مستخدمو الـ 4 جي في فيتنام يزدادون بـ 10 ملايين مستخدم في 2020

عملاق الاتصالات الفيتنامية ستتعاون مع بائعين لتوفير الجوالات الذكية بأسعار تقل عن 65 دولارا، وهواتف السمات بأقل من 25 دولارا

تقدر فيتيل زيادة عدد مستخدمي الـ 4 جي في فيتنام بـ 10 ملايين

هانوي، فيتنام، 13 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تخطط مجموعة فيتيل لزيادة نشر شبكة الـ 4 جي في فيتنام بالتعاون مع بائعين لتقديم هواتف بأسعار تقل عن 65 دولارا وهواتف سمات بأقل من 25 دولارا. وإضافة إلى ذلك، ستضيف فيتيل ما يقرب من 2,400 محطة قاعدية لسد 3,700 تغرة تغطية لديها عبر البلاد. وبهذين التوقعين، تتوقع فيتيل أن يزداد عدد مستخدمي الـ 4 جي في فيتنام بـ 10 ملايين.

في العام 2019، على الرغم من السوق المشبعة، نمت إيرادات الاتصالاتلمجموعة فيتيلبنسبة 6.4 ٪، أي ضعف متوسط معدل القطاع؛ وزادت إيرادات الاتصالات من الأسواق الخارجية بنسبة 24.4 ٪. كان المحرك الرئيسي للنمو في العام 2019 هو الإيرادات المتأتية من خدمة البيانات، حيث سمت شركة الأبحاث والاستشاراتفروست أند سوليفان فيتيل تليكوم، ذراع الاتصالات لشركة مجموعة فيتيل، “أفضل مزود لخدمات البيانات الجوالة في فيتنام“.

تهدف فيتيل إلى تحقيق نمو بنسبة 4.3٪ في قطاع الاتصالات في العام 2020، وسيكون هذا هدفًا صعبًا بسبب تشبع سوق الاتصالات في فيتنام وتوقعات انخفاض أرباح القطاع. علاوة على ذلك، فإن المجموعة لديها طموح لتصبح رائدة في مجال الإيرادات من خدمة النطاق العريض مع ارتفاع نسبة إيرادات الخطوط الثابتة للعام 2019 بنسبة 23.2 ٪.

نبذة حول شركة فيتيل

مجموعة فيتيل هي شركة دولية مقرها في هانوي، فيتنام. المجموعة لديها استثمارات في 11 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لدىفيتيلخمسة خطوط أعمال تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ البحث وتصنيع المعدات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ صناعة الدفاع؛ الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. فيتيل تليكوم، وهي عضو في مجموعةفيتيل، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات في فيتنام.

في العام 2019، اعتبرت فيتيل أول شركة تجريبية لبث شبكة الـ 5 جي في فيتنام، حيث وضعت البلد في قائمة أول 10 دول تبث شبكة الـ 5 جي بنجاح؛ نشر تقنيات إنترنت وأساليب مختلفة لمجتمع رقمي. في منتصف كانون الثاني/يناير 2020، نجحت فيتيل في تنفيذ أول تجربة اتصال عبر الفيديو على شبكة 5 جي باستخدام معدات تم تطويرها داخل الشركة.