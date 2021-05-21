مصفف شعر النجوم لوكا كوميلا يفتتح صالون سفيرا، وهو صالون جديد حصري في فندق بولغري بدبي

الذوق الإيطالي يلتقي مع حصرية هوليوود بفريق دولي ماهر للعملاء المميزين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire/ — أين تذهب إذا صعب عليك الوصول إلى مصفف شعرك المعتاد في لندن، باريس أو نيويورك بسبب قضايا سفر متعلقة بانتشار الوباء؟ لوكا كوميلا، مصفف شعر النجوم لديه الجواب.

أنشأ كوميلا صالون “سفيرا” SFēRA – مقصد تصفيف الشعر في فندق بولغري دبي للعملاء المميزين وأي شخص جاد بشأن شعرهم. يجلب الصالون قوة نجومية كوميلا وعقودًا من الخبرة في التصميم جنبًا إلى جنب مع الذوق الإيطالي والمعرفة الدولية، ورفع تصفيف وتلوين الشعر إلى شكل فني.

بفضل إلهامه الإيطالي وفريقه العالمي من خبراء تصفيف وتلوين الشعر، أصبح سفيرا الوجهة الجديدة المفضلة للعملاء الأغنياء الكثيري السفر للاستجمام الذين كانوا في الماضي يستقلون طائرة متوجهة إلى لندن وباريس لتصفيف شعرهم.

“في سفيرا، هدفنا هو أن نكون الوجهة المفضلة للأشخاص الذين يريدون شيئًا مميزًا من حيث الخبرة والمعرفة. ومع ذلك، على عكس العديد من مصففي الشعر من الدرجة الأولى، لا نفرض رؤيتنا عليك. نحن نستمع، نحن نبتسم، ونبدأ محادثة، ونجعلك تشعر وكأنك في بيتك. شعرك وأسلوبك جزء لا يتجزأ من هويتك – نحن هنا للاستماع وتحقيق ذلك. تميل الطبقة الثرية في دبي إلى السفر إلى عواصم الموضة من أجل احتياجات تصفيف شعرهم. رسالتنا هي أنه لا داعي لذلك، لأننا نأتي إليك بروما وميلانو وباريس وبرلين في دبي”، كما يقول كوميلا.

لوكا كوميلا مصمم أزياء حائز على الجوائز معروف بخبرته ونهجه الفريد في التصفيف. مهارة تلوين الشعر قديمة في عائلته، وقد اكتسب كوميلا مهاراته في صالون الحلاقة المملوك للعائلة في باليرمو بصقلية قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة ويصبح نجمًا صاعدًا في صالون توني أند غاي.

منذ ذلك الحين، واصل مصفف شعر النجوم العمل مع المشاهير، بمن في ذلك الملكة رانيا ملكة الأردن، وإيفا لونغوريا، وأليساندرا أمبروسيو، وكاثرين دينوف، وسيرينا أوتيري، وباريس هيلتون.

يتبع كوميلا نهجًا عمليًا للغاية في سفيرا، وهو يعتني بأدق التفاصيل لضمان تجربة مثالية. “لدينا أفضل فريق من المصففين في العالم، ندمج الضيافة الإيطالية مع الدقة الفنية التي يتطلبها عملاؤنا. إنها خدمة مع ابتسامة، وخدمة على مستوى عالٍ جدًا. سفيرا هو مقصد الزيارة للأشخاص الذين قد يحتاجون بخلاف ذلك إلى السفر في جميع أنحاء العالم لزيارة مصففي الشعر المفضلين لديهم بسبب التجربة. الآن، نحن نوفر تلك التجربة الشاملة والرائعة هنا في دبي، هذا المركز المبتكر حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم “، كما يقول.

يضم فريق كوميلا مصففين إيطاليين إلى جانب مجموعة من الأعضاء الآخرين. “كل واحد منهم يأتي بإلهامه إلى الطاولة. ولكن في نهاية المطاف، هي تجربة سفيرا التي يأتي العملاء من أجلها – ونقضي الكثير من الوقت في دمج الإلهام الشخصي لكل مصمم مع رؤيتي للخبرة وخدمة العملاء”، كما يقول كوميلا .

في سفيرا، يدمج كوميلا بمهارة الفخامة الإيطالية التقليدية مع النهج المعاصر، مما يخلق انسجامًا بين الخبرة الفنية والفن والإلهام. يقدر سفيرا الحدس والبراعة الفنية إلى جانب التميز التقني، مع وضع العميل دائمًا في المقام الأول.” ويوضح قائلاً: “إننا نصنع تجربة تصفيف شعر حصرية وملهمة وحيوية وفاخرة حيث يكون العميل دائمًا مركز عالمنا”.

سفيرا يقبل العملاء عن طريق أخذ المواعيد فقط. يدعى العملاء للحجز على sferasalon.com أو بالاتصال على +971 4 777 5629

الاتصال: لوكا كوميلا +971 4 7775629