‫معرض كانتون 2022: ترقية التصنيع الذكي تمكن التطور السريع لصناعة الآلات الصينية

Posted on 29 mins ago by tngadmin

غوانغجو، الصين، 11 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — سيتم عقد معرض كانتون الـ 131 عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 نيسان/أبريل.  وفقًا لماغي بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، سيتم طرح عدد كبير من المنتجات الجديدة المرتقبة على نطاق واسع في قسم معرض الآلات هذا العام.

كواحد من أقسام المعرض الأكثر زيارة في معرض كانتون، تفتخر الماكينات في معرض كانتون بأعدادها الكبيرة في المعارض ووتيرة تواردها.  ورغم أن صناعة الآلات في الصين كانت تتميز بعدم الكفاءة سابقا، فقد تطورت بشكل كبير في ظل إستراتيجية “مدفوعة بالابتكار”.

صناعة الآلات في الصين متنوعة بشكل جيد.  تحفز المنافسة الشرسة في السوق الدولية الشركات على التعامل بجدية أكبر مع جودة المنتج وتكاليفه والقدرة على تطوير منتجات جديدة.  استجابة للطلبات، واصلت الشركات الاستثمار في القوى العاملة والموارد لتعزيز البحث والتطوير للتقنيات الأساسية، مما أدى بشكل مباشر إلى تسريع التحول والارتقاء بصناعة تصنيع الآلات في الصين.

في السنوات الأخيرة، تم تطوير المعدات المتطورة، بما في ذلك معدات نقل وتوزيع الطاقة الفائقة الجهد، ومعدات تكرير النفط بمستوى عشرات ملايين الأطنان، ومعدات الإيثيلين الكبيرة على مستوى المليون طن، مما كسر هيمنة الشركة الأجنبية.  شهدت الصناعات الناشئة، مثل الروبوتات، اختراقات في التحكم في الحركة ومحركات الأقراص المؤازرة عالية الأداء.  الآلات العامة والآلات الزراعية وآلات المعالجة الصغيرة والأجزاء الصناعية شكلت أيضًا سلسلة صناعية كاملة.  وفقًا لجمعية الهندسة الميكانيكية الألمانية، في العام 2020، تفوقت الصين على ألمانيا في التصنيف العالمي لتصدير الآلات والمعدات وفازت بحصة الأسد من هذه الصادرات بنسبة بلغت 15.8٪ وصولا إلى 165 مليار يورو.

يجمع معرض كانتون بين شركات تصنيع الآلات الكفؤة. الصامتة.، وفي كل جلسة من جلسات المعرض، عرضت شركات عارضة بارزة مثل شركة غوانغجو لتقنيات آلات التغليف وشركة هوبي لصادرات وواردات معدات تشكيل المعادن الدائرية المثلثة، ومجموعة آلات هواليان منتجاتها الجديدة في المعرض. تشمل المنتجات الجديدة معدات ذكية متنوعة بأحجام مختلفة، مثل مجموعات المولدات التكميلية الكهروضوئية، والآلات الزراعية الذكية الجديدة، والمولدات العاكسة الرقمية.

ومع تنفيذ “الخطة الخمسية الرابعة عشرة” لتطوير صناعة الآلات، فإن القطاعات المعنية في الصين سوف تتبنى الكثير من التقدم في هذا الميدان.  إن طفرة البنية التحتية في بلدان “مبادرة الحزام والطريق”، فضلا عن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ، تمثل مسرحا واسعا لصناعة الآلات في الصين لتصبح صناعة متقدمة على المستوى الدولي بسرعة.  كرابطة صداقة وجسر للتجارة، يشهد معرض كانتون تطور الصناعات التحويلية والآلات في الصين.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email

 

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