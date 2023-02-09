‫موبايلي تواصل نشاطاتها في مؤتمرLEAP التقني وتعلن عن شراكات ومذكرات تفاهم مع شركات قطاع التحول الرقمي والاستثمارات الرقمية

Mobily Pay توقع اتفاقية مع شركة أبيان للاستثمار الآلي

Mobily Pay و سدايا لدمج خيار احسان و التبرع عبر التطبيق

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 فبراير 2023 /PRNewswire/ — كشفت شركة اتحاد اتصالات “ موبايلي” عن سلسلة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها ضمن مجموعة واسعة من المجالات التقنية التي تشمل أسواق الإنترنت والاستثمارات الآلية وإدارة و تطوير البنية التحتية والمزيد في اليوم الثالث من مؤتمر LEAP التقني 2023.

يواصل آلاف المندوبين والخبراء وقادة القطاع حضور الحدث الضخم، حيث يستمر اليوم الثالث بتوفير منصة للحوار والتعلّم والتعاون بهدف بناء الرؤية المستقبلية التقنية.

وأبرز ما يميز اليوم الثالث بالنسبة لـ”موبايلي” هو إعلانها عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركات مث ل بطاقتي و أبيان و سدايا و.

سدايا

Mobily Pay و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ستعملان معًا على توفير خدمة التبرع لمستخدمي التطبيق. سيركز المشروع على تمكين إحسان من التحكم في بوابة الدفع مما يؤدي إلى زيادة عدد المعاملات وحركة الأموال ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية لشركة Mobily Pay ، كجزء من استراتيجية Mobily Pay لتمكين حزمة كاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في رؤية 2030 لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

بطاقاتي

وقعت Mobily Pay مذكرة تفاهم مع بطاقاتي ، والتي ستمكن Mobily Pay من تقديم قسائم إلكترونية لعلامات تجارية قوية

كما ستكون هذه الشراكة جزءًا من خطة توسع Mobily Pay ، حيث ستمهد الطريق لإطلاق منتجات وخدمات جديدة، مما سيساعد على تلبية توقعات العملاء وتعزيز تجاربهم.

ضوئيات

وقعت موبايلي اتفاقية مع ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات ،حيث تمكن الاتفاقية من المساهمة في تطوير الخدمات التقنية والحلول الرقمية بجودة وموثوقية عالية، إضافة الى مراكز البيانات وتحسين تجربة عملائها.

و مع استمرار تطور العالم الرقمي، تتعاون موبايلي مع شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات إنترنت الأشياء لعملاء ضوئيات في جميع أنحاء المملكة. تبحث المذكرة فرص استخدام ضوئيات لشبكة النفاذ اللاسلكي الخاصة بموبايلي، وضمن حدود لوائح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المتعلقة بإطار ترخيص IoT-VNOوالتي تمكن شركة ضوئيات من تقديم مجموعة من خدمات إنترنت الأشياء في عدة قطاعات من خلال الاستفادة من شبكة موبايلي.

أبيان

ستركز مذكرة التفاهم الموقعة بين Mobily Pay وشركة أبيان ، على الاستثمارات الآلية مع أقسام جديدة ستمكن مستخدمي موبايلي باي من الاستثمار شهرياً عبر أبيان، والتي ستقوم بعد ذلك بتسهيل الاستثمار،كما تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التقدم وبأن تكون Mobily Payأول شركة في السوق تقدم هذه الخدمة مع التركيز على احتياجات العملاء. وستعمل الاتفاقية على زيادة اكتساب المستخدمين وتقديم المنتجات الجديدة وتعزيز رضا العملاء بشكل عام.

نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005 . تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH ، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم .

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