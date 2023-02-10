‫منتج Optimum Gold من Vinamilk يصبح الفائز الأول بجائزة Purity الأولى في آسيا لعام 2022

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 10 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة Vinamilk ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الألبان في فيتنام، أن Optimum Gold من Vinamilk – المُصنَّع في فيتنام، هو أول منتج حليب بتركيبة الألبان في آسيا حصل على جائزة Purity لمشروع Clean Label 2022 .

هذا دليل على جهود Vinamilk الرائدة لمواكبة أعلى المعايير العالمية وإثبات إصرارها على فلسفة الجودة التي لا هوادة فيها لمنتجات الأطفال الفيتناميين. وأضاف ممثل Vinamilk أن الشركة تقدم حاليًا مستندات تقييم لمنتجات أخرى من Vinamilk لرفع معايير الجودة لمجموعة منتجات الأطفال بالكامل.

“الجوائز المرموقة، مثل جائزة Purity ، تتطلب من إنتاجنا ليس فقط الالتزام بمعايير السلامة الصارمة للمكونات من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، ولكن أيضًا لضمان الشفافية الكاملة لمعلومات التغليف. هذا الإنجاز هو تشجيع كبير لشركة Vinamilk في سعيها نحو التزامها بجلب المنتجات الغذائية ذات المعايير الدولية للشعب الفيتنامي، وخاصة الأطفال”، كما قال السيد نجوين كووك خانه، المدير التنفيذي للبحث والتطوير في Vinamilk .

وأوضحت جاكلين بوين، المديرة التنفيذي لمشروع Clean Label : “يمنح مشروع Clean Label الجوائز للعلامات التجارية التي تؤكد منتجاتها على نقاء المكونات. نحن نقدر بشدة جهود شركات مثل Vinamilk في وضع معايير أعلى لمنتجات الألبان للأطفال”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك منتجان آخران من منتجات الحليب الطازج، وهما Vinamilk Green Farm و100٪ Organic ، وهما أيضًا أول منتجات الحليب الطازج في العالم التي حصلت على شهادة مشروع Clean Label للعلامات التجارية التي لم تزد الشفافية فحسب، بل أصبحت أيضًا صريحة في وضع العلامات على المنتجات. مع هذه المنتجات، تعتبر Vinamilk الآن العلامة التجارية الأولى في آسيا التي تمتلك الحليب الطازج وحليب الأطفال مع شهادات وجوائز من مشروع Clean Label .

نبذة عن Vinamilk

تأسست شركة Vinamilk في عام 1976، وهي الشركة التي تحتل الرتبة السادسة والثلاثون بين أكبر شركات الألبان في العالم من حيث الإيرادات، مع قيمة العلامة التجارية بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية قيِّمة. تدير Vinamilk حاليًا 15 مزرعة و17 مصنعًا محليًا وخارجيًا، تم بناؤها وتشغيلها وفقًا للمعايير الدولية. يتم تصدير منتجات الشركة إلى 57 دولة ومنطقة، حيث تمثل منتجات حليب الأطفال غالبية عائدات التصدير الإجمالية.

تعرف على المزيد على http://www.vinamilk.com.vn/ www.vinamilk.com.vn

حول Clean Label Project

Clean Label Project هي منظمة غير ربحية تأسست في الولايات المتحدة وتتمثل مهمتها في تحقيق الصدق والشفافية في توسيم المنتجات الغذائية والمستهلكين. يجري مشروع Clean Label (CLP) اختبارات وتقييمات صارمة لمنح جوائز للعلامات التجارية التي تركز منتجاتها على النقاء وتتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية التي تتطلبها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بناءً على الأدلة العلمية.

يشجع مشروع Clean Label الشركات والعلامات التجارية على العمل معًا لمعالجة مخاوف المستهلكين المتزايدة بشأن الملوثات الصناعية والبيئية والمواد السامة في كل من المنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية.

تعرف على المزيد على http://www.cleanlabelproject.org/ www.CleanLabelProject.org

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1992926/Optimum_Gold___1.jpg