‫مشروع Africa House: قد تكون واكاندا خيالية ولكن هذه المبادرة التي تقودها أفريقيا حقيقية بنسبة 100 ٪

الحقيقة أكثر إلهامًا من الخيال.

جنيف، 10 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — في يناير 2023، في أعالي جبال الألب السويسرية ذات المناظر الخلابة، اجتمع مجموعة من الشباب الأفارقة، بقيادة كوجو عنان، نجل الراحل السابق للأمم المتحدة. وسوف يجتمع الأمين العام كوفي عنان لتمهيد الطريق لاستمرار النمو في القارة. وفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سيجتمع أكثر من 2500 مشارك، من بينهم العديد من قادة العالم، لمعالجة القضايا العالمية الملحة. وهذه المرة، ستشغل أفريقيا المقعد الأمامي في المحادثات.

وكما يشرح كوجو أنان، المؤسس المشارك ل Africa House ، بحماس: “لقد طغت الحرب والمجاعة والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار على السرد عن أفريقيا لفترة طويلة للغاية. Africa House ملتزم بتغيير تلك القصة من خلال عرض ثروة قارتنا من الفرص والموهبة والابتكار والحيوية”.

Africa 4.0

في عام 2016، صاغ كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ( WEF) ، مصطلح “الثورة الصناعية الرابعة” ( 4IR ). في حين أن الثورة الصناعية الأولى ركزت على الماء والطاقة البخارية، والثانية على الطاقة الكهربائية، والثالثة أدت إلى الثورة الرقمية، والرابعة هي مزيج مما ذهب من قبل، “طمس الخطوط بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية”.

تشتهر قارة أفريقيا بثروتها من الموارد ومع انفجار الشركات الناشئة في القارة، أكثر من 650 في المجموع في عام 2022 وحده، تتضمن هذه الموارد بوضوح براعة شعبها. الأفارقة هم رواد أعمال ومتنافسون رئيسيون في النظام البيئي التكنولوجي مع الأتمتة الرقمية التي تسهل تدفق التجارة الحرة عبر القارة. ووفقا لتقرير نشره مؤخرًا كل من المنتدى الاقتصادي العالمي وديلويت، فإن تخفيض الحواجز غير الجمركية يمكن أن يؤدي إلى مكاسب تجارية في أفريقيا تبلغ 20 بليون دولار في السنة.

في مقال عام 2019 بعنوان “ من واكاندا إلى الواقع “، شاركت مدرسة ثندربيرد للإدارة العالمية في واشنطن العاصمة وزميل أول في معهد بروكينغز البروفيسور لاندري سيغني والسفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد طريقًا إلى الأمام لتحويل البلدان الأفريقية إلى أمة واكاندا الخيالية القوية.

وفقًا للبروفيسور سيجنيه، وهو أيضًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Africa House ، “إن القارة الغنية بالموارد، التي تعج بالمبتكرين المغامرين الذين يقفزون في طريقهم نحو عصر جديد هي بالضبط ما وصلنا إليه اليوم. ويحتاج السكان المنحدرون من أصل أفريقي والذين يعيشون منا في القارة إلى تسخير طاقتنا الجماعية وحماسنا من أجل بلوغ آفاق جديدة لم يشهدها العالم من قبل”.

تهدف دار أفريقيا إلى أن تكون أكثر من مجرد مكان للقاء؛ تتمثل رؤية المنظمة في أن تصبح حركة عالمية تحتفل بالذكاء المتعدد الأوجه الذي تقدمه 54 دولة أفريقية.

التصور المجيد لواكاندا في النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد هو خاطف للأنفاس. في عام 2016، زودت الدفعة الأولى من الامتياز العالم بصورة جديدة وملهمة للقارة الأفريقية في شكل خيال مستقبلي أفريقي. واليوم، فإن الفريق في Africa House مصمم على الاقتراب من جعل هذا الخيال حقيقة واقعة.

نبذة عن Africa House

إن Africa House هي منصة لقيادة صعود أفريقيا من خلال جلب أفضل وألمع رواد الأعمال والمبادرات والفرص إلى القادة في جميع أنحاء الصناعة والحكومة الذين يحضرون دافوس. يتم تشغيل Africa House من قبل صندوق العطاء كمشروع غير ربحي ويدعمه فريق من الخبراء يجمعون أكثر من 30عامًا من الخبرة في القارة والمبادرات الأفريقية الرائدة.