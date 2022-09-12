‫موقع Artmarket.com ينشر تقرير آرت برايس 2022 نصف السنوي: عودة سوق الفن إلى النمو القوي في الغرب

PARIS , 12 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — زادت العوائد العالمية من مبيعات مزادات الفنون الجميلة بنسبة 8.8٪ في النصف الأول من عام 2022، رغم حدوث موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 في الصين. رصدت آرت برايس رقمًا قياسيًا من معاملات المزادات في جميع أنحاء العالم وتتابع الحماس المتزايد في أعمال الفنانين في الفترة من النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، ممن تتسم أسعار أعمالهم الفنية بالتقلب الشديد.

أربعة مؤشرات لحيوية نشاط مزادات الفنون الجميلة العالمية في النصف الأول من عام 2022

صرح تييري إيرمان، رئيس ومؤسس موقع Artmarket.com قائلاً : “تكشف دراسة شاملة لنتائج المزادات العامة عن تزايد المنافسة بين نيويورك ولندن وهونغ كونغ، ويؤدي هذا التنافس إلى تضخم أسعار أعمال الفنانين الشباب بسرعة إلى مستويات لا يصل إليها في العادة إلا عظماء الفنانين. وبمناسبة انعقاد معرض فريز لندن للفنون « Frieze London » ومعرض باريس+ للفنون « Paris+» (المعرض الأخير يديره آرت بازل)، ستنشر آرت برايس تقريرًا حصريًا مخصصًا للفن «المعاصر للغاية» وهو مصطلح يشير إلى ديناميكية تتمحور حول الفنانين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، مثل ماثيو وونغ وأفيري سينجر ورفيق أنادول.

يستند تحليل آرت ماركت المعروض في هذا التقرير للنصف الأول من عام 2022 إلى نتائج المزاد العلني للفنون الجميلة التي سجلتها آرت برايس، ويعنى فقط باللوحات، والمنحوتات، والرسومات والصور الفوتوغرافية، والمطبوعات، ومقاطع الفيديو، والأعمال المركبة التنصيبية، وأقمشة النجود، وكذلك الرموز غير القابلة للاستبدال، ويستثني المقتنيات الأثرية، والممتلكات الثقافية المجهولة، والأثاث. وتشير جميع الأسعار الواردة في هذا التقرير إلى نتائج المزاد العلني، بما في ذلك رسوم المشترين، بينما تشير علامة الدولار $ إلى الدولار الأمريكي.

الأرقام الرئيسية للنصف الأول من 2022

بلغت عائدات مزادات الفنون الجميلة العالمية نحو 7.49 مليارات دولار.

تُعد هذه الفترة هي خامس أكثر فترات النصف الأول ازدهارًا في تاريخ سوق الفن على الإطلاق.

زيادة بنسبة 8.8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

بيعت 326,000 قطعة في النصف الأول من عام 2022 مقابل 313,400 قطعة في النصف الأول من عام 2021.

حققت دار مزادات كريستيز ثاني أفضل نتيجة للمزادات الفنية على الإطلاق بمبلغ 195 مليون دولار.

ارتفع معدل القطع غير المباعة إلى 31٪ مقابل 27٪ في النصف الأول من عام 2021.

كان من الواضح أن نيويورك هي السوق الأكثر تميزًا في العالم، بعد تحقيقها لمبلغ 3.27 مليارات دولار من العوائد.

تليها في المرتبة الثانية والثالثة، سوق لندن حيث حققت 1.43 مليار دولار وهونغ كونغ التي حققت 610 ملايين دولار.

لم تتخلف سوق باريس للفنون بعيدًا، حيث حققت 518 مليون دولار واجتذبت عددًا متزايدًا من المؤسسات الدولية.

مثلّت دارا مزادات كريستيز وسوثبيز نسبة 38٪ من حجم مبيعات الفنون الجميلة العالمية.

أصبحت مجموعة ماكلو الفنية أغلى مجموعة مباعة في العالم على الإطلاق، محققةً 922 مليون دولار.

وبيع 180 رمزًا من الرموز غير القابلة للاستبدال في دار المزادات بقيمة 8.5 ملايين دولار.

