‫ معرض كانتون يفتتح دورته ال 131 اليوم

غوانزو، الصين، 17 أبريل، 2022 / PRNewswire / — يفتتح معرض الصين للاستيراد والتصدير (معرض كانتون)، تحت عنوان “ربط التداولات المزدوجة المحلية والدولية”، في دورته ال 131 عبر الإنترنت اليوم. تلقى معرض كانتون هذا العام كمية قياسية من المنتجات بلغت أكثر من 2.9 مليون منتج، بما في ذلك أكثر من 900،000 منتج جديد و 480،000 معرض أخضر ومنخفض الكربون.

وأشار شو بينغ، المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، إلى أن استضافة معرض كانتون ال 131 يعكس الجهد المستمر والثقة التي تبذلها الصين لمواصلة انفتاحها وتعاونها الدولي، ويساهم في دعم استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، فضلا عن التعاون التجاري الدولي والانتعاش الاقتصادي العالمي.

وسيجمع الحدث الذي يستمر عشرة أيام حوالي 25,500 عارض من الداخل والخارج للمشاركة في 50 منطقة عرض عبر 16 فئة مجانًا، بما في ذلك 402 شركة دولية من 32 دولة ومنطقة للانضمام إلى الجناح الدولي.

يركز معرض كانتون ال 131 على تحسين تجربة المشتري من كل منظور من خلال التدابير المستهدفة. قام المعرض بتحديث نظام موقعه الرسمي على الويب لتحسين تكوين تسريع الشبكة العالمية من أجل تحسين سرعة الوصول عبر الحدود ودقة البحث. كما قام المعرض بترقية العارضين والمعروضات، مضيفًا علامات للعلامات التجارية الصينية المتخصصة أو عالية التقنية أو العريقة والمنتجات الخضراء أو الذكية لسهولة التعرف عليها.

سيتمكن المشترون من الوصول إلى فرص العمل من خلال مجموعة من الأحداث. أكثر من 100 حدث إطلاق سيقدمون منتجات وتقنيات وعلامات تجارية وخدمات جديدة تمثل أحدث الابتكارات من الشركات المصنعة الصينية. يمكن للمشترين أيضًا الانضمام إلى عشرة منتديات مشاركة عبر الإنترنت حول الموضوعات الشائعة مثل التداول المزدوج و RCEP و “الكربون المزدوج” لمساعدة الشركات على فهم رؤى السوق بشكل أكبر. جنبًا إلى جنب مع ترقية الجائزة الرئيسية لمعرض كانتون، وجوائز معرض كانتون للتصميم، ستتيح للزوار الفرصة لتخصيص تجربة الشراء الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق المعرض، من خلال 170 شريكًا عالميًا متعاونًا، بما في ذلك 14 شراكة جديدة مع المؤسسات الصناعية والتجارية من مبادرة الحزام والطريق ( BRI ) والدول الأعضاء في RCEP مثل فيتنام ولاوس والكويت والعراق، حدثًا جادًا للتوفيق والترويج حسب القطاع.

يرجى التسجيل على https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email للحصول على المزيد من فرص العمل.

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