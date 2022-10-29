‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

أشرف سعادة السيد سامح شكري، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المعين، على الاستعدادات لِـ COP27 قبل بداية المؤتمر الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر، في الفترة الممتدة من 6 إلى 18 نونبر/تشرين الثاني.

عُقدت اجتماعات مع مسؤولي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC والمسؤولين المكلفين في الرئاسة بمراجعة الاستعدادات

الاستعدادات تسير على الطريق الصحيح للترحيب بالعالم في شرم الشيخ بمصر، مع أكثر من 30000 مندوب، للالتقاء واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

شرم الشيخ، مصر, 28 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أكد معالي السيد سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمرCOP27 المعين، أن مصر “مستعدة” لاستضافة قادة العالم والمندوبين وأصحاب المصلحة المعنيين بالمناخ تحت شعار “معًا من أجل التنفيذ”، بعد مراجعة ميدانية للتحضير لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ بمصر.

من المتوقع أن يكون مؤتمر COP27 ، الذي سينطلق في 6 نونبر/تشرين الثاني وسيستضيف قمة قادة العالم في 7 و 8 نونبر/تشرين الثاني، من بين أكبر التجمعات لأصحاب المصلحة في مجال المناخ التي استضافها مؤتمر COP27 مع تسجيل أكثر من 000 30 مندوباً.

وفي حديثه عن الاستعدادات للمؤتمر، قال سعادة السيد شكري: “إن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 على استعداد لاستضافة مجتمع المناخ العالمي في شرم الشيخ في نونبر/تشرين لثاني المقبل. بصفتنا رئاسة COP27 ، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات ناجحة ونتائج طموحة وملموسة وذات مصداقية “.

“سنهيئ المشهد الذي نأمل فيه أن تلتقي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بعقلية تعاونية وبناءة لتنفيذ العمل المناخي. إنني على ثقة من أن المجتمع الدولي سيرتقي إلى مستوى المناسبة ويضمن على أن يكون مؤتمر COP27 ناجحًا ومؤثرًا. سنواصل حث المجتمع الدولي على اتخاذ القرارات التحويلية اللازمة للاستجابة لخطورة حالة الطوارئ المناخية التي نعيشها “.

قام سعادة السيد شكري بجولة في الموقع هذا الأسبوع، حيث التقى مسؤولي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفريق رئاسة COP27 للإشراف على اللمسات الأخيرة في الموقع قبل المؤتمر.

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“فيديو “تصرف الآن” – https://www.youtube.com/watch? v=N0k-EXPLmm4