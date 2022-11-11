‫مع المشاريع التي تهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني وتحسين جودة الحياة، بلاستيك الجزيرة البارد لتزيين طرق وشوارع المدينة المنورة

تعتبر دهانات الجزيرة، الشركة الرائدة في تصنيع الألوان والدهانات وحلول البناء، الالتزام والجودة كأهداف وقيم تسعى جاهدة لتحقيقها. ونتيجة لذلك، فإن اختيار بلدية منطقة المدينة المنورة من بلاستيك الجزيرة البارد لرسم آلاف الأمتار من شوارع وطرق مدينة النبي صرح بإنجازات الشركة.

يعد اختيار بلدية المدينة المنورة لبلاستيك الجزيرة البارد شهادة كبيرة على هذا المنتج، بالإضافة إلى الصفات والميزات التي تؤهله ليكون خيارًا ممتازًا لمثل هذه المشاريع. من المفهوم جيدًا أن طلاء الطريق يجب أن يكون قادرًا على عرض علامات الطريق بوضوح وبشكل مثالي من أجل الحفاظ على سلامة الطرق وتدفق حركة المرور. لضمان أعلى جودة لهذا المنتج، يخضع بلاستيك الجزيرة البارد للعديد من الاختبارات لضمان توافقه مع لوائح طلاء الطريق، مثل وضوح الرؤية والاحتفاظ بالألوان طويل الأمد في ظل ظروف الطقس المختلفة، بالإضافة إلى مقاومته العالية لتأثيرات إطارات السيارات، مما يزيد من عمر المنتج الافتراضي.

تعتبر دهانات الجزيرة استخدام منتجاتها من قبل الجهات الحكومية مثل بلدية المدينة المنورة لمشاريعها الضخمة مصدر فخر وسعادة للشركة. كما أنه يوضح قدرة المنتجات المحلية والوطنية على تلبية أعلى معايير الجودة والتميز الدولية.

يتم استخدام بلاستيك الجزيرة البارد في المناطق عالية الاحتكاك مثل مواقف الحافلات ومواقف السيارات والانعطافات على شكل حرف U ومطبات الطرق والطرق السريعة وشوارع المدينة لتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق والمرور للسائقين والمارة.

نبذة عن دهانات الجزيرة

دهانات الجزيرة تأسست في الرياض، المملكة العربية السعودية في عام 1979، وهي شركة رائدة في صناعة الدهانات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع سمعة راسخة في تصنيع وتصدير الدهانات عالية الجودة والصديقة للبيئة. منذ تأسيس الشركة، نمت طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف طن سنويًا، ويتم عرض دهانات الجزيرة الآن في أكثر من 650 صالة عرض نشطة!

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