,600 دولار أمريكي (أكثر من 28.6%) 4. فرنسا: 1,008,464,700 دولار أمريكي (أكثر من 71.8%) 5. ألمانيا: 356,967,400 دولار أمريكي (أكثر من 18) 6. كوريا الجنوبية: 237,290,600 دولار أمريكي (أكثر من 369.90%) 7. إيطاليا: 212,554,100 دولار أمريكي (أكثر من 49.1%) 8. سويسرا: 193,884,700 دولار أمريكي (أكثر من 74.7% ) 9. اليابان: 167,464,400 دولار أمريكي (أكثر من 75.6%) 10. بولندا: 142,070,800 دولار أمريكي (أكثر من 66.5%)

دور المزادات

حققت دار سوذبيز (Sotheby) وكريستي (Christie) للمزادات الفنية 49% من سوق المزاد الفني العالمي بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي و 4 مليارات دولار أمريكي على التوالي.

يتخلف كل من شركة بولي (Poly) وشركة المزادات الصينية المحدودة (China Guardian) كثيرًا، حيث بلغت قيمتهما 824 مليون دولار أمريكي و 677 مليون دولار أمريكي.

تعاونت بولي (Poly) وفيليبس (Phillips) في هونغ كونغ وحققا 175 مليون دولار أمريكي معًا.

كيتيرر (Ketterer)، التي بلغت 97 مليون دولار أمريكي في عام 2021، كانت دار المزادات الرائدة في قارة أوروبا.

باعت أركوريال (Artcurial)، دار المزادات الرائدة في فرنسا، 3,800 عمل فني مقابل 91 مليون دولار أمريكي.

الفنانين والمزادات

في عام 2021، جمعت قطعة واحدة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي: المرأة الجالسة للفنان بابلو بيكاسو (1932) في كريستيز نيويورك.

في عام 1997، بيعت نفس اللوحة بمبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي.

وفي عام 2021، كان بيكاسو وباسكيات ووارهول وريختر وتشانغ دا تشيان أكثر الفنانين نجاحًا في المزاد في العالم.

كان بيبل (Beeple) أغلى فنان حي لهذا العام، حيث حقق الكثير من 69.4 مليون دولار أمريكي.

يعتبر غيرهارد ريختر وبانكسي أكثر الفنانين الأحياء نجاحًا في العالم في المزاد.

بلغ إجمالي أعمال بانكسي 1,186 عملاً تم بيعها مقابل 206 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك رقم قياسي جديد عند 25.4 مليون دولار أمريكي.

يايوي كوساما هي أول امرأة في التاريخ تنضم إلى أفضل 10 فنانين عالميين في Artprice حسب معدل البيع.

أصبح جان ميشيل باسكيات ثاني أنجح فنان في العالم بعد بيكاسو.

ولأول مرة، تم بيع خمسة أعمال رئيسية لباسكيات في هونغ كونغ.

الاتجاهات الرئيسية

1. تقدم الرموز غير القابلة للاستبدال طريقة جديدة تمامًا لجمع:

جعلت نتائج أعمال بيبل (Beeple) و باك (Pak) و Larva Labs و Yuga Labs هذا السوق الجديد أمرًا لا مفر منه.

بمجرد وصولهم إلى المزاد، بلغ إجمالي 279 قطعة من الرموز غير القابلة للاستبدال 232.4 مليون دولار أمريكي (أكثر من قسم التصوير الفوتوغرافي).

2. حطم الفنانون الشباب أرقامًا قياسية (ما يسمى بظاهرة “الرقاقة الحمراء”):

بلغ سعر بيبل (40 عامًا) وأفيري سنجر (Avery Singer) (34 عامًا) و Fewocious (18 عامًا) أسعارًا مذهلة.

3. أظهر الطلب على أعمال الفنانين والفنانين الأفارقة من الشتات الأفريقي حيوية هائلة.

سوق الفن 3.0: رموز قابلة للاستبدال، وميتافيرس، وبلوك تشين

ويوضّح تييري إيرمان، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة Artmarket.com وقسمها Artprice هذا الأمر بقوله:

“وفر الإنترنت 2.0 إمكانية التواجد على الإنترنت. الإنترنت 3.0 يحدث الآن في الإنترنت. خلال عام 2021، مع حصد كوفيد للعديد من الأرواح والسيطرة تمامًا على حياتنا اليومية ومفرداتنا، لا يزال قاموس كولينز الشهير يعتبر كلمة “NFT” (“الرموز غير القابلة للاستبدال”) أهم “كلمة في العام”. هذا المصطلح مثير للجدل بدرجة كبيرة، وهو مهم ليس فقط لكونه على شفاه الجميع، ولكن لأنه يحمل بداخله بذور ثورة رقمية تؤثر على سوق الفن بطريقة لم نشهدها منذ خمسة قرون. ولهذا يبدأ تقرير سوق الفن لعام 2021 بهذا المصطلح“.

لفهم التأثير التاريخي للرموز غير القابلة للاستبدال على عالم الفن بشكل كامل في عام 2021، يجب أن نعود إلى عصر النهضة عندما حدث نقلة نوعية مماثلة. بفضل دار طباعة يوهانس جوتنبرج، تمكن الفنانون، لأول مرة، من طباعة طبعاتهم الأولى. كان هذا يمثل انتقالًا كبيرًا للسلطة في أيدي الفنانين.

سمح هذا التطور للفنانين، لأول مرة في التاريخ، بتوليد الدخل والتحكم في إنتاجهم في ورشهم ومصانعهم. اليوم مع الرموز غير القابلة للاستبدال، نشهد تحولًا نموذجيًا مشابهًا له نفس الأهمية التاريخية.

ميتافيرس ليس حول التقنية ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد. يتعلق الأمر بإضفاء الطابع المادي على الحالة المادية إلى عالم جديد حيث يمكن الآن الوصول إلى تجارب مستحيلة ذات يوم.

خلال هذا القرن الـ21 من عصر التنوير، سيتم إعادة تشكيل عالم الفن حول الإبداع والاقتصاد الافتراضي (ولكنه حقيقي جدًا)، مما يوفر أخيرًا الدعم اللازم لعدد أكبر بكثير من المبدعين.

يظل التفرد أجمل توقيع، حتى في العالم الافتراضي لـ ميتافيرس (Metaverse).

استغرق إضفاء الطابع المادي على سوق الفن عبر الإنترنت ما يقرب من 30 عامًا. مع عالم الرموز غير القابلة للاستبدال و ميتافيرس، لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة عبور لسوق الفن… إنه المكان الذي سيتم فيه إنشاء الفن نفسه وتبادله. نحن ندخل بعدًا جديدًا تمامًا.

التوزيع الجغرافي لمبيعات مزاد الفنون الجميلة عام 2021

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1766214/Geographical_ distribution.jpg

باختصار، على الرغم من تأثره الشديد بالوباء – وهي مأساة عالمية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الحديث – فقد تمكن سوق الفن من الانتعاش من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية في وقت قياسي. وقد أتاح هذا التحول نموًا أسيًا بنسبة أكثر من 60%، على الرغم من استمرار الوباء بشكل أو بآخر في كل مكان في القارات الخمس في العالم. في الغرب، وصل هذا النمو السنوي المذهل إلى أكثر 68%، وهو مستوى نمو لم نشهده منذ 25 عامًا.

الصور:

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[ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2022/03/ image2-EN-geographical- breakdown_EN.jpg ]

حقوق النشر (1987-2022) محفوظة لتييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

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نبذة عن شركة Artmarket :

شركة Artmarket.com شركة مدرجة في لائحة الشركات الأوروبية في بورصة يورونكست باريس، وفي قائمة شركات SRD 7478، بلومبيرج: PRC، رويترز: ARTF.

استكشف السوق الفنية وقسم Artprice على الفيديو: www.artprice.com/video

تأسّست شركة Artmarket وقسمها Artprice في عام 1997 من قبل رئيسها التنفيذي تييري إيرمان. وتُدار شركة Artmarket وقسمها Artprice من قبل مجموعة Groupe Serveur، والتي تأسّست في عام 1987.

يمكن الاطّلاع على السيرة الذاتية المعتمدة لمؤسس الشركة تييري إيرمان على موقع Who’s who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

تُعدّ شركة Artmarket شركة فاعلة عالميًا في سوق الفنّ، وتضمّ مجموعة من الأقسام، من بينها قسم Artprice، والذي يُعدّ موقعًا عالميًا لجمع المعلومات التاريخية والحديثة للأعمال الفنّية وإدارتها وتوظيفها، وذلك عبر قواعد بيانات تحتوي على أكثر من 30 مليون فهرس ونتائج مزادات عُرضت فيها أعمال أكثر من 770,000 فنّان.

من خلال منصته الإلكترونية العالمية للبيع والشراء(Global Standardized Marketplace)، يسعى قسم Artprice بشركة Artmarket (الشركة الرائدة عالميًا في توفير معلومات سوق الأعمال الفنّية) أن تكون منصة رائدة عالميًا في مجال بيع الأعمال الفنّية من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال.

يوفر Artprice Images® للمستخدمين وصولًا غير محدود لأكبر بنك صور لأعمال فنّية في العالم؛ فهو يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية فوتوغرافية أو منقوشة لأعمال فنّية قديمة ومعاصرة (من عام 1700 حتى يومنا هذا) مصحوبة بتعليقات من مؤرخّي الأعمال الفنّية بالشركة.

يجمع قسم Artprice بشركة Artmarket البيانات من 6300 شركة مزادات بشكل مستمر، ويُصدر نشرات تحتوي على معلومات أساسية عن سوق الأعمال الفنّية للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7,200 نشرة). ويتيح القسم لعدد 5.4 مليون مستخدم (المسجّلين على الموقع والمتابعين لصفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي) الاطّلاع على الإعلانات المنشورة من قبل أعضاء آخرين، وتمثّل هذه الشبكة حاليًا سوقًا عالميًا موحّدًا رائدًا (Global Standardized Marketplace®) لشراء الأعمال الفنّية وبيعها بأسعار ثابتة أو بمزادات (وهذه المزادات تنظمها الفقرات 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد مُنحت شركة Artmarket (من خلال قسمها Artprice) لقب “الشركة المبتكرة” من قبل بنك الاستثمار العام (BPI) (للمرّة الثانية في نوفمبر 2018 ولمدّة 3 سنوات أخرى) وهو ما يمثل دعمًا للشركة لتحقيق هدفها في تعزيز مكانتها كشركة عالمية فاعلة في سوق الأعمال الفنّية.

نُشر تقرير سوق الفن العالمي لشركة Artprice من قبل Artmarket لعام 2020 في مارس 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2021

تقرير سوق الفن المعاصر لشركة Artprice لعام 2020/21 من موقع Artmarket.com:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

فهرس النشرات الصحفية التي نشرتها شركة Artmarket بواسطة إدارة Artprice التابعة لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

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استكشف الكيمياء والكون لشركة Artmarket وإدارة artprice التابعة لها على موقع https://www.artprice.com/video ويقع مقره في متحف أورنج الشهير عالميًا للفن المعاصر “The Abode of Chaos” وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

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