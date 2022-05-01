‫منتدى SEforALL يبدأ مع الرئيس الرواندي كاغامي والقادة العالميين لدفع عجلة انتقال الطاقة

في يوم الافتتاح، يخاطب الرئيس كاغامي أكثر من 1000 شخص، تليها إعلانات استثمارية رئيسية للطاقة النظيفة

كيغالي، رواندا، 19 مايو 2022/PRNewswire/ — بالأمس، اجتمع قادة عالميون بارزون من الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات الإنمائية والمجتمع المدني وغيرهم في مركز كيغالي للمؤتمرات في اليوم الافتتاحي لمنتدى SEforALL 2022، وهو التجمع الدولي التاريخي بشأن الطاقة المستدامة. ويمثل المنتدى لحظة تمكن من الوفاء بالالتزامات وإقامة الشراكات من أجل تحقيق التقدم في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية.

وافتتح المنتدى بملاحظات من الرئيس الرواندي بول كاغامي قال فيها:

“على مدى العقد الماضي، أُحرز تقدم كبير نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتوفير الطاقة النظيفة والميسورة الكلفة للجميع… وتتزامن أزمة الطاقة هذه مع خطر تغير المناخ، الذي تتعرض له قارتنا بشكل خاص. إن التحول إلى الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية. وهذا هو السبب في أن تهيئة بيئة تمكينية لاجتذاب الاستثمار في الطاقة المستدامة أمر بالغ الأهمية.

“هناك حاجة إلى زيادة التمويل المقدم إلى البلدان النامية لدعم التكيف مع المناخ، تماشيًا مع الاتفاقات الدولية. ولا يمكن لأفريقيا أن تتحمل العبء بمفردها، خاصة وأن انبعاثاتها لم تخلق حالة الطوارئ المناخية. بيد أن أفريقيا ستكون جزءا من الحل”.

والملاحظات الكاملة للرئيس كاغامي متاحة هنا . كما استُقبل الحاضرون في المنتدى بملاحظات أدلى بها أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة؛ وداميلولا أوغونبيي، الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتوفير الطاقة المستدامة للجميع والرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة؛ والأونرابل إرنست نسابيمانا، وزير الهياكل الأساسية في رواندا؛ ومايكل ر. بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالطموح المناخي والحلول، ومؤسس مؤسسة بلومبرغ للخيرات التابعة لشركة بلومبرغ المحدودة وشركة بلومبرغ، من بين آخرين.

وقال داميلولا أوغونبيي: “من خلال المنتدى، تهدف SEforALL ، معكم جميعًا هنا اليوم، إلى تشكيل ما سيكون عليه الانتقال العادل والمنصف للطاقة عبر الاقتصادات في مراحل متميزة من التنمية. ونسلم بأن البلدان المنخفضة الانبعاثات والفقيرة في الطاقة يجب أن توفر النمو والتنمية والتطلعات لسكانها بينما تحقق أيضا أهدافها الصافية الصفرية. وتواجه البلدان في أفريقيا وآسيا تحديات فريدة يجب النظر فيها ومعالجتها لنقلها من ما هي عليه اليوم إلى مستقبل للطاقة النظيفة لا يترك أحدا متخلفا عن الركب “.

ويسعى المنتدى أيضا إلى حفز الاستثمارات في حصول الجميع على الطاقة وكفاءتها وانتقالها، وإلى إعلام المشاركين وإلهامهم بالعمل. على هذا المنوال، تضمنت اللحظات والإعلانات الرئيسية الناشئة عن اليوم الأول ما يلي:

· والتزمت مؤسسة بلومبرغ الخيرية بمبلغ 242 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتسريع عملية انتقال الطاقة النظيفة في 10 بلدان نامية. قال مايكل ر. بلومبرغ، “لقد رأينا أنه من الممكن زيادة الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الصحة العامة، ومكافحة تغير المناخ في نفس الوقت – وإحراز تقدم سريع في كل مجال. وعلينا أن ننشر ذلك النجاح في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية التي أسهمت بأقل قدر في أزمة المناخ ولكنها تواجه أشد الآثار. وسيساعد هذا الدعم عشرة بلدان لديها إمكانات هائلة في مجال الطاقة النظيفة على اغتنام الفرصة وتجنب بناء مصانع جديدة للفحم “.

· وشارك وزراء من البلدان الأفريقية في اجتماع مائدة مستديرة وزاري خاص، بهدف وضع سرد لما يشكل تحولا عادلا ومنصفا في مجال الطاقة في أفريقيا، والمساعدة في توجيه الالتزامات والإجراءات المتعلقة بالحصول على الطاقة والانتقال إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين. سيتم مشاركة نتائج هذا الاجتماع الوزاري في الأيام القادمة.

· أطلقت SEforALL تقرير أبحاث آفاق التبريد الذي حدد أن 1 من كل 7 أشخاص على مستوى العالم معرضون لخطر كبير بسبب عدم الوصول إلى التبريد وستستمر الأرقام في الارتفاع بحلول عام 2030 دون اتخاذ إجراءات لتحقيق كهربة شاملة وإنهاء الفقر المدقع.

سيبدأ اليوم الثاني للمنتدى بمحادثة حول أهمية العمل المناخي الجريء قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي يديرها نايجل توبينغ، بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى للعمل المناخي للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ والدكتورة شيرين فكري، مساعدة وزير البيئة لتنسيق وتنفيذ السياسات البيئية، مصر؛ ولورانس توبيانا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية للمناخ؛ وغيسلان إيراكوزي، ممثل شباب رواندا قبل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وستعقد أيضًا جلسات خاصة بكل بلد ترسم مسار التحول في مجال الطاقة النظيفة في رواندا ونيجيريا والهند، فضلًا عن الإعلان عن التزامات جديدة في إطار اتفاق الطاقة ومناقشات بشأن أهمية تمويل التحول في مجال الطاقة.

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عن منظمة الطاقة المستدامة للجميع

منظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) هي منظمة دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وجهات حكومية وشركات قطاع خاص ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة (SDG7)، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030؛ بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. وتكثف منظمة SEforALL جهودها لضمان تحوّل جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتي توفر فرصًا جديدة للجميع تمكّنهم من التميّز والنجاح.

وتعمل المنظمة تحت قيادة السيدة داميلولا أوغونبيي، وهي الرئيسة التنفيذية للمنظمة، والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة (UN-Energy). يمكن متابعة حساب السيدة داميلولا على تويتر: @DamilolaSDG7 . ولمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة حساب منظمة SEforALL على تويتر: @SEforALLorg .

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