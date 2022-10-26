‫منتجع بانيان تري العلا يرحب بضيوفه في لحظة مليون عام في طور الصنع

العلا، المملكة العربية السعودية، 26 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — استضاف بانيان تري العلا افتتاحه الكبير بحضور نخبة من الشخصيات المرموقة وكبار الشخصيات والمشاهير الدوليين. وشرع الضيوف في أمسية رائعة من الاحتفالات، بما في ذلك حفل موسيقي خاص لأسطورة الموسيقى ماريا كاري.

وحضر الحفل المرصع بالنجوم مشاهير وشخصيات، من بينهم أسيل عمران، وديماء بياعة، وديلان جيجيك دينيز، ودرة زروق، ولجين عمران، ومنى قطان، وستيفاني صليبا، وجمانة مراد.

اجتمع المدعوون معًا لقضاء عطلة نهاية أسبوع حصرية لاكتشاف وجهة ورفاهية بانيان تري العلا، حيث تم الترحيب بهم بتجارب فريدة من نوعها تعرض الفيلات الخاصة بالمنتجع ووادي عشار المذهل.

وانعكاسًا للمناظر الطبيعية الأيقونية للعلا، استضافت قاعة مرايا ضيوفاً للعرض الحي الحصري الذي قدمته ماريا كاري، وبعد ذلك تم نقلهم إلى قلب الوادي، حيث قام جون نورثن، المدير التنفيذي ورئيس قسم الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية للعلا، إلى جانب سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكور وهو كوون بينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بانيان تري، افتتح المنتجع رسميًا. تميزت هذه اللحظة التاريخية بأداء مبهج من قبل صحوات، والذي تضمن روتينًا موسيقيًا مصممًا وخيولًا عربية مهيبة. وقد أضاءت التكوينات الصخرية المذهلة في وادي عشار من خلال إسقاطات ساحرة للرسوم المتحركة المنسقة، في حين روت هالة علي الهيدثي، قصة العلا الملهمة والمقنعة.

واختتمت الأمسية بقائمة عشاء من تصميم الشيف التنفيذي في بانيان تري العلا، ريكاردو لوجان، حيث عرضت أطباقًا من مطعم “سافرون” التايلاندي المميز في بانيان تري مع لمسات سعودية تقليدية، تدمج الاثنين في وئام.

وبوضع لمسة من الكاري على خاو سوي، ابتكر الشيف لوجان زلابية كابوريا الملك خاو سوي مع لفة ورق أرز طازج مصنوعة يدويًا محشوة بكابوريا الملم وصلصة كاري خاو سوي الأصيلة. وسلط كاري ماسامان لحم الضأن، أحد الأطباق الأكثر شهرة في الزعفران، الضوء على التأثيرات الجريئة للمطبخ التايلاندي والمكونات الغنية الأصلية في العلا.

وتجسد العلا ركائز بانيان تري للاستدامة، والتفاني في استخدام العناصر المستوحاة محليًا، والرومانسية والحميمية في ملاذ خاص، مما يخلق الموطن المثالي للعلامة التجارية العالمية. يضمن المنتجع للضيوف الشعور بالمكان من خلال تفاصيل بسيطة مثل الأبواب الخشبية والتشطيبات التي تعود إلى المنازل البدوية التقليدية والحرف اليدوية المصنوعة محليًا والديكور الترابي.

أقيمت المبادئ الرئيسية للمنتجع الذي يضم جميع الفلل على ثلاثة مفاهيم للسماح للضيوف بالانغماس في المنتجع ومحيطه الرائع في تجربة متعددة الحواس.

يمنح “ In-villa ” الضيوف تجارب طعام وعافية وترفيه مصممة حسب القياس يقدمها فريق العمل الموهوب من مضيفي بانيان تري. ويأخذ “ In-valley ” الضيوف إلى الطبيعة من خلال العلاجات الحصرية في الهواء الطلق، وطاولات الطهاة الرحل، والمغامرات النشطة، والمناسبات الخاصة التي يتم تنظيمها في أماكن مذهلة. وأخيرًا، تأخذ “ En-voyage ” الضيوف من خلال الانغماس المتميز المصمم مع المواهب المحلية، مما يفتح باستمرار جوانب جديدة من تراث العلا الغني.

وهناك الكثير من الأنشطة مما يمكن للضيوف القيام به واكتشافه، من التدليك في الكهوف المنعزلة وحمامات الصوت المهدئة تحت النجوم إلى النزهات في السماء على متن منطاد الهواء الساخن العائم. لمزيد من الاندفاع نحو الأدرينالين، يمكن للزوار تجربة مغامرات الطائرة القديمة أو طائرات الهليكوبتر المثيرة، التي تحلق فوق مواقع العلا – مع إمكانية تمديد الرحلة حتى البحر الأحمر.

