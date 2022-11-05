‫‫مشاريع بناء شركة PowerChina في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق

بكين, 5 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — أعمال المقر الإقليمي لشركة PowerChina في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغطي 20 دولة، ويجري تنفيذ 59 مشروعًا في 13 دولة، ويبلغ إجمالي عدد موظفيها 20604. وفقًا لـ ENR 2022 أفضل 250 مقاولًا دوليًا، احتلت PowerChina المرتبة الأولى، كأكبر مقاول هندسي في العالم.

إعادة الأمل لأطفال العراق غير الملتحقين بالمدارس

في صباح يوم 18 يونيو، أقامت PowerChina الحفل الرائد لمشروع مدرسة PowerChina النموذجية العراقية في محافظة بغداد، العراق. وحضر الاجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى قديمي. وتشمل مشاريع البناء التي تقوم بها شركة باور تشينا في المدارس العراقية النموذجية بناء 679 مدرسة في 10 محافظات في العراق على أرضية مساحتها 198230 مترًا مربعًا.

توفير الطاقة النظيفة للشعب العراقي

مشروع محطة الرميلة العراقية للطاقة متعددة الدورات الذي تنفذه شركة PowerChina هو أول مشروع محطة للطاقة في العراق تموله شركة صينية بعد الحرب، بقدرة إجمالية مثبتة تبلغ 707 ميغاواط، مجهزة بمنطقتين للطاقة. تم الانتهاء من وحدتي المشروع وبدء تشغيلهما في أبريل 2022، وتم تشغيلهما بسلاسة لتوفير طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة للشبكة في جنوب العراق. وحتى الآن، وفرت محطة الرميلة لتوليد الكهرباء أكثر من بليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، مما خفف إلى حد كبير من مشكلة نقص الكهرباء وحسّن سبل عيش السكان.

تعزيز رؤية السعودية 2030

يعد مشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية العالمية الذي تنفذه شركة PowerChina أكبر مشروع إنشاء ميناء للناقلات في العالم وأحد المشاريع الرئيسية لرؤية المملكة 2030. بعد الانتهاء من المشروع، سيصبح الميناء أكبر حوض سفن في العالم، مع القدرة على تصنيع وإصلاح الناقلات الضخمة وأجهزة الحفر البحرية، مما سيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في “النقل الذاتي للنفط وتصنيع الناقلات”.

كما يعد مشروع المرافق العامة والبنية التحتية للبحر الأحمر السعودي جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وهو أول مشروع تجاري واسع النطاق للمرافق في العالم يدمج الحلول التكميلية المتعددة الطاقة. ويركز المشروع على الطاقة النظيفة وحماية البيئة لتحقيق إمدادات من الطاقة خضراء وخالية من التلوث. وشركة تنمية البحر الأحمر، التي يملكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة، هي المتعهد النهائي لمشروع البحر الأحمر.

تدفئة قلوب الشعب السعودي

اعتبارًا من يونيو 2022، كان هناك 1757 موظفًا سعوديًا في وحدة الأعمال في شركة PowerChina في المملكة العربية السعودية. توفر PowerChina الفحوصات الصحية واللقاحات واختبار كوفيد-19 PCR والاستشارات النفسية والخدمات الصحية الأخرى لموظفيها، والتي تلقى قبولًا وتقديرًا جيدًا من قبل جميع الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، تولي PowerChina أهمية كبيرة للتواصل عبر الثقافات بين الموظفين. وهي تحترم تقاليد المسلمين وتؤسس مساحات للصلاة في جميع مواقع البناء في جميع مشاريعها. في الوقت نفسه، يقوم الموظفون الصينيون بتعريف الموظفين والسكان المحليين بالثقافة الصينية التقليدية والإنجازات الرائعة للصين الحديثة، والتي عززت بشكل فعال الصورة الدولية للصين.