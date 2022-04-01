‫معرض كانتون الـ 131 يستضيف أول حدث ترويجي تجاري بعنوان “اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني”

غوانغجو، الصين، 18 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / — استضاف معرض كانتون الـ 131 أول حدث “”اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” يوم 15 نيسان/أبريل على فيسبوك، واجتذب أكثر من 183,000 مشاهد من جميع أنحاء العالم. وقدم مضيفو التميمة “بي أند هوني” أفضل مصنعي الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في الصين إلى الجماهير العالمية.

تتمثل فكرة سلسلة الأحداث الترويجية هذه في التركيز على احتياجات ومطالب المشترين وجذب الانتباه إلى قطاعات المعرض الرئيسية ومؤسسات العلامات التجارية والمجموعات الصناعية المحلية. من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا تعزيز التبادل والتفاعل بين العارضين والمشترين، إنه يعرض قوة وسحر “التصنيع الذكي في الصين”، كما قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون.

وقد تفاعلت ست شركات من كبريات شركات الأجهزة المنزلية مع “بي أند هوني” في البث المباشر لحدث الترويج التجاري:

قدمت شركة بيجين بابي فاكيوم كلينر غروب المحدودة أحدث منتجاتها للمكانس الكهربائية اللاسلكية الذكية التي فازت بجائزة “ريد دوت ديزاين”. وقد جمعت منتجاتها من المكانس الفراغية 1012 براءة اختراع في الداخل والخارج، وتباع منتجاتها الآن في 86 دولة ومنطقة.

سلطت شركة ويرلبول (الصين). الضوء على غسالتها الذكية التي توفر تجربة مستخدم مريحة وعالية الكفاءة.

شركة شنجن سكاي دراغون أوديو فيديو تكنولوجي متخصصة في منتجات الصوت. ويمكنها أيضًا تخصيص حلول الصوت وفقًا لاحتياجات العملاء.

شاركت شركة غوانغجو هافيت تكنولوجي في 30 معرضا من معارض كانتون. عرضت العلامة التجارية منتجات جديدة عالية التقنية بما في ذلك سماعات بلوتوث ونظارات ركوب ذكية وساعات ذكية.

تتمتع شركة غوانغجو كونوايد تكنولوجي بخبرة 20 عامًا في مجال البحث والتطوير المبتكر لماكينات القهوة وهي من أفضل 10 موردي ماكينات القهوة في الصين.

شركة غوانغجو فانوورد نيو إلكتريك هي شركة رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية ومتخصصة في سخانات المياه وأدوات المطبخ وأنظمة المياه الساخنة.

وقال وانغ يو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويرلبول للتجارة الدولية ورئيس قسم تصنيع المعدات الأصلية فيها: “لقد سهّل هذا الحدث على العملاء المشاركة فعليًا وساعد بشكل أفضل شركة ويرلبول (الصين) في الوصول إلى المشترين والجماهير العالمية، وتجاوز حدود الزمان والمكان والسماح للعملاء العالميين بتجربة منتجات ويرلبول بشكل شامل.”

قال تشن مايننغ، مدير المبيعات في شركة سكاي دراغون، إن حدث البث المباشر مفيد جدًا للشركة لتعزيز سمعتها دوليًا، ومن المأمول أنه من خلال هذا الحدث، يمكن لعدد أكبر من المشترين المحتملين فهم الشركة بشكل أفضل وجلب المزيد من طلبات التجارة الخارجية .

خاشينج كاي، وهو مشتر من الفلبين، يشارك في معرض كانتون لأول مرة. وعلق أنه على الرغم من أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون حضور المعارض غير المتصلة بالإنترنت بسبب الوباء، فإن أحداث الترويج مثل هذه يمكن أن توفر فرصة للتعرف على الشركات الراقية في الصين، وسوف يستكشفون المزيد من الشركات ومنتجاتها عبر الإنترنت.

سيستمر معرض كانتون في استضافة سبعة أحداث “اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” من 16 إلى 22 نيسان/أبريل.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .

الصورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1798341/131st_Canton_ Fair_hosts__Discover_Canton_ Fair_Bee_Honey__trade.jpg