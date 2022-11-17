‫مستخلص الجينسنغ الأحمر “في كل وقت” محبوب من قبل جميع أنحاء العالم – سهل الاستهلاك في أي مكان وفي أي وقت

منتج الجينسنغ الأحمر التمثيلي في كوريا الذي باع أكثر من 400 مليون عود مقابل 1 تريليون وون كوري يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه

بعبوة على شكل عصا مريحة وسهلة الحمل محبوبة من قبل جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الشباب الكوري

سيول، كوريا الجنوبية، 16 نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — يتجاوز مستخرج الجينسنغ الأحمر في كل وقت من KGC (شركة الجينسنغ الكورية) بيع تراكمي من 1 تريليون وون كوري، حيث يسجل تاريخًا جديدًا في صناعة الجينسنغ الأحمر في كوريا.

وصل مستخرج الجينسنغ الأحمر في كل وقت الذي صدر في سبتمبر 2012 إلى الذكرى السنوية العاشرة هذا العام. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم بيع أكثر من 400 مليون عصا بأكثر من 1.2 تريليون وون كوري، وهو ما يمثل إلى 1.2 عصي في الثانية.

أول عبوة مغلفة على شكل العصا على الإطلاق تجذب أعمار العشرينيات والثلاثينيات إلى صناعة الجينسنغ الأحمر

مستخلص الجينسنغ الأحمر في كل وقت هو مستخلص الجينسنغ الأحمر الكوري الممزوج بالماء النقي في عبوة محمولة للاستهلاك السريع. كان أول منتج يأتي في عبوة على شكل عصا. الاسم، في كل وقت يعني أيضًا سهولة الاستهلاك في أي مكان وفي أي وقت.

لقد توافق بشكل خاص مع نمط حياة جيل الألفيتين لذي يهتم بالصحة منذ سن مبكرة، واكتسب شعبية عالية. في الواقع، زادت نسبة مبيعات شركة الجينسنغ الكوربية لجيل الألفيتين إلى 15% مؤخرًا، من حوالي 5% في عام 2012 بعد طرح في كل وقت.

مشهور كهدية عبر الإنترنت وفي الخارج تمشيًا مع شعبية K-content

في كوريا، مستخلص الجينسنغ الأحمر في كل وقت أكثر انتشارًا عبر الإنترنت. ويُدرج باستمرار في الرتب العالية “الهدايا الأكثر طلبًا” في Kakao Talk Gift Service ، وهي خدمة التجارة التمثيلية في كوريا. ويُقال إنه قاد اتجاهًا جديدًا لإهداء المكملات الغذائية الصحية من خلال SNS .

ويحتل مستخلص الجينسنغ الأحمر في كل وقت مكانة منتج الجينسنغ الأحمر التمثيلي خارج كوريا أيضًا. وهو نتيجة لزيادة الاهتمام العالمي بالمناعة بعد تفشي كوفيد-19 وقنوات المبيعات المتنوعة مثل التجارة الإلكترونية. ويبدو أن المبيعات الخارجية لمستخلص الجينسنغ الأحمر في عام 2021 قد زادت بنحو 30% عن العام السابق.

ويتم استقبال مستخلص الجينسنغ الأحمر في كل وقت بشكل كبير في آسيا، على وجه الخصوص. ومن بين منتجات شركة KGC (شركة الجينسنغ الكورية)، مستخرج الجينسنغ الأحمر في كل وقت هو الأكثر مبيعًا في ست دول ومناطق آسيوية، بما في ذلك تايوان وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وفيتنام. وذلك لأن الشباب في جميع أنحاء العالم قد رأوا العديد من المشاهير الكوريين يأخذون منتج في كل وقت في مختلف الأعمال الدرامية والعروض، إلى جانب الفعالية الفائقة للجينسنغ الأحمر من شركة الجينسنغ الكورية.

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