‫معهد الولايات المتحدة للسلام يعلن عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة النساء بانيات السلام لعام 2022

واشنطن، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — يتشرف معهد الولايات المتحدة للسلام ( USIP ) بالإعلان عن المتأهلين الستة للتصفيات النهائية ل جائزة النساء بانيات السلام عام 2022 .

تُمنح جائزة النساء بانيات السلام كل عام إلى امرأة من بناة السلام قدمت مساهمة كبيرة في منع الصراع ومكافحة العنف وبناء السلام.

هذا العام، تلقى معهد الولايات المتحدة للسلام ترشيحات من أكثر من 25 دولة.

اختار مجلس من الخبراء والقادة المتميزين ستة متسابقين نهائيين: روما الدماسي من اليمن؛ يونيس أوتوكو أبيو من أوغندا؛ جلوريا لاكر من أوغندا؛ منى لقمان من اليمن؛ هندرين محمد من سوريا؛ وماريا يوجينيا موسكيرا رياسكوس من كولومبيا:

قالت ليز غراندي، رئيسة USIP ومديرتها التنفيذية: “كل هؤلاء النساء الست استثنائيات للغاية”.

“من خلال العمل في بعض أصعب الظروف التي يمكن تخيلها، نجحت هؤلاء النساء في بناء السلام في مجتمعاتهن وبلدانهن من خلال إقامة تحالفات وحل المظالم والنضال من أجل الحقوق وحماية الناس من العنف”.

“إنه لشرف كبير أن نعلن عن هؤلاء المتأهلين للتصفيات النهائية في الذكرى الخامسة لاعتماد قانون المرأة والسلام والأمن في الولايات المتحدة، والذي كرس التزام الأمريكيين بدعم النساء الشجاعات في جميع أنحاء العالم.”

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة هذا العام في نهاية نونبر/تشرين الثاني.

أسس الكونجرس معهد الولايات المتحدة للسلام ( USIP ) في عام 1984 كمؤسسة عامة غير حزبية مكرسة للمساعدة في منع وتخفيف وحل النزاعات العنيفة في الخارج.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة، يُرجى زيارة: www.usip.org/ womenbuildingpeace .

لمزيد من المعلومات عن معهد الولايات المتحدة للسلام، يرجى زيارة: https://www.usip.org/about .