يعد منتجع بانيان تري الصحي ملاذًا للحواس، ومكانًا للتجديد البدني والعقلي والروحي مع نهج شامل يعتمد على علاجات الشفاء الآسيوية التقليدية. يدمج ممارسو المنتجع بسلاسة الطقوس المحلية والشرقية مع التقاليد العريقة التي يعود تاريخها إلى قرون. كما يمكن للضيوف الاسترخاء في المسبح الصخري الهادئ مع إطلالات على الوادي الواسع في الأفق بعد جلسة جيم أو علاج سبا مميز.

تعد منطقة العلا المكان المثالي لمناسبة خاصة، وهي مكان لخلق لحظات لا تنسى تدوم مدى الحياة. تتحول المعالم الرومانسية ولم شمل العائلات والاحتفالات الخاصة مع الأصدقاء إلى احتفالات مبهرة مع خلفيات توقف العرض التي تتجسد بشكل سحري في المناطق الصحراوية المحيطة المذهلة.

“نحن فخورون للغاية بافتتاح هذا الفندق التاريخي في مثل هذا الموقع المميز. أردنا خلق ملاذ حيث يمكن للضيوف الانغماس حقًا في الوجهة أثناء الاستمتاع بضيافة بانيان تري. أشكر ضيوفنا على حضورهم من جميع أنحاء العالم ليكونوًا جزءًا من هذه المناسبة الهامة”.

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حول بانيان تري العلا

يوفر المنتجع الذي يضم جميع الفلل 79 فيلا فاخرة في واحدة من أكثر الوجهات الجديدة غموضًا وإثارة في العالم. يتميز المنتجع بعناصر من الطبيعة البدوية للتصميم والتراث النبطي، ويضم فيلات من غرفة نوم واحدة مع مساحة معيشة واسعة في الهواء الطلق وفيلات من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم مع مسابح خاصة تعرض إطلالات خلابة على التكوينات الصخرية في وادي عشار. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمسبح المنتجع الصخري اللامتناهي، وسبا بانيان تري الشهير، ومنفذين لتناول الطعام الفاخر، بما في ذلك مطعم سافرون التايلاندي المميز في بانيان تري. وتجسد العلا الركائز الأساسية للعلامة التجارية للاستدامة، والتفاني في استخدام العناصر المستوحاة محليًا، والرومانسية والحميمية في ملاذ خاص، مما يخلق الموطن المثالي للعلامة التجارية العالمية.

حول بانيان تري

توفر بانيان تري ملاذًا لتجديد شباب العقل والجسد والروح في مواقع مذهلة حول العالم. أعد اكتشاف رومانسية السفر أثناء رحلتك إلى وجهات أيقونية حيث تنتظرك تجارب أصيلة لا تُنسى. مفهوم جميع الفيلات في كثير من الأحيان مع حمامات سباحة خاصة، بانيان تري يوفر خدمة حقيقية وأصيلة وتجربة ملاذ مميزة ومتميزة.

حول مجموعة بانيان تري

مجموعة بانيان تري (“بانيان تري القابضة المحدودة” أو “المجموعة”) هي واحدة من مجموعات الضيافة المستقلة الرائدة في العالم متعددة العلامات التجارية والتي تركز على المهمة الموجهة لتحقيق الهدف المتمثل في الإشراف والرفاهية مع تقديم تجارب استثنائية قائمة على التصميم.

تتميز محفظة المجموعة المتنوعة من الفنادق والمنتجعات والمنتجعات الصحية والمعارض والجولف والمساكن بنظام بيئي يضم 10 علامات تجارية عالمية ، بما في ذلك بانيان تري ، أنجسانا ، وكاسيا , دهاوا و لاجونا الحائزة على جوائز، والعلامات التجارية الجديدة المرتقبة للغاية من هوم ، غاريا ، فوليو ، و امتدادات جديدة للعلامة التجارية بانيان تري – Escape و فيا .

تأسست أكاديمية إدارة بانيان تري في عام 2008 بهدف تعزيز تنمية الأفراد والتميز الإداري، وقد رعت أكثر من 8,000 موظف في 23 دولة. تشتهر المجموعة بالتزامها بحماية البيئة وتنمية المجتمع من خلال مؤسسة بانيان تري العالمية. تدير 60 فندقًا في 15 دولة، ولديها 47 عقارًا جديدًا في طور الإعداد.

للتواصل: العلاقات الإعلامية (الممتلكات)، شريف مرعي، مدير المبيعات والتسويق ، 966568111002+، sherif.marei@banyantree.com ؛ العلاقات الإعلامية (الدولية)، أديانتو جوين، رئيس اتصالات العلامة التجارية، 6568495888+، adhiyanto.goen@banyantree.com

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