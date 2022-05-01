‫معرض صناعة البيانات الكبيرة الصينية الدولي 2022 ينطلق على الإنترنت

Posted on 1 hour ago by tngadmin

غويانغ، الصين، 30 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — يوم 26 أيار/مايو، أقيم معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة 2022 عبر الإنترنت، مع تنظيم حفل الافتتاح في غويانغ، عاصمة مقاطعة غويجو الصينية.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة، بمن في ذلك رجال دولة ورجال أعمال وعلماء، وألقوا كلمات في الحفل.

تحت الشعار السنوي “اغتنام الفرص الرقمية الجديدة والتمتع بالقيمة الرقمية”، تابع معرض هذا العام عن كثب اتجاهات الاقتصاد الرقمي لاستكشاف فرص جديدة لإحداث ثورة في التكنولوجيا الرقمية والتحول الصناعي.

خلال المؤتمر الذي استمر ليوم واحد، ناقش الضيوف مواضيع مؤثرة مثل الفضاء الافتراضي وأمن البيانات والإنترنت الصناعي.  علاوة على ذلك، ركز هذا المعرض على التكامل العميق للبيانات الضخمة مع الاقتصاد الحقيقي، والحوكمة الاجتماعية، ومعيشة الناس، وتنشيط الريف.  كما تم تضمين استخدام البيانات لتحويل الصناعات التقليدية بطريقة السلسلة الكاملة.

بالإضافة إلى ثمانية منتديات، جذب إصدار معرض البيانات الكبيرة الأخير هذا، الذي يهدف إلى عرض الإنجازات البارزة للبيانات الكبيرة في الصناعة والزراعة والسياحة، الانتباه أيضًا.  وتم في المعرض منح 55 من أصل 437 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا جائزة الإنجاز التكنولوجي الرائد في معرض البيانات الكبيرة، بما في ذلك 24 منتجًا جديدًا و 26 تقنية جديدة وخمسة نماذج أعمال.

من أجل إنشاء منصة تفاعلية وتقديم تجربة غامرة، استفاد المعرض من وسائل الاتصال الجديدة.  على سبيل المثال، استخدم المعرض خدمات المؤتمرات الذكية والكائنات الافتراضية وتقنيات الإرسال منخفضة الكمون.

شارك في تنظيم معرض هذا العام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، والحكومة الشعبية لمقاطعة غويجو. 

استنادًا إلى موقع غويجو الاستراتيجي، أكد معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة 2022 على الابتكار في تحويل الإنجازات التكنولوجية، على أمل استكشاف تجربة الترقية الصناعية وبناء الصين الرقمية.

في الواقع، قامت غويجو بتسريع بناء أول منطقة تجريبية شاملة على المستوى الوطني للبيانات الضخمة في البلاد في السنوات الأخيرة.  احتل معدل نمو الاقتصاد الرقمي في المقاطعة المرتبة الأولى في البلاد لمدة 6 سنوات متتالية.

باعتباره أول معرض عالمي على المستوى الوطني يتصدى لموضوع البيانات الضخمة، تم عقد معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة سبع مرات متتالية منذ العام 2015.  وقد أنشأ منصة عالمية لعرض أحدث الإنجازات وتبادل الأفكار وتشجيع التعاون في الصناعة ذات الصلة.

 

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