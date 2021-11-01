معرض الاستيراد الدولي الصيني الرابع: خلق فرص جديد من أجل التعافي من كوفيد

شنغهاي, 5 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — انطلق معرض الاستيراد الدولي الصيني (CIIE)، وهو أول معرض تجاري احترافي على المستوى الوطني تحت عنوان الاستيراد في العالم، بنجاح في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي) في 5 نوفمبر 2021. بمبادرة من الحكومة الصينية منذ عام 2018، يواصل معرض الاستيراد الدولي الصيني العمل كمنصة مهمة لانفتاح الأمة وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتجارة الحرة.

وقد أصبح معرض الاستيراد الدولي الصيني على مر السنين أكثر تنظيماً واحترافية ورقمية بطبيعته.

ونظرًا لتميزه بمجموعة واسعة من الصناعات، وقد اجتذب معرض الاستيراد الدولي الصيني الرابع 3,000 عارض على أرض الواقع من 127 دولة ومنطقة للمشاركة في معرض الأعمال. تشارك ثلاث منظمات دولية و 58 دولة من خمس قارات، خاصة تلك المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، في معرض الدولة الواحد عبر الإنترنت.

يضم معرض الأعمال مساحات عرض للمنتجات الغذائية والزراعية والسيارات والصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية والتجارة في الخدمات. كما تم إنشاء ثلاثة عشر قسمًا فرعيًا لعرض أحدث المنتجات والابتكارات المتعلقة بالطاقة منخفضة الكربون وحماية البيئة.

وقد تم التوسع في مساحة المعرض الإجمالية لمعرض الاستيراد الدولي الصيني لهذا العام إلى 366,000 متر مربع. أكثر من 80 في المائة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500 والشركات الرائدة في الصناعة المشاركين في معرض الاستيراد الدولي الصيني العام الماضي تعود إلى هذه النسخة الجديدة وستعرض المنتجات التي تظهر لأول مرة عالميًا أو إقليميًا. تتضمن هذه الشركات أكبر ثلاث دور للمزادات في العالم، وأكبر ثلاث مجموعات للأزياء والمواد الاستهلاكية الفاخرة، وأربع تجار حبوب، وأكبر 10 مجموعات للسيارات، وأكبر 10 شركات للأجهزة الطبية.

كما اشتركت الكثير من الشركات من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق ودول وسط وشرق أوروبا وأقل البلدان نمواً في المعرض. عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج التي تشارك في معرض الاستيراد الدولي الصيني كمجموعات قد استمرت في النمو.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ20 لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. سيعقد منتدى هونغكياو الاقتصادي الدولي، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من معرض الاستيراد الدولي الصيني، من أجل جعل هذه المناسبة مميزة، منتدى رفيع المستوى تحت عنوان “المنفعة المتبادلة والحل المربح للجانبين من أجل مستقبل مشترك” لعرض إنجازات الصين في 20 عام من الانفتاح على العالم وثقتها في تحقيق هدف الانفتاح على مستوى أعلى في العصر الحديث. كما سينشر المنتدى “مؤشر الافتتاح العالمي” الذي يقيم درجة الانفتاح في 129 اقتصادًا عالميًا منذ عام 2008.

سيُظهر معرض الاستيراد الدولي الصيني الناجح تصميم الصين على تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية المستدامة والعولمة وبناء نموذج تنموي جديد لاقتصادها ومجتمعها، في هذا المنعطف الحاسم في المعركة العالمية ضد كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي العالمي.

للتواصل:ني تشينغشين

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