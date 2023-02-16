‫منصة التحقق من الهوية الأفريقية الرائدة، Smile Identity، تجمع 20 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة B لتتوسع في عموم إفريقيا

لندن، 15 فبراير 2023 / PRNewswire / — أعلنت Smile Identity ، المنصة الرائدة في مجال التعرف على العملاء والتحقق من الهوية في أفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من جولة تمويل من الفئة B ، حيث جمعت 20 مليون دولار. بقيادة Costanoa و Norrsken22 ، وبمشاركة من Commerce Ventures و Courtside Ventures و Two Culture Capital و Valuestream Ventures و Intercept Ventures و Latitude و Future Africa و500 Fintech . Lexi Novitske من Norrsken22 ستنضم أيضًا إلى مجلس إدارة Smile Identity كجزء من السلسلة B . وبذلك يصل إجمالي تمويل Smile Identity إلى 31 مليون دولار، بما في ذلك 7 ملايين دولار تم جمعها في جولتهم التمويلية من الفئة A في عام 2021.

ستستخدم Smile Identity التمويل من جولة السلسلة B لتوسع منتجاتها وفريقها الهندسي، ولتسريع تطوير وتخصص القياسات البيوميترية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتحقق من الوثائق، ومكافحة الاحتيال وحلول الامتثال المصممة خصيصًا للأسواق الأفريقية. وتعمل الشركة على تطوير فرقها الحالية في شرق وغرب وجنوب أفريقيا واستكمال وصولها إلى عموم أفريقيا مع خطط لدخول الأسواق الناطقة بالفرنسية والعربية من خلال المبيعات والدعم المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة العمل عن كثب مع المنظمين وسلطات الهوية لبناء معايير موافقة المستهلك في البرامج، وإنفاذ قوانين حماية البيانات الأفريقية، وتبادل البيانات حول اتجاهات الاحتيال والشمول المالي.

وقال Mark Straub ، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Smile Identity : “نعتقد أن غالبية الناس أمناء. التحدي في العصر الرقمي هو إثبات ذلك، بغض النظر عن الكيفية التي يتقدم بها المستخدم – سواء عبر الوكلاء أو التطبيقات أو الأجهزة اللوحية أو الويب أو البلوكشين أو النماذج الورقية”.

ويسعدنا أن نحصل على دعم شركائنا ومستثمرينا ونحن نحل هذه المشكلة عبر بطاقات الهوية والأجهزة وأنظمة الامتثال لنضمن أن يكون الأفارقة من بين المستهلكين الأكثر ثقة في العالم”.

منذ جولتهم التمويلية من الفئة A ، أكملت Smile Identity 50 مليون عملية فحص لهوية العملاء لمئات الشركاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مما ساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم من خلال التقليل من الاحتيال وضم عملاء جدد بسلاسة. تقدم الشركة تغطية عالمية بمنتجها الذي يتحقق من المستندات وقد أضافت حل التحقق من الأعمال أو “اعرف عملك” ( KYB ) إلى عروضها. بالإضافة إلى ذلك، توسعت Smile Identity في جنوب إفريقيا وأوغندا وافتتحت مكاتب في لندن وكيب تاون، مما يدل على التزامها بربط الأفارقة بالفرص العالمية.

تقود Smile Identity الطريق في التحول الرقمي في إفريقيا، حيث توفر هويات آمنة ويمكن التحقق منها للملايين. تحت قيادة المدير التنفيذي Mark Straub ، وفريق رفيع المستوى، وحضور فعلي في جميع أنحاء القارة، فإن شركة Smile في وضع يمكّنها من الحصول على حصة كبيرة من هوية أفريقيا المتنامية البالغة 1.5 مليار دولار وفرصة سوق التعرف على العملاء ( KYC ). من خلال تمكين القارة بأساس للمعاملات الآمنة، تقود Smile تبني الخدمات المالية وتشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي. – Lexi Novitske”.

يتوسع الاقتصاد الرقمي بسرعة في أفريقيا، حيث يوجد بالفعل ما يقرب من 600 مليون مستخدم للإنترنت وهدف من الاتحاد الأفريقي للوصول الرقمي الشامل بحلول عام 2030. هذا يمثل فرصة هائلة لنمو الخدمات الرقمية والمالية التي تعمل بالإنترنت، ولكنه يجلب التحدي المتمثل في منع الجهات السيئة من التسلل إلى الأنظمة وتعريض بيانات المستخدمين والمال للخطر. ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الشركات والمؤسسات ضم العملاء بسرعة وأمان مع الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعقدة والمتغيرة.

تُعتبر Smile Identity في طليعة الشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحقق من الهوية في العصر الرقمي. من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي الخاصة المصممة خصيصًا للأجهزة والوجوه ومصادر البيانات الأفريقية، تساعد Smile Identity الشركات والمؤسسات على التقليل من الاحتيال وضمان الامتثال مع متطلبات التعرف على العملاء ( KYC ). مع التكنولوجيا التي اعتمدتها بالفعل الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتعليم، والزراعة، والتجارة الإلكترونية، تلعب Smile Identity دورًا حاسمًا في مساعدة هذه المؤسسات على التحقق من الهويات الحقيقية لعملائها بثقة.

نبذة عن Smile Identity

Smile Identity هي الشركة الرائدة في مجال التحقق من الهوية في إفريقيا، والمزودة للخدمة الرقمية اعرف عميلك ( KYC ). نحن نساعد الشركات على التوسع بسرعة في جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير حلول رقمية لضم العملاء مع الامتثال لـ KYC مما تجعل من السهل التحقق من الهوية القانونية الحقيقية لعملائها. يتم تشغيل تقنيتنا بواسطة خوارزميات التعلم الآلي الخاصة المصممة خصيصًا للأجهزة والوجوه ومصادر البيانات الأفريقية.

لقد قمنا بتطوير حلول للتحقق من الهوية، والتعرف الرقمي على العميل ( (KYC ، وضم المستخدم، والمصادقة البيومترية، وإزالة البيانات المكررة، وفحوصات مكافحة الاحتيال. بدعم من كبار المستثمرين في جميع أنحاء العالم، تمكّن Smile Identity نمو النظم البيئية التكنولوجية في جميع أنحاء القارة الأفريقية مع توفير البنية التحتية لبناء الثقة عبر الإنترنت.