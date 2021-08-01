مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في دبي تدعو لتقديم المشاركات

هونج كونج (منطقة إدارية خاصة) – Media OutReach – 16 أغسطس 2021 – مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات من أبرز وأهم الفعاليات في مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة في العالم، وستفتتح المسابقة دورتها الإقليمية في دبي لإبراز تزايد أهمية صناعة المجوهرات في الشرق الأوسط. سيُقام حفل توزيع الجوائز في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وهو معرض مشترك متميز تقيمه أسواق إنفورما للمجوهرات – أكبر منظمي معارض المجوهرات بين مؤسسات الأعمال في العالم – ومجموعة المعارض الإيطالية (شركة مساهمة).

مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في دبي ستعلن وستكرم أبرز الإنجازات والمشاركات المقدمة من منطقة الشرق الأوسط، وتسمح المسابقة لكل متسابق بالمشاركة في ثلاث من فئاتها الأربع بدايةً من الآن وحتى يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

تضم مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في دبي 2021 الفئات التالية:

جائزة أفضل علامة تجارية لهذا العام – تجزئة جائزة أفضل مؤسسة تجارية لهذا العام جائزة أفضل مدير مشروع شاب لهذا العام (40 سنة أو أقل) جائزة الإنجاز مدى الحياة (بالترشيح)

ليتيتيا شو، رئيسة مجلس إدارة ومؤسسة مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في أسواق إنفورما للمجوهرات، قالت: “يسرنا إطلاق مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في دبي لتحديد وإعلان والاحتفال بإنجازات ومشاركات صانعي الأجحار الكريمة والمجوهرات في الشرق الأوسط حيث إننا لاحظنا كثيرًا من الإمكانات الواعدة للنمو والتطور في هذه المنطقة رفيعة الأداء والتي تؤدي دورًا مهمًا في مجال صناعة (المجوهرات) في العالم. لذا نتوق لاستقبال مشاركات مديري المشاريع ومؤسسات الأعمال في هذا الجزء من العالم.”

يُرجى من الجهات المعنية التسجيل على موقع www.JWADubai.com لتقديم الأعمال المشاركة والاطلاع على معايير التحكيم.

يضم المحكمون الرئيسيون في المسابقة السيدة نيروبا بات، وهي من أبرز خبراء الأحجار الكريمة والمجوهرات. صارت بات مستشارة في المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة في الهند بعدما تولت منصب المدير المنتدب لهذا المعهد في الهند والشرق الأوسط بدايةً من 2008 وحتى 2020، وخلال هذه الفترة روجت لأعمال المعهد في أكثر من 60 موقعًا في الهند والشرق الأوسط وتركيا. علاوة على ذلك تعمل بات مدربة على الإدارة الناجحة لمؤسسات الأعمال ومتخصصة في إدارة دوائر القيادة.

قالت بات: “الشرق الأوسط منطقة مميزة وجذابة للغاية وتلبي حاجات المستهلكين المحليين والعالميين لذا أحيي فريق العمل المسؤول عن إطلاق مسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في دبي تكريمًا لجهود مؤسسات الأعمال البارزة وتزايد الحصة السوقية لهذه المنطقة.”

الدورة الأولى لمسابقة الجوائز العالمية للمجوهرات في دبي يرعاها الشريك الرسمي مركز دبي للسلع المتعددة، وتتمثل أبرز فعالياتها في حفل العشاء المرتقب إقامته في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في يوم الثلاثاء 21 فبراير 2022.