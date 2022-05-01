‫مشجعي فريق كرة القدم Heineken Unes في إفريقيا مع جولة كأس دوري أبطال أوروبا

لندن، 12 مايو 2022 / PRNewswire / — أطلقت هاينكن، الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا ( UCL ) منذ عام 2005، مؤخرًا أكبر جولة لكأس UCL في أفريقيا لموسم 2021/2022. بالنسبة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء القارة – قوة 400 مليون – كانت هذه تجربة متوقعة للغاية. تضمنت الجولة على مستوى القارة، التي كانت مليئة بتجارب مشاهدة المباريات، جلسات تصوير مع أساطير ومشجعي كرة القدم، ومسابقات صحفية في جميع محطات الجولات الأربع في نيجيريا وموزامبيق وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وحضر أيضًا مشجعون من الكونغو برازافيل ورواندا جولات جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا على التوالي.



في كل عام، تستضيف هينكن تجارب مشاهدة وتفعيلات استثنائية للملايين من مشجعي كرة القدم وعشاق البيرة في إفريقيا لإلهام جيل جديد من مشجعي كرة القدم وبناء التقدير لـ UCL وعلامة البيرة التجارية. هذا العام، أشارت التجربة إلى عودة الحياة الطبيعية بعد فترة عامين من جائحة كوفيد-19.

تمثل إفريقيا واحدة من أكبر قواعد المعجبين بكرة القدم الأوروبية وخاصة دوري أبطال أوروبا. في ظل هذه الخلفية، رعت ماركة البيرة العالمية المتميزة هينكين تقليد إشراك مشجعي كرة القدم في القارة بتجارب فريدة.

وتحدث هانز إيريك تويجت، مدير الرعاة العالميين، عن سبب اختيار أفريقيا لهذه الجولة، فقال: “إن أفريقيا منطقة هامة لكرة القدم لأسباب وجيهة. هناك خمسة مليارات مشجع لكرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل أفريقيا واحدة من أكبر قواعد المشجعين في جميع أنحاء العالم. لا شك أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في أفريقيا مع ما يقدر بنحو 400 مليون أفريقي يستعدون بانتظام لمشاهدة UCL كل موسم. بالنسبة لهينيكن، تعد القارة أيضًا واحدة من أكبر أسواقنا التي تمثل بعضًا من أعلى معدلات النمو للعلامة التجارية، حتى خلال جائحة COVID-19 .”

وأضاف: “لذلك شارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وهينكين في أخذ الكأس المرموقة لدوري أبطال أوروبا ( UCL ) في جولة في أفريقيا بهدف واحد – لإلهام جيل جديد من مشجعي كرة القدم الأفارقة وتقديرًا لحبهم لدوري أبطال أوروبا وهينكين”.

كلارنس سيدورف واحد من أنجح اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا وواحد من أكثر اللاعبين الهولنديين تميزًا في التاريخ، أخذ أفريقيا بالعاصفة في طائرة هينكن المخصصة جنبًا إلى جنب مع الفائزين في المنافسة. يُحترم سيدورف، لأنه أول لاعب، وهو الوحيد حاليًا، يفوز بدوري الأبطال بثلاثة أندية – مرة واحدة مع أجاكس، في عام 1995، ومرة واحدة مع ريال مدريد، في عام 1998، ومرتين مع إيه سي ميلانو، في عامي 2003 و 2007. اعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، في عام 2004، اختاره بيليه كجزء من FIFA 100 .

كان سيدورف في الجولة بأكملها كسفير لدوري أبطال أوروبا وجعل من واجبه إلهام جيل من لاعبي كرة القدم الأفارقة الشباب الذين يحلمون بالوصول إلى أعلى مستويات حياتهم المهنية في كرة القدم. انطلاقا من جذوره كصبي من سورينام، ارتبط سيدورف بمشجعي أفريقيا وشعوبها في جميع البلدان، وتبادل القصص حول خلفيته وتقديم رسائل ملهمة إلى الناس والقادة في القارة.

كانت أكبر جولة لكأس دوري أبطال أوروبا في أفريقيا حتى الآن – الإثارة في شوارع كينشاسا، والأوركسترا الرائعة والألعاب النارية في مابوتو، ومباراة كرة القدم الملهمة مع فريق كرة القدم الوطني U -23 في أديس أبابا، والطائرة التي تحمل علامة هينكن، ومباراة ودية أسطورية وعروض موسيقية في لاغوس. كانت الجولة تحتوي على كل شيء.

في تصريحاته، قام برام ويستربرينك، كبير المديرين العالميين في هاينكن، بتمجيد التزام العلامة التجارية بـ UCL ، قائلاً: “ارتباط هاينكن بـ UCL قوي جدًا في إفريقيا لدرجة أن العلامة التجارية تسمى بيرة دوري الأبطال. ويتضح ذلك في الوعي برعاية العلامة التجارية لجامعة كاليفورنيا ( UCL ) لأنها تكاد تكون ضعف أي راعي آخر في المنطقة “.

بالنسبة لنا في هينكن، كرة القدم ليست مجرد لعبة؛ إنها تجربة مشتركة. بصفتنا شريكًا عالميًا، نحن ملتزمون بتغذية شغف المشجعين كما هو موضح في حملتنا الجديدة حول رعايتنا لكرة القدم – الهتافات لجميع المشجعين. هذا بمثابة دعوة تجمع لجميع مشجعي كرة القدم المتحمسين للاستمتاع بتجربة وسحر كرة القدم معًا دون أي شكل من أشكال التمييز.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1815670/Heineken_UCL_ Trophy_Tour.jpg

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