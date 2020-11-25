معهد تكساس لاضطراب ضربات القلب في مركز سانت ديفيد الطبي يستضيف ندوة دولية افتراضية حول اضطراب انتظام ضربات القلب المعقدة

مؤتمر EPLive 2020، وهو مؤتمر تعليمي يستمر يومين، يستخدم حالات حية كأداة تعليمية

أوستن، تكساس، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في يومي 3 و4 كانون الأول/ديسمبر، 2020، سيستضيف معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب بمركز سانت ديفيد الطبي ندوته الدولية الخامسة حول اضطراب انتظام ضربات القلب المعقدة، EPLive 2020.هذا العام سيتم تنظيم هذه الندوة افتراضيا بسبب استمرار الجائحة.

EPLive هو اجتماع تعليمي مكثف لمدة يومين للأخصائيين الممارسين للفيزيولوجيا الكهربية للقلب، وأخصائيي الفيزيولوجيا الكهربية وأطباء القلب العامين المهتمين بمعالجة اضطراب ضربات القلب المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي.ستعمل الحالات الحية التي يتم بثها من مركز الفيزيولوجيا الكهربية الجديد في مركز سانت ديفيد الطبي، مع تعليقات الخبراء، كأداة تعليمية أساسية.

وقال الدكتور أندريا ناتالي، أخصائي فيزيولوجيا القلب والمدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب ومدير الندوة التعليمية EPLive، “تجتذب ندوة EPLive قادة في مجال الفيزيولوجيا الكهربية من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى خبراء من جميع أنحاء الولايات المتحدة.الأهم من ذلك، أنها تسمح لنا بمشاركة أحدث التطورات في إجراءات الفيزيولوجيا الكهربية القلبية التداخلية وتوسيع نطاق خيارات علاج الفيزيولوجيا الكهربية المتاحة لجميع المرضى، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء العالم.”

ينتج عدم انتظام ضربات القلب عن مشاكل في النظام الكهربائي للقلب.يتم علاج العديد من حالات عدم انتظام ضربات القلب باستخدام إجراءات الاستئصال الحديثة، والتي تتضمن حرق أو تجميد أو تحييد أجزاء من عضلة القلب حيث تؤدي النبضات الكهربائية غير الطبيعية إلى عدم انتظام ضربات القلب.تم تصميم ندوة EPLive لمساعدة الحضور على اكتساب فهم أفضل للتقنيات المستخدمة في علاج عدم انتظام ضربات القلب الأذيني والبطيني، وزرع الأجهزة المعقدة واستخراج الأجهزة المعطلة.

تتكون ندوة EPLive من أربعة أقسام:استئصال الرجفان الأذيني (A Fib)، واجتثاث تسرع القلب البطيني (VT)، والأجهزة والتكنولوجيا الجديدة..تتكون الجلسات من مجموعة من الحالات الحية والمسجلة من معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب وبعض المراكز الرائدة في العالم:كلية طب ألبرت أينشتاين، مركز عدم انتظام ضربات القلب في مؤسسة كارديوانفانتيل، المركز الطبي ديكونيس في بث إسرائيل، كليفلاند كلينيك، معهد غيسنغر للقلب، مستشفى هيوستن ميثوديست، معهد كانساس سيتي لإيقاع القلب، مستشفى مساتشوستس العام، مايو كلينك، معهد ميدستار للقلب والأوعية الدموية، مستشفى ميرسي العام ومعهد صحة القلب والأوعية الدموية، مركز مونزينو لأمراض القلب، مستشفى ماونت سايناي، نورثويل هيلث، بن ميدسين، معهد سري جاياديفا لأمراض القلب، سانت برناردز للرعاية الصحية، النظام الطبي ليوسي هيلث بجامعة آركنساو، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس، كلية الطب بجامعة شيكاغو للطب، كلية الطب بجامعة كولورادو، جامعة بنسلفانيا ومركز جامعة تكساس ساوثويسترن الطبي ومستشفى فانكوفر العام وجامعة فاندربيلت.

تشمل الحالات إجراءات مثل استئصال A Fib واستئصال عدم انتظام ضربات القلب الأذيني ما بعد post-A Fib واستئصال VT (شغاف القلب والنخاب)، وحالات البالون(كريو، أباما والليزر)، زرع CRT، SQ ICD، استخلاص الرصاص ورأب الوريد. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم EPLive تقنية جديدة ابتكرها أطباء في معهد تكساس لاضطراب ضربات القلب.

سيركز المؤتمر أيضًا على مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك:

فهم وتطبيق التقنيات المستخدمة لتخطيط واجتثاث عدم انتظام ضربات القلب الأذيني

تحديد العمليات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمريض أثناء استئصال A Fib

فهم وتطبيق التقنيات المستخدمة لرسم خرائط واجتثاث عدم انتظام ضربات القلب البطيني A Fib

تحديد العمليات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمريض أثناء استئصال عدم انتظام ضربات القلب البطيني

فهم أحدث الأدلة والمبادئ التوجيهية في إدارة وعلاج عدم انتظام ضربات القلب بفضل التكنولوجيا الجديدة

تطبيق الأساليب التي تستخدم أفضل التقنيات الجديدة التي تم إثباتها لتحسين النتائج السريرية

تحديد العمليات التي يمكن أن تستفيد من تكامل التقنيات الجديدة وتعزيز إجراءات أكثر أمانًا للمريض

فهم التقنيات المستخدمة لأداء استخراج الرصاص

مناقشة الأساليب والتقنيات لأداء استخراج الرصاص بنجاح

تحديد العمليات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمريض أثناء استخراج الرصاص

بالإضافة إلى العروض التوضيحية للدكتور ناتالي، ستقم ندوة EPLive 2020 عروضًا تقديمية من قبل عدد من أطباء معهد تكساس لاضطراب ضربات القلب، بمن في ذلك المدير المشارك للدورة، الدكتور أمين الأحمد، وكذلك الدكتور شين بيلي، والدكتور محمد بسيوني، والدكتور ديفيد بوركهارت، والدكتور ديفيد بوركلاند، والدكتور روبرت كانبي، والدكتور جوزيف غالينغهاوس، والدكتور بريان غريت، والدكتور إريك هونيك، والدكتور رودني هورتون، والدكتور باتريك هرانيتسكي، والدكتور فراز كرندي، والدكتور وليام نيسبيت، والدكتور خافيير سانشيز، والدكتور كامالا تاميريسا، والدكتور سينثيل ثامبيدوراي، والدكتور ديفيد تشوب، والدكتور جيسون زاغرودسكي.

سيحصل الأطباء على 14 ساعة معتمدة من الجمعية الطبية الأميركية (AMA) كحد أقصى من الفئة 1 كريديت ™ في المؤتمر.

معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب (TCAI) في مركز سانت ديفيد الطبي هو أحد المراكز الرائدة في العالم المكرسة لأحدث التطورات العلاجية للتخلص من حالات عدم انتظام ضربات القلب..يرأس المركز الدكتور ناتالي، الذي يعد في طليعة التقدم في علاج مرض A Fib، ويقود العديد من التجارب السريرية، ويشارك في تطوير تقنيات وإجراءات جديدة.

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