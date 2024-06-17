‫معرض فود إكسبو برو ومعرض هونج كونج الدولي للشاي يعودان بحلة جديدة، وصالة بُن جديدة وجناح أكبر للمنتجات الحلال

هونج كونج – Media OutReach Newswire – 30 يونيو 2025 – إقامة معرض فود إكسبو برو (Food Expo PRO) ومعرض هونج كونج الدولي للشاي (Hong Kong International Tea Fair) اللذان ينظمهما مجلس هونج كونج لتنمية التجارة (HKTDC) ، في وقت واحد من 14 حتى 16 أغسطس 2025، في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض. سيعرض المعرضان مأكولات ومشروبات عالمية بالإضافة إلى الشاي ومنتجاته لإتاحة مكان يحتوي على مصدر واحد لأهم المشتغلين بالمجال. سيفتح معرض فود إكسبو برو أبوابه في أول يومين حصريًا للشركات التجارية ويرحب بعامة الجمهور يوم 16 أغسطس. وسيفتح معرض هونج كونج الدولي للشاي الذي سيقام في نفس الفترة أبوابه للشركات التجارية وعامة الجمهور على مدار الثلاثة أيام جميعها. سيقام المعرضان بالتوازي مع المعارض العامة التي تقام في نفس الفترة مثل معرض فود إكسبو (Food Expo) ومعرض الصحة والجمال (Beauty & Wellness Expo) ومعرض المستلزمات المنزلية (Home Delights Expo) وستقام جميعها في نفس المكان من 14 حتى 18 أغسطس، ومن المتوقع أن تضم المعارض الخمس حوالي 2000 شركة لعرض منتجاتها.

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يواصل معرض فود إكسبو برو هذا العام إتاحة أجنحة من مختلف الدول والأقاليم. بالإضافة إلى أجنحة من أراضي الصين واليابان وكوريا وبولندا ودول منظمة الآسيان (دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي) (ASEAN)، وستشارك أيضًا دول مثل تايلاند والفلبين وفيتنام لعرض مأكولات عالمية عالية الجودة.

يحظى الامتداد الواسع لسوق المنتجات الحلال (Halal Market)، بتقدير المعرض، حيث استحدث المعرض صالة مخصصة للمأكولات والمشروبات الحلال العام الماضي. هذا العام ستضم الصالة حوالي مئة شركة تعرض منتجاتها وتقدِّم تشكيلة متنوعة من المنتجات الحلال المعتمدة من المجلس الدولي للمنتجات الحلال (Halal) التي تتراوح بين المأكولات الخفيفة والتوابل وحتى المأكولات البحرية. للترويج على أفضل وجه لإمكانيات قطاع المأكولات الحلال ستغوص الفاعليات بصورة أعمق في قطاع المأكولات الحلال في هونج كونج. سيعرض فندق The Kowloon Shangri-La Hotel، وهو فندق خمس نجوم يقدِّم المأكولات الحلال ومعتمد من منظمة السفر الحلال (Crescent Rating) تصوراته الكيفية التي استطاعوا بها خلق تجربة مأكولات حلال استثنائية للضيوف المسلمين. إضافة إلى ذلك ستعقد الفاعلية شراكة مع مجلس أمناء موارد صندوق الجالية الإسلامية في هونج كونج، لمنح شهادات الحلال للمطاعم المحلية.

ومع تطور ثقافة القهوة وتزايد الطلب على القهوة في جميع أنحاء العالم ستدشن منطقة جديدة للقهوة بهدف تعزيز دور هونج كونج كبوابة للدخول السوق المنتعش في الصين البلد الأم ودولة منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي. سوف تضم المنطقة مصدري حبوب البن من أفريقيات والأمريكيتين والصين البلد الأم وستضم المنطقة كذلك مستلزمات تصنيع القهوة. وستقام أيضًا فاعليات مثل عروض طرق تحضير القهوة وحلقات نقاشية سلاسل القيمة الخاصة بالقهوة.