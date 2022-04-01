‫معرض كانتون الـ 131 ينطلق عبر الإنترنت من 15 إلى 24 أبريل

Posted on 1 hour ago by tngadmin

غوانزو، الصين، 8 أبريل 2022 / PRNewswire / – سينطلق معرض الصين للاستيراد والتصدير الـ131 (المعروف باسم معرض كانتون) في نسخته عبر الإنترنت مرة أخرى في الفترة من 15 إلى 24 أبريل 2022. ولتعزيز التدوير المزدوج المحلي والدولي، يجمع المعرض بين نسختيه الفعلية والنسخة المعروضة على الإنترنت، حيث يساهم هذا في التقارب بين الموردين والمشترين، ويوفر منطقة خاصة للتجارة الإلكترونية مع دول مختلفة.

131st Canton Fair to Launch Online from April 15-24

ستعرض أكثر من 25000 شركة من جميع أنحاء العالم منتجاتهم من 50 منطقة وموزعة في 16 فئة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة “لإحياء المنتجات الريفية” لجميع الشركات التي تعرض منتجاتها من الدول النامية. سيبرز موقع ويب معرض كانتون الرسمي المعارض والشركات التي تعرض منتجاتها كذلك، والعاقة بينها وبين الشركات في جميع أنحاء العالم، وإصدارات المنتجات الجديدة، وقاعات المعارض الافتراضية، بالإضافة إلى الخدمات الداعمة مثل الصحافة والأحداث ودعم المؤتمرات.

لتحسين تجربة المستخدم بإجراء اتصالات تجارية أكثر كفاءة، طبق معرض كانتون أسلوب التحسين المستمر للوظائف والخدمات التي تسهل التفاعل والمعاملات التجارية وتدعمها بين مختلف الأطراف لاستكشاف إمكانات السوق في الصين.

يطلق المعرض سلسلة من الفعاليات الترويجية تنعقد بأشكال مختلفة لزيادة التعاون بين الشركات العالمية والشركات الصينية. سيتم الكشف عن أنشطة “ Discover Canton Fair with Bee and Honey ” الساحرة بعدد 8 أفكار مختلفة لإظهار تطور التصنيع الذكي في الصين. تشمل الفعاليات أيضًا 50 نشاطًا من أنشطة “ Trade Bridge ” سجلت للمشاركة فيها ما يقرب من 20 شركة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة مثل Auchan و Telos و X5 و Koper ، وأكثر من 400 من المشترين المتخصصين. من بين هذه الأنشطة تتوفر أنشطة التقارب بين الشركات التي تهدف إلى ربط الشركات متعددة الجنسيات والمصنعين الصينيين، بالإضافة إلى المشترين من التجمعات الصناعية الصينية الرئيسية والعلامات التجارية الأجنبية.

ستقدم الفعاليات أيضًا دعوة لحضور خبراء من وكالات ترويج التجارة الدولية وجمعيات الأعمال ومراكز الفكر ومقدمي الخدمات التجارية بهدف تبادل الأفكار حول السياسات التجارية واتجاهات السوق والمزايا الصناعية واتجاهات الصناعة وتشمل مشاركات هؤلاء الخبراء كلمة يلقيها خبراء PwC حول تفسير السياسات وتحليل سوق الشركات الاقتصادية الشاملة الإقليمية ( (RCEP ، وتقرير مشترك من مجموعة SGS حول آخر التطورات الصناعية المهمة.

إن المشاركة في معرض كانتون مجانية للعارضين ومنصات التجارة الإلكترونية الخارجية التي تشارك في أحداث الأقمار الصناعية. يمكن للمشترين العثور على فرص العمل ومشاركتها والبحث عن التطوير المشترك هنا .

صورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1782621/20220407194616.jpg

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