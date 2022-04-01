‫موسوي قارئا إيرانيًا نال الرابع عالميًا في مسابقة عطر الكلام

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — حققت مسابقة أجمل صوت عن فئة التلاوة ضمن مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية، التي تُعرض على برامج “عطر الكلام”، حلم المتسابق الإيراني سيد جاسم موسوي، بأن يكون قارئًا عالميًا، موضحًا أن مسابقة قراءة القرآن الكريم والأذان العالمية قدمت له تلك الفرصة، مؤكدا أنه يسعى لإنشاء مؤسسة عالمية لقراء قراءة القرآن الكريم، وإنهاء مسيرته وجولاته في المسابقات القرآنية، ليبدأ بعدها العمل بمشاريع أخرى في تعليم القرآن، ومتابعة دراسة القراءات الأخرى.

وأوضح موسوي أنه ينوي التوجه إلى المملكة المغربية لتعلم قراءة ورش عن نافع، والقراءات الأخرى، بهدف إضفاء تسهيلات وجماليات أكثر للتلاوة، مقدمًا شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ على إطلاقه للمبادرة وحسن الضيافة والرعاية، مؤكدا أن ما شاهده من حفاوة وتنظيم لم يره في أي مسابقة أخرى.

وقد خاض موسوي خلال المراحل ما قبل النهائية من المسابقة، منافسات صعبة وحاسمة، ضمت مجموعة من أعذب الأصوات وأكثرها جمالًا في قراءة القرآن، حتى تمكن في نهاية المطاف من إقناع لجنة التحكيم التي تمثل نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، وتضم مؤذني الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.

بدأ سيد موسوي تلاوة القرآن الكريم وهو في سنّ 6 سنوات بتشجيع من والده، ثم شرع في تقليد أصوات بعض المشايخ والقراء، منهم: عبد الباسط عبدالصمد، مصطفى إسماعيل، محمد أحمد شبيب، المنشاوي، محمود علي البنا، وغيرهم.

وخلال مراحله الدراسية في الأهواز، حاز المراتب الأولى في عدة مسابقات طلابية للقرآن الكريم في المدارس، إلى جانب مسابقات أخرى على مستوى إيران.

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