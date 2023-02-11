‫منتج تيانلونج الجديد Panall 8000 يتألق في معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023

شيان ، الصين ، 10 فبراير 2023 / PRNewswire / — تم الكشف عن معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023 ، وهو معرض رائد للطب المخبري في منطقة الشرق الأوسط ، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 فبراير.

كأول معرض لشركة تيانلونج في عام 2023 ، نحن مستعدون جيدًا ويسعدنا الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم ومناقشة أحدث الابتكارات في مجال التشخيصات المخبرية.

تقدم شركة تيانلونج للجمهور حل مختبر بي سي آر المبتكر ، والذي يغطي مستخلِصات الحمض النووي وأنظمة بي سي آر في الوقت الفعلي وأنظمة معالجة العينات وأنظمة معالجة السوائل والكواشف المتوافقة. حصلت المنتجات الرئيسية من شركة تيانلونج على تقدير من الشركاء الجدد والقدامى لأدائها الممتاز وجودتها المستقرة.

هذه المرة ، أطلقنا أيضًا منتجنا الجديد Panall 8000 All-in-One Molecular Diagnosis System ووضعناه في الساحة الدولية. جذب المنتج الجديد انتباه عدد كبير من العملاء وجعلهم يتوقفون عنه لمشاهدته.

معزز المختبر الجديد ، Tianlong Panall 8000 هو نظام تشخيص جزيئي بسيط وآمن يضم وظائف فتح / إغلاق أنبوب العينة ، وتحميل العينة ، واستخراج الحمض النووي ، وإعداد بي سي آر، واكتشاف بي سي آر، وتحليل النتائج ، والتي يمكن أن تحقق عينة حقيقية عملية الكشف عن النتيجة وتحقيق راحة كبيرة للمهنيين الذين يستخدمون عملية أحادية المفتاح فقط.

الفوائد

نظام العينة في النتيجة

عملية أحادية المفتاح وسير عمل سريع

نظام مغلق يقلل من التلوث

يمكن اختبار 8 عينات في نفس الوقت

إنه تجَمُع رائع في دبي. شكرًا لجميع أصدقائنا وشركائنا وزملائنا على إنجاح مشاركتنا في معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023.

سوف تتفوق شركة تيانلونج دائمًا في صنع منتجات ممتازة ، وشكرًا لاختياركم تيانلونج. سنبقيكم على اطلاع بأحدث عروضنا ونأمل أن يكون لديك المزيد من التفاعلات في المرة القادمة.

نبذة عن تيانلونج

تيانلونج هي شركة مبتكرة للتكنولوجيا الفائقة متخصصة في منتجات التشخيص الجزيئي في الصين. منذ تأسيسها في عام 1997، كرست تيانلونج نفسها لتوفير حلول تحليل PCR في المختبر المتكاملة للمهنيين في جميع أنحاء العالم. لدينا مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي من الأجهزة إلى الكواشف، بما في ذلك مستخلصات الأحماض النووية، وأنظمة PCR في الوقت الفعلي، وأنظمة التشخيص الجزيئي الكل في واحد، وأنظمة معالجة العينات، وأنظمة مناولة السوائل، و 300 نوع من الكواشف المتوافقة. مع علامات NMPA و CE و FDA ، تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم وساعدت بشكل كبير في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها مثل COVID-19 و SARS وأنفلونزا الطيور والإيبولا وزيكا وحمى الخنازير الأفريقية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1999958/Tianlong_Medlab.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1999959/Tianlong_Panall_8000_debuted.jpg