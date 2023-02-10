‫موبايلي تختتم المؤتمر التقني الدولي LEAP 2023 بإعلانها عن شراكات جديدة





تعاون جديد بين موبايلي و سيسكو لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني

تطوير مركز للتشغيل التقني عن بعد من قبل شركة موبايلي وشركة “تاتا للخدمات الاستشارية”

تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعاون مع خدمات أمازون ويب

اتفاقية بين موبايلي و RedHat لدعم جهود التحول الرقمي

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 10 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — كشفت موبايلي في ختامالمؤتمر التقني الدولي LEAP 2023 عن عدد من الاتفاقيات والشراكات الجديدة التي أبرمتها في مع شركات في مجموعة واسعة من المجالات التقنية التي تشمل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقد حضر الآلاف من خبراء وقادة القطاع اليوم الأخير من هذ الحدث الضخم الذي استضافته المملكة لرسم ملامح مستقبل قطاع التقنية في المنطقة ويُعد منصة لعرض أحدث المنتجات والحلول التقنية. ومن أبرز أحداث اليوم الرابع بالنسبة لشركة موبايلي هو الإعلان عن مذكرات تفاهم جديدة مع شركات رائدة مثل “تاتا للخدمات الاستشارية”، وشركة “سيسكو” و خدمات أمازون ويب كما قدمت موبايلي في المؤتمر مبادرتها في المركز الرقمي Digital Hub وال ت ي تعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي أول .

مبادرة Digital Hub

استعرضت موبايلي خلال المؤتمر مبادرتها في المركز الرقمي Digital Hub والذي يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي أول .

كما يضم المركز منظومة متكاملة من الكيابل البحرية التي تربط العالم من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى الشبكات الأرضية ومراكز البيانات ومحطات الإنزال ومقسم الانترنت الدولي المحايد JED1 IX بالشراكة مع شركة Equinix.

وتعليقًا على المشاركة، صرح م.ثامر الفدا-نائب الرئيس الأول لقطاع النواقل والمشغلين : وقعنا خلال الأيام الماضية في ليب عدد من الاتفاقيات مع شركاؤنا، ونتطلع عبرها إلى تحقيق استراتيجيتنا في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة العملاء ، كما قمنا في قطاع النواقل والمشغلين في الدخول بعدد من الاستثمارات لتوفير محفظة متنوعة من الخدمات والحلول للتوسع في البنية التحتية المحلية والدولية ، إضافة إلى بناء شراكات جديدة لتحقيق النمو المستدام لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات “

سيسكو

وقعت موبايلي مع فريق خدمات سيسكو اتفاقية مشتركة لاستكشاف فرص تطوير أحدث خدمات الأمن السيبراني، والاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل الممارسات. تهدف الاتفاقية إلى تعظيم قدرات موبايلي في مجال الأمن السيبراني من خلال المراقبة المعززة والاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى نشر محتوى الأمن السيبراني وإدارة النظام الأساسي وحلول صيد التهديدات بالإضافة إلى إدارة الهوية والوصول وإدارة البنية التحتية للأمن السيبراني، والتي ستعمل جميعها على تسريع التميز التشغيلي للشركة.

وتعليقًا على ذلك، قال بدر العسوس، نائب الرئيس الأول للأمن السيبراني في موبايلي: «تلبي خدمات الأمن السيبراني هذه نمو البنية التحتية لشركة موبايلي وتتصدى لتحديات الأمن السيبراني في مشاريعنا الاستراتيجية لتقنية المعلومات والسحابة والاتصالات المتوافقة مع رؤية المملكة لعام 2030».

كما صرح محمد طنطاوي، المدير العام لمزود الخدمات العالمية لشركة Cisco Systems : «تمتلئ السنوات القادمة من شراكة موبايلي وسيسكو بمبادرات جديدة مهمة من شأنها تحويل أنظمة أمن موبايلي والكشف، وتطوير قدرات جديدة من شأنها أن تساعد في الاكتشاف المبكر والاستجابة الشاملة للحوادث الأمنية وتعزيز تجربة المستخدم لعملاء الشركات وموبايلي عند التفاعل مع المنصات الرقمية».

تاتا للخدمات الاستشارية

وقّعت موبايلي اتفاقية مع شركة “تاتا للخدمات الاستشارية”، لتطوير مركز للتشغيل التقني عن بُعد في جازان. وسيوفر تطوير المركز الجديد فرص عمل جديدة للكوادر السعودية الشابة، مع الاستفادة من انخفاض معدل تناقص الموظفين وقلة التكاليف التشغيلية والعلاقات طويلة الأمد في المنطقة.

وبتطوير هذا المركز ستصبح موبايلي عميلاً رئيسياً لدى “تاتا للخدمات الاستشارية” في إطار التزام راسخ بتقديم الخدمات. وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم شركة “تاتا للخدمات الاستشارية” استشارات” Six Sigma ” الاستراتيجية لإدارة الأعمال التجارية التي ستعمل على تحسين عمليات الأعمال وتشغيلها آلياً.

خدمات أمازون ويب

وقعت موبايلي اتفاقية مع خدمات أمازون ويب (AWS) لتصبح شريكًا متقدمًا في المملكة العربية السعودية. وكجزء من الاتفاقية، ستنشئ موبايلي مركز امتياز AWS Cloud مزوداً بموظفي موبايلي المعتمدين والمدربين من قبل امازونويتماشى هذا التعاون مع هدف موبايلي لتسريع رقمنة سوق الشركات. ويشمل التعاون إطلاق مجموعة من الخدمات السحابية، مثل حلول Edge Cloud و Private 5G وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي .

تعليقًا على ذلك، صرح عمر الرشيد،الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الشركة والتحول الرقمي في موبايلي: “تعد شراكات موبايلي مع مزودين الخدمات السحابية ضرورية لرفع قيمة تقنية المعلومات والاتصالات، وتسريع رحلة التحول الرقمي للمؤسسات. نحن متحمسون للتعاون مع خدمات امازون ويب، التي لديها مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة للشركات وأكبر مجتمع للمطورين، وأكبر حصة في السوق في IaaS.، والبناء على القدرات المشتركة لكلا الطرفين الذي سيفتح فرصًا وإمكانيات جديدة. “

شركة RedHat

وقّعت موبايلي و RedHat اتفاقية لإبرام شراكة استراتيجية تهدف لدعم التحول الرقمي. وبموجب هذه الشراكة، ستطوّر موبايلي سحابة إلكترونية أفقية بنظام مُبسّط يدعم وظائف الجيل الخامس، يشمل ذلك شبكات الجيل الخامس المستقلة ( 5G SA ) و شبكات الوصول اللاسلكي الافتراضية ( vRAN )، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. وسيساهم نظام السحابة الإلكترونية هذا في تسريع وتيرة ابتكارات موبايلي، ويشكّل ركيزة أساسية للتحول الرقمي وتعزيز التشغيل الآلي والأمان والحرية، بالإضافة لتوفير المزيد من المرونة في اختيار التقنية المناسبة لاحتياجات العملاء.

عن اتحاد اتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في شهر مايو من عام 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية؛ الأفراد، والشركات ، والناقلون. موبايلي لديها واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك المنطقة، وواحدة من أوسع شبكات الفايبر FTTH ، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. تم إدراج موبايلي في بورصة تداول في المملكة العربية السعودية عام 2004.

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