بنية وهيكل سوق الفن

مع انحسار الأزمة الصحية عالميًا، استقرت مزادات الفنون الجميلة على معدل قطع غير مباعة نسبته 31٪، أي عمل فني واحد تقريبًا من بين كل ثلاثة أعمال قد عُرِضت للبيع. ويتوافق هذا المستوى مع متوسط مستقر على مدار العشرين عامًا الماضية، ظل متذبذبًا بين 36٪ في عام 2009 و27٪ في عام 2021. وفي الواقع، كانت رد فعل مؤشر السوق الرئيسي هذا مختلفًا تمامًا مقارنة عما كان عليه في الأزمة الكبرى الأخيرة التي أثرت على سوق الفن العالمية، ونعني بذلك الأزمة المالية التي حدثت في 2009. ففي ذلك الوقت، قرر جامعو القطع الفنية تحمل مخاطر مالية أقل، بينما دفعت الأزمة الصحية في 2021 المشترين إلى التحول إلى قناة بيع جديدة غير مادية تمامًا.

في النصف الأول من عام 2022، حققت السوق توازنًا جديدًا بفضل تعايش قناتي بيع مختلفتين ومتكاملتين (واحدة مادية والأخرى رقمية)، مما سمح بمواصلة معاملات المزادات بوتيرة إيجابية لتصل إلى رقم تاريخي بلغ 326,000 قطعة فنية في ستة أشهر. في النصف الأول من عام 2022، زاد هذا المقدار بصورة غير مسبوقة، على الرغم من تأجيل الكثير من المزادات في الصين (التي انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 53%) بسبب حدوث موجة جديدة من جائحة كوفيد-19.

حفزت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النمو (حيث ارتفع نمو الأولى إلى نسبة 42٪ مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، بينما حققت الثانية نموًا بمقدار 26%). واستحوذ سوقا العملاقين الأنجلوسكسونيين وحدهما على ثلثي مبيعات مزادات الفنون الجميلة العالمية. من جانبها، استحوذت الصين على 12٪ فقط من مبيعات مزادات الفنون الجميلة العالمية، وهي نتيجة تدين بتحقيقها بشكل كبير إلى مدينة هونغ كونغ التي تمثل 70٪ من حجم سوق الفن الصينية بأكملها (بما في ذلك هونغ كونغ، وماكاو، وتايوان).

وواصلت فرنسا نموها (+14٪) لتدعيم مركزها الرابع متقدمة على ألمانيا (-5٪) بعد أداء مثير في عام 2021. بالإضافة إلى وجود داري مزادات كريستيز وسوثبيز، قدم العديد من مشغلي المزادات الباريسية عروضًا قوية بشكل استثنائي: فقد حققت دار مزادات آرتكوريال (+42٪) وحققت أغوت (+154٪)، من بين دور مزادات أخرى. وفي الوقت نفسه، تستقطب العاصمة الفرنسية عددًا متزايدًا من اللاعبين الدوليين الرئيسيين، مثل ديفيد زفيرنر، بينما افتتحت سلاسل معارض غاغوسيان وكونتينيوا فروعًا جديدة في فرنسا. ويسر باريس أن تشهد انضمام معرض هاوزر وويرث الوشيك بالإضافة إلى افتتاح قاعة مزادات فيليبس. كما استحوذت بونهامز على البيت الفرنسي كورنيت دي سان سير (الذي يعمل في باريس وبروكسل) وأخيرًا، ستصبح شركة آرت بازل من الآن فصاعدًا المنظم الرسمي لمعرض الخريف الفني الدولي الذي يتم تنظيمه في القصر الكبير في باريس،بعنوان باريس+، والذي سيحل محل المعرض الدولي للفن المعاصر ( FIAC ).

