مستخدمي كي كارد بإمكانهم تخصيص بطاقاتهم في ثلاث خطوات في غاية السهولة

بطاقة “إختياري” تتيح للمواطنين العراقيين التعبير عن شخصيتهم

بغداد, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ – بات بإمكان المواطنين العراقيين إضفاء الطابع الشخصي على بطاقات الخصم الخاصة بهم باستخدام بطاقة اختياري وهي بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع تقدم كل المرونة والقوة الشرائية والأمان لبطاقة كي كارد.يمكن للمستخدمين تخصيص بطاقات اختياري الخاصة بهم من خلال متابعة الصور التي يختارونها في ثلاث خطوات بسيطة.

1.لبدء عملية التخصيص يقوم المستخدمون بزيارة الموقع الإلكتروني: https://aam.qi.iq/ حيث يمكنهم الاختيار من بين معرض صور مميز أو تحميل صورهم الخاصة.

2.ثم يقدم المستخدمون عنوان بريدهم الإلكتروني ومعلومات التسليم الأخرى المطلوبة.

3.وأخيرًا يختار المستخدمون المنتج الذي يرغبون فيه (اختياري)، ثم يربطون معلومات حسابهم المصرفي وينشطونه برمز مرور مؤقت يتم إرساله إلى أجهزتهم المحمولة.

لا تستغرق العملية الآمنة إلا بضع دقائق، ويمكن للمستخدمين إعادة تعبئة البطاقات في واحد من أكثر من 17000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد أو في أقرب فرع بنك لهم.

تواصل كي كارد ابتكارها كي تقدم للعملاء الخدمات المالية التي يحتاجونها بالمرونة التي يرغبون فيها.بطاقة اختياري هي إحدى العروض العديدة المصممة للمستهلك الحديث.بفضل العديد من المنتجات والخدمات، تحقق بطاقة كي كارد تغييرًا تحوليًا في المجتمع العراقي التقليدي القائم على النقد.

لمعرفة المزيد حول تخصيص بطاقة اختياري، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://aam.qi.iq/. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات وابتكارات كي كارد المتعددة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq.

نبذة عن كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البيومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة.تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق.أكملت الشركة توطين أكثر من 8 ملايين مواطن من خلال نظام الدفع متعدد البايومترية مع شركائها في بنك الدولة، الرافدين والراشد.وخلال ما يزيد قليلاً عن 18 شهرًا، تمكنت ISC من صرف 3 تريليون دينار عراقي في شكل قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي.وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى.تصدر شركة ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفًا تابعًا لها في العراق.وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1.8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.