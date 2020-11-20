منتج شركة أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس يفوز بجائزة خدمة السحابة المبتكرة

ستوكهولم، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / – فازت شركة أبتيلو نتووركس Aptilo Networks بجائزة على منتجها خدمة ضبط الرابطية لإنترنت الأشياء IoT Connectivity Control Service™ . وقد سمي هذا المنتج خدمة السحابة الأكثر ابتكارية في احتفال جوائز شركات الاتصالات العالمية، وهو واحد من برامج الجوائز الأكثر شهرة الذي يكرم الابتكار والتميز اللذين يساعدان في تقدم وتحويل صناعة الاتصالات.

خدمة أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس هي خدمة رائدة يتم تقديمها على منصة Amazon Web Services . بالنسبة لهذه الخدمة، تتعامل منصة أبتيلو لإدارة الخدمة مع مستوى التحكم، بينما تتعامل شبكة فورتينيت الآمنة SD-WAN مع مستوى البيانات.

باستخدام أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس، يمكن لمشغلي الهاتف المحمول إنشاء خدمات اتصال إنترنت الأشياء المبتكرة والآمنة والمحسّنة مع عدم القيام بأي تغير في الشبكة الأساسية للهاتف المحمول . تمثل هذه المهمة تحديًا كبيرًا في بيئة صارمة قائمة على معايير 3GPP.

علاوة على ذلك، يضيف الحل طبقة تحكم اتصال إنترنت الأشياء مرنة ومستقبلية إلى أي شبكة مركزية متنقلة. هذا يعني أنه يمكن للمشغلين تقديم خدمات إنترنت الأشياء في أيام بدلاً من شهور، وبجزء بسيط من التكاليف الحالية. كما أنه يقلل من تكلفة العمليات اليومية إلى الحد الأدنى، ويمكن لعملاء الشركات إدارة خدمات إنترنت الأشياء في بوابة الخدمة الذاتية.

تم أيضًا تسهيل إضافة العملاء الجدد من خلال اتصالات اسم نقطة الوصول الخاصة إلى حد كبير. في السابق، كان هذا يستغرق أسابيع لمشغلي الهاتف المحمول، ولكن مع مفهوم اسم نقطة الوصول الافتراضي لتعدد تشغيلات خدمة أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس، يمكن القيام بذلك تلقائيًا في غضون ثوان.

وقال بول ميكيلسن، نائب الرئيس الأول لوحدة الأعمال في شركة إنيا، “كنا نعلم أن خدمة أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس ستجلب قيمة فريدة لمشغلي الهواتف المحمولة الذين يرغبون في الابتكار في مجال إنترنت الأشياء. ومع ذلك، فإن الفوز بفئة واسعة مثل الخدمة السحابية الأكثر ابتكارًا، في منافسة مع العديد من الشركات الرائعة، يجعلنا فخورين للغاية.”

كانت هذه ثالث جائزة لهذا العام التي تفوز بها خدمة أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس. في وقت سابق من هذا العام، فازت أبتيلو و فورتينيت “Telecoms World Award ” لأفضل شراكة واختارت كومباس أنتليجنس ” Compass Intelligence ” خدمة أبتيلو لانترنت الأشياء سي سي أس لجائزة “مبتكرة خدمة إنترنت الأشياء” للعام 2020 في فئة الاتصال الذكي.

حول أبتيلو نتووركس

تعتبر شركة أبتيلو نتووركس إحدى شركات إنيا، المزود الأول في العالم لحلول إدارة خدمة واي فاي واسعة النطاق وخدمات التحكم في اتصال إنترنت الأشياء الرائدة. تتمتع برامجنا وخدماتنا بثقة أكثر من 100 من مزودي الخدمة، وتخدم عشرات الآلاف من العملاء التجاريين ومئات الملايين من المستخدمين النهائيين والمزيد من الأجهزة.

للمزيد من المعلومات: www.aptilo.com

اتصالات الإعلام

هيلاري كول

أبتيلو نتووركس أيه بي

هاتف: +1 917-414-9262

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