حققت اليابان وسويسرا أيضًا بداية ممتازة لعام 2022 مع زيادة بلغت 74٪ و145٪ من إجمالي مبيعات المزادات الخاصة بكل منهما. دون التنافس المباشر مع هونغ كونغ (التي لا تزال تتفوق عليها بسبعة أضعاف)، تتبوأ طوكيو مقعدها كمركز للفنانين المعاصرين الرئيسيين في القارة الآسيوية، بما في ذلك آندي وارهول ويوشيتومو نارا ويايوي كوساما، وكذلك المواهب الشابة، مثل السيد دودل وأياكو روكاكو (المولود في سنة 1982)، حيث تجاوزت مبيعات مزاداتها 18.6 مليون دولار هذا العام. من جانبها، تواصل سويسرا الاحتفاظ بمكانة رفيعة في سوق الفن ما بعد الانطباعي والحديث من خلال بيع أعمال مهمة لفرديناند هودلر وألبرتو جياكوميتي ومارك شاغال.

بيعت لوحة فرديناند هودلر Der Brienzersee von Breitlauenen aus ( 1906)، مقابل 2,875,000 فرنك سويسري (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) في 17 يونيو 2022 بواسطة غاليري كورنفيلد في برن

https://www.artprice.com/ artist/13632/ferdinand-hodler/ painting/27034374/der- brienzersee-von-breitlauenen- aus

المواضيع الرائجة: الرموز غير القابلة للاستبدال والفن المعاصر للغاية

مع تصدرها في مارس 2021 بعد تحقيقها لنتيجة قيمتها 69.4 مليون دولار أمريكي في أول مزاد علني لها، أحدثت الرموز غير القابلة للاستبدال ما يشبه الثورة في سوق الفن، حيث خلقت نوعًا جديدًا من الأعمال، واستقطبت جامعين جددًا للأعمال الفنية، وأدخلت عملة جديدة.

من بين 277 رمزًا غير قابل للاستبدال بيع بالمزاد في النصف الأول من عام 2022، فإن 65٪ منها قد بيعت بمتوسط سعر يبلغ 47,000 دولار أمريكي. وهذا الوضع مختلف تمامًا عن النصف الثاني من عام 2021 الذي عُرِض فيه 225 رمزًا غير قابل للاستبدال للبيع، وبيع 86٪ منها بمتوسط سعر يبلغ 520,000 دولار أمريكي. حقق العمل الفني الرقمي والمادي المعروف باسم البشري Human One ( 2021) ما يقرب من 29 مليون دولار أمريكي في دار مزادات كريستيز في نوفمبر الماضي، بينما كانت أفضل نتيجة حققها رمز غير قابل للاستبدال في النصف الأول من عام 2022 هي 1.38 مليون دولار أمريكي عن العمل الفني العمارة الحيّة: كازا باتيو (2022) للفنان رفيق أنادول.

سُحبت 104 كريبتوبانكس كانت دار مزادات سوثبيز أعلنت عنها في فبراير 2022 عشية يوم البيع المجدول لها. ويُبرز سحب مثل هذه الكمية، التي تُقدَر قيمتها بين 20 و30 مليون دولار، مدي استمرار التشكك النسبي لدى اللاعبين في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال بشأن الخدمة التي يقدمها الوسطاء التقليديون. فهذه الخدمة ليست مرتفعة الثمن وحسب (تبلغ تكاليف المعاملات في المتوسط20٪ مقارنة بحوالي 2٪ إلى 3٪ عبر منصات الرموز غير القابلة للاستبدال) ولكنها تخضع أيضًا لجدول زمني أقل مرونة. ومع ذلك، تواصل دور المزادات الكبرى جهودها للمشاركة في هذه السوق الناشئة، على الرغم من أنها نادرًا ما تبيع مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال الرئيسية (مجموعة نادي يخت القرد المضجر “ BAYC” ، ومجموعة عالم النساء “ WoW” ، وما إلى ذلك). وفي الوقت الحالي، يبدو أن مثل هذه المشاريع لم تعد بحاجة إلى جهود التسويق أو شرعية دور المزادات المنظمة.

