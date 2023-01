‫من المقرر افتتاح المعرض الصيني الثالث لصناعة الفرشاة في سبتمبر

شنتشن، الصين وشانغهاي بكين، 19 يناير 2023 / PRNewswire / — يتم تنظيم معرض الصين الدولي لصناعة الفرشاة ( CIBRUSH ) من قبل جمعية صناعة المواد النثرية الصينية وشركة Beijing HJT International Exhibition Co.،Ltd. ، وتنفذها HJT Exhibition (Shenzhen) Co.، Ltd . وأكبر معرض لصناعة الفرشاة في العالم. يقام CIBRUSH في شنغهاي وشنتشن كل عامين، ومقره في الصين ويخدم صناعة الفرشاة العالمية.

التوقيت. من 13 إلى 15 سبتمبر 2023

الموقع: Shenzhen World

مقياس المعرض: 20000 متر مربع

العارضون: 200+

الزائرين: 8,000+

محتوى المعرض

التكنولوجيا والمعدات والاكسسوارات

آلة صنع الفرشاة الأوتوماتيكية بالكامل، آلة Tufting ، المعدات المساعدة (آلة التشذيب، آلة تقريب نهاية الفتيل، آلة وضع العلامات، آلة تغليف الملصقات وغيرها)، فرشاة الطلاء/معدات معالجة الفرشاة الدوارة، آلة الأسلاك الملفوفة، معدات معالجة الممسحة، آلة التغليف، آلة القطع، آلة مزج ماني، معدات معالجة المقبض الخشبي، العفن، معدات بثق الفتيل، آلة التشكيل بالحقن، حلول الأتمتة، الملحقات/المواد الاستهلاكية، أخرى.

مواد أولية

خيوط بوليمر، خيوط طبيعية، خيوط معدنية، مواد أولية، إضافات، أخرى.

المنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية

فرشاة صناعية، تنظيف تجاري، أدوات طلاء، فرشاة منزلية، العناية بالفم، فرشاة تجميل، فرش للصناعات الخاصة، فرشاة رسم، فرشاة كتابة صينية، أخرى.

خدمات العقود

وسائل الإعلام المهنية/جمعيات الأعمال/مؤسسات البحث العلمي/الحكومة

كبار العارضين

Borghi, Haixing Machinery, Dupont Filaments, BBC, Boucherie, Mingwang Filaments, Jusou Filaments, Cixi Jieda, All Joy, NIPB, Hoonga, Honyeu Machinery, LHT Filaments, KR Filaments, Xingda Filaments, Vastsky, Wolf Filaments, EBSER, Taihingnylon, Jinxiang Bristles, Chuangyan Technology, ChangeHow Machinery, Jingcheng Mould, Kaiyue Machinery and so on

الزائرين

نطاق الزوار: مؤسسات صناعة الفرشاة، مجالات تطبيق الفرشاة

عدد الزوار: 8,000

منطقة الزوار: 30% من الخارج و 70% من الصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

Pre-Connecting

Pre-Connecting هي خدمة مخصصة للزوار المحترفين لمطابقة التقنيات والحلول واحتياجات الشراء قبل المعرض.

F2F Connecting

F2F Connecting هو لقاء ذو قيمة عالية وجهًا لوجه بين العارضين والزائرين والذي ستتم مطابقته وجدولته قبل افتتاح المعرض.

المنتدى الصيني الدولي الثالث لصناعة الفرشاة

سيركز هذا المنتدى على المواضيع التالية:

التحديات والفرص التي تواجه صناعة الفرشاة العالمية بعد جائحة COVID-19

تطوير وابتكار تقنية صنع الفرشاة

الابتكار والتنمية المستدامة للخيوط

تواصل معنا

هاتف رقم: ‎+86 10 58677998

البريد الإلكتروني: yifan.zhang@hjtexpo.com

الموقع الإلكتروني: www.cibrush.com/en/