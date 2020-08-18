منتدى دولي حول كوريا واحدة يستكشف احتمالات إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية في خضم وباء عالمي واضطرابات اجتماعية وإعادة اصطفافات جيوسياسية

مؤسسة السلام العالمي، ومؤسسة العمل لكوريا موحدة والتحالف من أجل كوريا موحدة الولايات المتحدة تتشارك لعقد منتدى افتراضي لبحث فرص الدفع قدما بقضية إعادة توحد شبه الجزيرة الكورية

واشنطن، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — دعا الدكتور هيون جن بريستون اليوم الولايات المتحدة إلى جعل “إعادة التوحيد المبدئي” للكوريتين هدفا رئيسيا من أهداف سياستها الخارجية الرئيسية، وذلك من أجل شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ولنقل “الشعلة للشعب الكوري” لقيادة تقرير المصير المتمثل في شبه جزيرة كورية حرة وموحدة.

“من منظور استراتيجي، يجب على الولايات المتحدة أن تقر بالحاجة إلى التوحيد المبدئي (للكوريتين) كحل دائم طويل الأجل لنزع السلاح النووي والسلام الإقليمي. يجب دعم عملية التوحيد التي تقودها كوريا عبر الالتزام بدعم العملية اقتصاديًا وجيوسياسيًا”، كما فعلت مع خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان الدكتور بريستون يتحدث في المنتدى الدولي حول كوريا الواحدة، وهو مؤتمر عالمي عبر الإنترنت عقد مع تجمعات للقادة المدنيين من أنحاء كوريا للاحتفال بالذكرى 75 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية. الدكتور مون هو مؤسس ورئيس مؤسسة السلام العالمي، وهو أحد الرعاة المشاركين للمؤتمر.

وقال الدكتور إدوين فولنر، مؤسس مؤسسة هيرييتيج في الولايات المتحدة، إن كوريا تقف اليوم على مفترق طرق مهم. وقال “إن العلماء وخبراء السياسة أكثر من أي وقت مضى، الذين يواجهون فشل الجهود السابقة، يرون أن توحيد كوريا هو السبيل الضروري للمضي قدمًا“.

وإذ أشاد بأهمية كتاب مون “الحلم الكوري” الأكثر مبيعًا، والذي يؤكد القيم والثقافة المشتركة للشعب الكوري، قال الدكتور فولنر إن الوقت قد حان لتحريك السعي لتحقيق إعادة توحيد كوريا خارج نطاق الحكومة للحصول على دعم الشعب الكوري كله.

وفي كتابه “الحلم الكوري”، يدعو الدكتور مون إلى إحياء المبادئ التأسيسية الأصلية لكوريا باعتبارها أخلاقًا يمكنها سد الفجوة بين المحافظين والتقدميين في كوريا الجنوبية وفي النهاية بين الشمال والجنوب.

وقال الدكتور مون إن كوريا الموحدة، بعد خروجها من حال الانقسام الحالي كدولة جديدة، “يجب أن تكون متجذرة في أساس متين من المبادئ الروحية العالمية والقيم الأخلاقية. هذه المبادئ تشكل حجر الأساس للحرية الحقيقية. “هونغيك إنغان” – العيش من أجل المنفعة الأكبر للبشرية جمعاء – هو الطموح الذي يمثل الأساس للشعب الكوري.”

وجمع المنتدى عددا من كبار الخبراء الكوريين وواضعي السياسات وقادة المجتمع المدني لدراسة الفرص الجديدة لتعزيز الوحدة الكورية حول موضوع: “إعادة الاصطفاف وسط التغيرات العالمية: فرص جديدة لكوريا الحرة والموحدة” في 15 آب/أغسطس 2020.

وقالت السفيرة آهن هو يونغ، سفيرة جمهورية كوريا السابقة لدى الولايات المتحدة والرئيسة الحالية لجامعة الدراسات الكورية الشمالية، إن الخطوة الأولى نحو التوحيد تتمثل في بناء إجماع وطني قائم على قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والحق في اختيار المرء ديانته وممارستها.

وأشار إلى أن توحيد ألمانيا اعتمد على الشراكة الوثيقة بين الرئيس بوش والمستشار الألماني كول إلى جانب التفاهم المشترك لجميع الدول المهمة المعنية.

وأعرب أعضاء اللجنة من الولايات المتحدة عن مخاوفهم البالغة بشأن القدرة النووية لكوريا الشمالية والمجتمع المنغلق فيها، في حين أشاروا إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في سد الانقسام بين الكوريتين.

وقال الدكتور وليام باركر، الرئيس السابق لمعهد الشرق-الغرب إنه “على الرغم من أن الأزمة الحالية تنطوي على مخاطر جسيمة، فإنها توفر أيضًا بعض الفرص؛ فرصة التخلص نهائيًا من أسلحة الدمار الشامل من شبه الجزيرة الكورية؛ وفرصة السماح للصين بلعب دور بناء كقوة عظمى ناشئة؛ والترحيب بالشعب الكوري الشمالي إلى عالم الدول المسؤولة. وعلى المدى الطويل، قد يسمح هذا بإعادة توحيد الشعب الكوري في ظل حكومة تدعم الحريات الموجودة فقط في الدول الديمقراطية.”

ورعت المنتدى مؤسسة السلام العالمي، ومنظمة العمل من أجل كوريا المتحدة، والتحالف من أجل كوريا الولايات المتحدة، وهو الأول من سلسلة منتديات من المقرر عقدها في خريف العام 2020. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.globalpeace.org/ international-forum-one-korea .

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