في الوقت نفسه، أدى تقلب أسعار العملات المشفرة إلى تفاقم أزمة عدم ثقة الجامعين الفنيين التقليديين في وجه هذه السوق المضطربة. ولحسن الحظ، سيوفر هذا الركود لعدد كبير من الفنانين والتجار، وجامعي القطع الفنية، والمؤسسات – بدءًا من المتاحف – فرصة للاهتمام بالأعمال الرقمية والتفكير في اقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال دون التعرض لضغوط المبيعات القياسية والإفراط في استخدام وسائل الإعلام.

https://www.artprice.com/nft

تنبع ظاهرة الرموز غير القابلة للاستبدال من نفس الحماس الذي يرصده آرت برايس لأعمال الفنانين الشباب، والتي يحقق بعضها نتائج قياسية رهيبة بملايين الدولارات حتى قبل أن تُعرض أعمالهم في متحف كبير أو حتى قبل أن يقيموا عرضًا منفردًا في أي معرض. وسوف تُحلَّل سجلات المزاد الأخيرة لأعمال الفنانين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا (الذين يتم تداول أعمالهم الأخيرة بالفعل في السوق الثانوية) من خلال التقرير القادم لآرت برايس المعني بالفن المعاصر للغاية والمقرر نشره في أكتوبر 2022. وستكون هذه فرصة خاصة لتسليط الضوء على النجاح المتنامي وتأثير الرسامات الشابات.

أفضل 10 سجلات شخصية لفناني الفنون الحية تحت سن الأربعين في المزادات خلال النصف الأول من عام 2022

© artprice.com

1. أفيري سينجر (1987): 5,253,000 دولار أمريكي

2. كريستينا كوارلز (1985): 4,527,000 دولار أمريكي

3. جينيفر باكر (1984): 2,349,000 دولار أمريكي

4. ماريا بيريو (1982): 1,562,500 دولار أمريكي

5. روبي بارات (1999): 841,317 دولارًا أمريكيًا

6. روبرت نافا (1985): 639,401 دولار أمريكي

7. إيسي وود (1993): 588,042 دولارًا أمريكيًا

8. لورين كوين (1992): 588,042 دولارًا أمريكيًا

9. لويس فراتينو (1993): 365,400 دولار أمريكي

10. جوردي كيرويك (1982) 277,200 دولار أمريكي

خمس نتائج استثنائية في النصف الأول من عام 2022

حصد بورتريه مارلين مونرو المعروف باسم Shot Sage Blue Marilyn للفنان آندي وارهول ثاني أعلى سعر على الإطلاق في مزاد فني. لأول مرة منذ لوحة مخلص العالم المعروفة باسم سالفاتور موندي Salvator Mundi للفنان ليوناردو دا فينشي التي بيعت في نوفمبر 2017 (قبل أربعة أعوام ونصف)، عادت سوق الفن فائقة الجودة بنتيجة تشكك مرة أخرى في مفهوم التحف الفنية المطلقة وقيمتها. وقد ضمنت دار مزادات كريستيز البيع الخيري الذي أسفر عن هذه النتيجة وانتهى بنتيجة بلغت 195 مليون دولار (شاملة الرسوم). وحصل على “اللوحة” لاري غاغوسيان، الغني عن التعريف، صاحب المعرض العتيد الذي كان قد باع اللوحة القماشية لتوماس أمان في أوائل الثمانينيات.

https://www.artprice.com/ artist/30269/andy-warhol/ painting/26798865/shot-sage- blue-marilyn?p=1

حظيت دار المزادات الفرنسية آرتوكوريال بشرف تقديم صورة صامتة استثنائية لجان بابتيست شاردان، Le panier de fraises des bois ، رسمها في عام 1761 وعُرضت في نفس العام في الصالون الكبير في باريس. ورغم كون هذا أول ظهور لهذه اللوحة في مزاد، أصر الخبير الفني إريك توركوين على الأهمية التاريخية الهائلة للعمل، والتي تشهد على الأهمية التي تحملها الملصقات الموجودة على ظهر اللوحة، حيث عُرضت في العديد من المعارض المرموقة في جميع أنحاء العالم. وكانت تحفة جان بابتيست شاردان، تلك اللوحة الفنية الرقيقة والساحرة، تقدر بما بين 13 و16 مليون دولار وبيعت في النهاية مقابل 26.8 مليون دولار.

https://www.artprice.com/ artist/45915/jean-baptiste- simeon-chardin/painting/ 26388579/le-panier-de-fraises- des-bois?p=1

