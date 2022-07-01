معرض الصين الدولى للاستيراد فرصة ذهبية لتعزيز مبادرة الحزام والطريق

شنغهاي , 28 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — منذ خمس سنوات، ومعرض الصين الدولى للاستيراد يلعب دورًا بارزًا فى المنصات الأربعة الكبري وهى ” المشتريات الدولية، تشجيع الاستثمار، التبادل الثقافى، التعاون المفتوح “، وأصبح نافذة دولية للصين لبناء هيكل تنموي جديد، وناقل انفتاحى رفيع المستوي، وعلى الساحة الاشتراكية، يتعاظم دور المنافع الدولية المشتركة.

يتألف المعرض من معارض منها معارض الأعمال التجارية للمؤسسات والمعارض الوطنية الشاملة، وأعمال منتدي هونغكياو وغيره، ويعتبر أول معرض من مستواه يركز على الاستيراد بشكل أساسي، وقد فتح المعرض أبوابه لأول مرة منذ خمس سنوات، وتطور إلي أن أصبح أهم منصة يشارك بها العالم الفرصة الصينية. يزداد حجم المعرض عامًا بعد عام ، وتوسعت مساحته من 270000 متر مربع في دورته الأولي إلى 360000 متر مربع في دورته الرابعة. ووفقًا للإحصائيات، فقد شارك فى المعرض فى الأربع سنوات الماضية مايقرب من 3200 مؤسسة، وسجل حوالى 400000 مشتري على المنصة لحضور المؤتمر، وتم إطلاق ما يقرب من 1500 منتج وتقنية وخدمات جديدة، ووصل حجم التداول إلى 270 مليار دولار أمريكي.

ومع دخول المعرض فى دورته الخامسة، بدأت الكثير من الدول الواقعة على طول خط الحزام والطريق بتحويل انتباهها إلى السوق الصينية، وتصدير منتجاتها إلي ذلك السوق الصيني الضخم.

” فى صيف 2018، سمعت أن المعرض سيقام، فقلت لأصدقائي أنه لابد علينا وأن نشارك فيه. ولكن لم يكن لدينا حينها شركة ولا أي علامة تجارية لعرضها . وحتى نشارك في المعرض أنشأنا شركة وسجلنا علامة تجارية.” . وقد عادت لذاكرتي قصة السيدة مايوشيه المؤسسة لماركة Warmpaca مع المعرض

فى أول مرة للمعرض، شاركت السيدة بمعرضها الصغير الذى لا يبلغ 9 أمتار فى المعرض لبيع ( اللاما )، وطرقت باب السوق الصينية الضخمة. ” لقد أحب الجميع منتجاتنا، المعرض مليئ بالناس، وهناك الكثير من العملاء، والمبيعات فى تحسن مستمر. في البداية لم تكن العلامة التجارية معروفة كما هى اليوم، وزاد مبيعات الشركة لـ30 ضعف عما كانت عليها فى بدايتها ! ” والسيدة مايوشيه تشعر بالفخر الشديد عند الحديث عن ماركتها الخاصة وقالت :” فى الشهر الماضى، تجاوزت طلبات المبيعات للشركة إجمالي الطلبات للعام الماضى بأكمله. ”

يعتبر معرض الصين الدولى للاستيراد فى عين السيدة مايوشيه فرصة ذهبية. فالمعرض يعد منصة لعرض وتجربة منتجات جديدة، ويمكن أن يصل المنتج للكثير من العملاء فى مدة زمنية قصيرة، كما أن عرض المنتجات فى المعرض سوف يمكنك من جمع أفضل الآراء الممكنة وأصحها من المستهلكين والمشتريين، وذلك للشروع فى تحسين المنتج. ومن ناحية أخرى، فإن المعرض منصة عالمية، وجميع الشركات تأمل فى ازدياد مبيعاتها وصيتها وجمع التأثيرات التراكمية للمبيعات.

سيتم عقد الدورة الخامسة للمعرض فى الخامس وحتى العاشر من نوفمبر لهذا العام، وحاليًا تتقدم جميع الأعمال التمهيدية بانتظام وثبات كما هو مخطط لها. وتم التوقيع على أكثر من 80٪ من المساحة المتعاقد عليها للمعرض ، ووقعت أكثر من 260 شركة من غلوبال 500 وشركات صناعية رائدة. سيتخذ المعرض هذا العام تدابير قوية وعملية في دعم السياسات ، وشراء الصفقات ، والمعاملات بين الأفراد ، والتبادلات الثقافية وما إلى ذلك ، وذلك لإرضاء جميع الأطراف.

سارع بالانضمام إلى المعرض، واكتشف المزيد من الفرص. الرجاء التسجيل فى الدورة الخامسة من المعرض! تسجيل البيانات

الرابط :

https://www.ciie.org/ exhibition/f/book/register? locale=en .

جهة الاتصال : نيه تشينغ شين

رقم الهاتف : 0086-21-67008870/67008988

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