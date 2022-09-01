منتدى بوجيانغ الخامس عشر للابتكار الذي عقد في شنغهاي الصينية 

شنغهاي، 1 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — افتتح منتدى بوجيانغ الخامس عشر للابتكار لعام 2022 في المركز المالي الصيني في شنغهاي في 27 أغسطس. بموضوع “كربون المنخفض: مهمة جديدة للابتكار العالمي”، وسيركز المنتدى على دعم التنمية المنخفضة الكربون من خلال الابتكار التكنولوجي، وإنشاء نظام اقتصادي وتكنولوجي سليم للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والدائرية، وتعميق التعاون العالمي في مجال التكنولوجيا المنخفضة الكربون من أجل الاشتراك في رسم مخطط جديد للتنمية المستدامة العالمية.

وفي هذا العام، شارك أكثر من 230 خبيرًا من المنظمات الدولية، وكبار الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، ومراكز الفكر، والشركات، وأكثر من 40 أكاديميًا من ما يقرب من 30 بلدًا ومنطقة، في هذا الحدث على الإنترنت وخارجها.

شارك في تأسيس منتدى بوجيه للابتكار وزارة العلوم والتكنولوجيا والحكومة الشعبية لبلدية شنغهاي في عام 2008. وبالتركيز على موضوع الابتكار، أصبح منبرًا هامًا لتعزيز التعاون العالمي في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق تجميع الأفكار العالمية وتمكين الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وفي حفل الافتتاح، تم إطلاق INNOMATCH” “، منصة التوفيق بين العرض والطلب العالميين في مجال التكنولوجيا، وهي تهدف إلى جمع موارد الابتكار العالمية، وتلبية احتياجات المشاريع في مجال الابتكار، وبناء مسار سريع ذي اتجاهين لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

في الجلسة العامة التي عقدت في وقت لاحق، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن التكنولوجيا هي المفتاح للتخفيف من تغير المناخ، ولهذا السبب فإن التزام الصين بتعزيز حلول التكنولوجيا الخضراء مذهل.

وخلال هذا المنتدى، صدر عدد من التقارير واتفاقات التعاون مثل تقرير عام 2022 المعنون “المدينة المثالية” عن تحليل العلماء العالميين الرفيعي المستوى، والعلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بالكربون المنخفض والشبكة الصفرية، والتحليل المستقبلي لسيناريوهات التطبيقات.

في المنتدى الإقليمي والحضري الذي عقد في 28 أغسطس، وقع المركز الوطني للابتكار والتميز (نيس) عقودًا مع ست شركات دولية، بما في ذلك شركة ARaymond في فرنسا وشركة DuPont في الولايات المتحدة، للترويج بشكل مشترك للابتكار العالمي والتنمية الخضراء عالية الجودة والمتكاملة.