بلا شك إن أكبر حدث مثير شهده العام قد صنعته اللوحة القماشية المعروفة باسم تقليب السكر The Sugar Shack ( 1976) للفنان إيرني بارنز (1938 – 2009)، حيث سجل الرسام الأمريكي من أصل أفريقي رقمًا قياسيًا جديدًا في العام الماضي في المزاد عندما بيعت لوحته بمبلغ 550 ألف دولار. ولكن في 12 مايو من هذا العام، عرضت دار كريستيز لوحته تقليب السكر The Sugar Shack ( 1976) في نيويورك بتقدير يتراوح بين 150.000 و200.000 دولار أمريكي. ولكن العمل الفني بيع في النهاية بمبلغ 15,275,000 دولار، أي أكثر من 100 ضعف التقدير المنخفض له. وخلال الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، عُرِضت ست لوحات مهمة أخرى لإيرني بارنز في داري مزادات كريستيز وبونهامز، وبيعت جميعًا بمبالغ تتجاوز التقديرات المتوقعة لها.

في العام الماضي، أصبحت الفنانة اليابانية يايوي كوساما أول فنانة تدخل قائمة أفضل 10فنانين من حيث الأداءعلى مستوى العالم وفقًا لحسابات آرت برايس (باحتساب جميع فترات الإبداع). وكانت أيضًا ثالث أفضل فنانة للفنون الحية من حيث الأداء لهذا العام بعد جيرارد ريختر وبانكسي. وكررت يايوي كوساما نفس الأداء المتميز بعد بيعها لـ 208 قطع في جميع أنحاء العالم بقيمة تزيد عن 115 مليون دولار. كما أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في المزاد عندما بيعت لوحتها بلا عنوان (شبكات) (1959) مقابل 10.5 ملايين دولار في دار فيليبس في 18 مايو 2022.

https://www.artprice.com/ artmarketinsight/yayoi-kusama -at-last-a-female-artist-in- the-global-top-10

كان ماثيو وونغ سيبلغ 38 عامًا إذا لم ينتحر في عام 2019. ومنذ وفاته، حققت لوحاته نجاحًا مذهلًا في قاعات المزادات. ففي 19 مايو 2022، بيعت لوحته حارس الليل Night Watcher ( 2018) مقابل 5.9 ملايين دولار في دار كريستيز بنيويورك. وفي النصف الأول من عام 2022، احتل ماثيو وونغ المرتبة 52 في الترتيب العالمي للفنانين حسب مبيعات المزادات (باحتساب جميع فترات الإبداع)، وهو نجاح له نكهة باسكياتية من نوع ما، حتى لو لم يوضع وونغ في المرتبة اللائقة به في تاريخ الفن.

اقرأ تقرير موقع Artprice.com حول سوق الفن العالمية عن النصف الأول من عام 2022 عبر الإنترنت على:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/global-art- market-in-h1-2022-by-artprice- com

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اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي، تييري إيرمان. وتتحكم شركة جروب سيرفر التي تأسست عام 1987 في شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في مَنْ يكون مَنْ ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

شركة آرت ماركت من المؤسسات الفاعلة عالميًا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها الكثيرة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، تضم أكثر من 787,000 فنان.

يطمح قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات الخاصة بسوق الفن، لنفسه بأن يكون أكبر منصة رائدة في العالم لعرض الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة من خلال سوقه العالمية الموحدة.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (® Artprice Images ) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم: يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات المؤرخين الفنيين لدينا.

تقوم آرت ماركت من خلال قسم آرت برايس التابع لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6300 دار مزادات، وتقدم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 مطبوعة). يتمتع 5.4 ملايين مستخدم (عبر تسجيل دخول الأعضاء + وسائل التواصل الاجتماعي) بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمية الموحدة® الرائدة لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها، على وسام الدولة “شركة مبتكرة” من قِبل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) وهو ما يدعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت لعام 2020 حول سوق الفن العالمية المنشور في مارس 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2021

تقرير آرت برايس عن عام 2020/2021 لسوق الفن المعاصر من Artmarket.com :

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

فهرس البيانات الصحفية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

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اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها https://www.artprice.com/video ومقره في متحف أورغن للفن المعاصر الشهير “The Abode of Chaos” (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

· لوبس – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999 ( 4.3 مليون متابع)

· https://vimeo.com/124643720

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