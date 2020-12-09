مستشفى نيكلوس للأطفال يحقق الاعتماد بتميز من برنامج اعتماد الرعاية الصحية

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 9 كانون الأول/ديسمبر/ بي آر نيوزواير /– مُنح مستشفى نيكلوس للأطفال https://www. nicklaushealth.org/home في ميامي الاعتماد بتميز من برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي لفترة ثلاث سنواتhttp:// globalhealthcareaccreditation. com/) لبرنامجه لخدمات السفر الصحية. </19

تأسس مستشفى نيكلوس للأطفال في عام 1950، وهو أول مستشفى للأطفال يحصل على اعتماد برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي وهو المستشفى التخصصي الوحيد المرخص للأطفال في جنوب فلوريدا. يشتهر المستشفى الذي يضم 309 أسرة بالتميز في جميع جوانب طب الأطفال، حيث تم تصنيف العديد من البرامج بشكل روتيني بين أفضل البرامج في البلاد من قبل يو أس نيوز أند وورلد ريبورت، منذ العام 2008.

وفقًا للدكتور أندريا ماجيني، مدير الصحة العالمية في مستشفى نيكلوس للأطفال، “إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف رسميًا بمستشفى نيكلوس للأطفال كأول برنامج طب للأطفال يلبي المعايير العالية لبرنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي. رؤيانا الأساسية هي أن نكون حيث يكون الأطفال،”نحن فخورون جدًا بإنجازات فريق الصحة العالمية لدينا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعائلات المرضى الدوليين الممتدة وتعديها، بالإضافة إلى شركاء السفر الطبي الذين يدعمونهم خلال رحلة الرعاية الصحية. نشكر بصدق برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي على توفير الأدوات وإطار الجودة اللازمين لقياس وتحسين العمل المنجز الذي نقوم به كل يوم.”

تم إنشاء برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية بهدف تعزيز تجربة المريض للمسافرين للعلاج على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. وتُوفِّر معايير برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي -المعتمدة من ISQua (من خلال اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية)- قيمة ملموسة وقابلة للقياس للمرضى من خلال ضمان أن المستشفى أو العيادة قد وضعت عمليات مخصصة لاحتياجات وتوقعات المسافرين للعلاج الفريدة وتتم مراقبتها باستمرار من أجل التحسين. بالإضافة إلى ذلك، يوفِّر برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي لمنظمات الرعاية الصحية فرصة فريدة ليس فقط لاكتساب المهارات والكفاءات المصمَّمة لتعزيز خدمات السفر العلاجي الخاصة بهم، بل أيضًا للتأثير على أداء الأعمال.

وتم إجراء مسح اعتماد مستشفى نيكلوس عن بعد بسبب وباء كوفيد-19 الحالي. وقد تم تطوير عملية الاعتماد الافتراضية من أجل تسهيل الاتصال السلس والملاحظة السلسة ومشاركة البيانات السلسة من أجل زيادة تفاعلات القائم بالاستقصاء والعميل إلى أقصى حد، وتزويد المؤسسات في النهاية بمستوى مماثل من القيمة كما لو كان سيتم تزويده خلال استقصاء في الموقع الفعلي.

وقالت كارين تيمونز، الرئيسة التنفيذية لبرنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي، “يطالب المرضى والمسافرون بشكل متزايد بتجربة عالية الجودة للمرضى. برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي يسعى جاهدا لضمان مشاركة المريض بنشاط وأن تكون المؤسسة الصحية استباقية في إدارة الحساسيات الثقافية والتواصل في كل نقطة اتصال على طول سلسلة رعاية السفر الطبي هذه. نهنئ مستشفى نيكلوس للأطفال على حصوله على اعتماد برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي بامتياز وعلى التزامه بدعم احتياجات مرضى السفر الطبي وأولياء أمورهم ومرافقيهم “.

حول مستشفى نيكلوس للأطفال:

تأسس مستشفى نيكلوس للأطفال في العام 1950 من قبل فارييتي كلوبس إنترناشيونال، وهو المستشفى التخصصي الوحيد المرخص في جنوب فلوريدا للأطفال، ويعمل به ما يقرب من 800 طبيب معالج وأكثر من 475 متخصصًا فرعيًا للأطفال. يشتهر المستشفى الذي يضم 309 أسرة، الذي كان معروفا باسم مستشفى ميامي للأطفال من 1983 حتى 2014، بالتميز في جميع جوانب طب الأطفال، ويُصنف العديد من برامجه بشكل روتيني من بين الأفضل في البلاد من قبل يو أس نيوز أند وورلد ريبور منذ 2008. المستشفى أيضًا موطن لأكبر برنامج تعليمي لطب الأطفال في جنوب شرق الولايات المتحدة وقد تم اعتباره كمنشأة جاذبة لمركز اعتماد الممرضين الأميركيين، وهو أرقى شرف مؤسسي في مهنة التمريض.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: http://www.bwmonline. com

حول برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

تأسس الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في عام 2016، وهو الهيئة الوحيدة المعتمدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. وقد تم تطوير المعايير القياسية الدولية لـ برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي والأعراف المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. كما حصل برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في عام 2019.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www. GlobalHealthcareAccreditation. com