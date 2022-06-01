‫منصة FlexxPay، مزود حلول التكنولوجيا المالية التي يقع مقرها في دبي والرياض، تنشر حل حماية التطبيقات القابلة للتطوير لشركة AppSealing لحماية تطبيقات الهواتف المحمولة والعملاء

يضيف مزود حلول التكنولوجيا المالية شبكة أمان قوية إلى تطبيقات هواتفهم المحمولة مع AppSealing

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم AppSealing، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أمان تطبيقات الهواتف المحمولة، عن اختيارها كمورد مفضل من قبل FlexxPay، وتُعد حلًا رائدًا للمدفوعات الرقمية لأصحاب الأعمال؛ لتعزيز أمن تطبيقاتها المحمولة.

تركز FlexxPay، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ويقع مقرها في دبي والرياض، على توفير مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية للشركات؛ لتمكين التحول الرقمي في مكان العمل، وتحسين المبيعات، والإنتاجية، والاحتفاظ بالموظفين. كان الأمان بطبيعة الحال له أقصى درجات الأهمية، بالنسبة للشركة، منذ استخدام ملايين المستخدمين لهذا التطبيق. كما أنها النقطة التي أعطت خصائص حماية التطبيقات الفائقة لشركة AppSealing ميزة جلية على الموردين الآخرين الذين كانت FlexxPay تقيمهم.

صرحت ناتالي، رئيسة الإنتاج في FlexxPay، قائلة “إننا نقدر أمان المستخدم، بصفتنا شركة تكنولوجيا مالية تركز على تجربة مستخدم فائقة والحصول علي عدد كبير من المستخدمين. وبحثنا عن حل مُصدق، وقوي، وفعال لأمان تطبيقات الهاتف المحمول يساعد في حماية مستخدمينا من أي تهديدات أمنية محتملة، مع تزويدنا بالمرونة والقدرة على التحكم لمواءمة استراتيجيتنا الأمنية. قدمت AppSealing الخصائص المناسبة لتحقيق هذه الرؤية من خلال عملية التنفيذ السهلة، والإدارة الإيجابية، ونظام الدعم الفائق. كما أننا نثق من تأمين وسلامة بيانات مستخدم FlexxPay في جميع الأوقات من خلال خصائص أمان تطبيقات AppSealing“.

صرح جيمس أهن، الرئيس التنفيذي والمؤسس في AppSealing، قائلًا ” يسرنا المساعدة بالإسهام في استراتيجية أمان تطبيقات الهاتف المحمول لشركة FlexxPay حيث أنها تتطلع لزيادة انتشار رقعتها في المجال الرقمي. كما أننا متحمسون لمساعدة الشركات النامية والناشئة، خلال هذا التطور الرئيسي، لاكتشاف قوة أمان تطبيقات الأجهزة المحمولة. سيُغير النظام البيئي الناشئ، والمزدهر بفرص فريدة في التعامل مع الديناميكيات سريعة التغير مع وجود حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة ومصدقة، مجريات اللعبة الحقيقية في مجال أمان التطبيقات”.

نبذة عن AppSealing :

تُعد AppSealing حل أمان قوي للتطبيقات من جميع الجوانب والذي يحمي تطبيقات أندرويد و iOS وتطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة في دقائق بلا أي تشفير

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارةhttp://www.appsealing. com/ AppSealing أو عبر البريد الإلكتروني rupesh@inka.co.kr

نبذة عن FlexxPay :

يُعد FlexxPay مزود حلول التكنولوجيا المالية في مكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا حيث يقدم حلولًا فيما يتعلق باستحقاقات الموظفين للشركات والهيئات الحكومية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Flexxpay أو التواصل عبر البريد الإلكتروني contact@flexxpay.com

للتواصل:

روبيش شيندي

8082752416 91+

rupesh@inka.co.kr