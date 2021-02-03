مستشفى معهد ريلا يحقق معيارا عالميا جديدا في معدل نجاح عمليات زرع الكبد

معدل النجاح العالمي لهذه العمليات يبلغ 90% فيما حقق مستشفى ريلا نسبة نجاح بلغت 99.2%

دبي، الإمارات العربية المتحدة،3 شباط/فبراير 2021/PRNewswire/ — حقق مستشفى ريلا، وهو مستشفى متعدد التخصصات للرعاية الرباعية في كرومبيت، تشيناي، إنجازًا عالميًا رائعًا حقًا في تحقيق معدل بقاء على قيد الحياة بنسبة 99.2٪ في عمليات زراعة الكبد التي أجريت منذ بداية جائحة كوفيد.

وإذ هو معترف به على أنه مستشفى يضم واحدة من أكبر وحدات العناية المركزة لزراعة الكبد في العالم، يقود مستشفى ريلا الابتكارات السريرية في زراعة الكبد للأطفال والبالغين. نتائج الجراحة بنسبة 99.2٪ هي شهادة على مكانة هذا المستشفى المتميزة.

وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (تقرير المعهد الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية)، تسجل الهند ما يقرب من 1000 عملية زرع كبد كل عام وبمعدل بقاء أقل من 90 ٪. منذ بداية الوباء، تم إجراء أكثر من 120 عملية زرع كبد في مستشفى ريلا بنسبة نجاح ملحوظة بلغت 99.2٪.

هذا النجاح الهائل هو نتيجة العمل الرائد الذي قام به فريق من الجراحين والأطباء المشهورين، وأخصائي التخدير الخاصين بعمليات الكبد، وأخصائيي العناية المركزة، والتمريض، وطاقم الدعم، إلى جانب أحدث التقنيات مثل الروبوتات وجراحة تنظير البطن للمتبرعين.

وقال البروفيسور محمد ريلا، رئيس مستشفى ريلا “نحن الاستثناء ونسير في الاتجاه الصحيح ونحن فخورون بهذه النتائج. على الصعيد العالمي، يبلغ متوسط معدلات البقاء على قيد الحياة لزراعة الكبد حوالي 90٪، ومع ذلك، فإن معدل البقاء في عملياتنا أعلى بكثير مقارنة بالمعايير العالمية. إن تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة هو نعمة لمرضانا الذين يتلقون رعاية متخصصة من فريق ملتزم بتقديم أفضل علاج ممكن لفشل الكبد “.

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في الماضي كان هناك شك وقلق بشأن النتائج بعد زراعة الكبد من قبل كل من المرضى والأطباء المحولين. ومع ذلك، فقد تحسنت نسبة البقاء على قيد الحياة في عمليات زراعة الكبد على مر السنين. نسبة الـ 90٪ للبقاء على قيد الحياة لهذه العمليات أصبحت نسبة معترفا به دوليًا كمعيار لبرامج زراعة الكبد عالية الجودة. معدل بقاء المريض الحالي بمستشفى ريلا بنسبة 99.2٪، أشعر أنه إنجاز كبير”، كما يضيف البروفيسور محمد ريلا.

يستمر برنامج زراعة الكبد لدينا في اكتساب القوة وقد نما بشكل هائل عامًا بعد عام. إن وصول المريض والعلاجات المبتكرة ونموذج الرعاية الاستباقي متعدد التخصصات للحالات المعقدة هو ما قمنا ببنائه بنجاح. “إن نتائج مرضى زراعة الكبد المتميزة لدينا هي انعكاس مباشر للجودة العالية التي لا تعرف الكلل للرعاية المقدمة لمرضانا من قبل الفريق بأكمله”، كما قال الدكتور إيلانكوماران، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريلا..