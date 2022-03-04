مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة يجتاز عملية إعادة الاعتماد من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية

مما يُعزز خدمته المقدمة للمرضى و يأكد على مكانتة كمقدم رائد لمعايير الجودة والسلامة من خلال تركيزه على استمرارية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلن اليوم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، بإعتباره المستشفى الرائد لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي والتي تضمن بدورها “إستمرارية الرعاية” لمرضاها، أن منشاَتها بالإمارات العربية المتحدة التابع لها قد حصل على تجديد الاعتماد من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.

ومن الجدير بالذكرِ أن هذا الاعتماد هو الأكثر تميزًا واستراتيجية من نوعه لأي مشفى تهدف لتقديم خدمات إعادة التأهيل، أو أي منشأة صحية في جميع أنحاء العالم ، وذلك لجميع منشآته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/ players/uk/9022151-cmrc- passed-joint-commission- international-re- accreditation-process/

وتُعتبر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية بمثابة مُنظمة مُستقلة، غير هادفة للربح، وهي الرائدة عالميًا في اعتماد خدمات الرعاية الصحية.

ومن الجدير بالذكر، إن معاييرهذه اللجنة وعملية الاستبيان الخاصة بها تساعد بدورها المنظمات في جميع أنحاء العالم على تحسين جودة وسلامة رعاية المرضى. وتُعد عملية إعادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحيةعملية غاية في الدقة عندما يتعلق الأمر بتقييم الامتثال للمعايير المُحكمة بشأن توفير سُبل الرعاية والسلامة.

وفي هذا العام، جاءت عملية إعادة تجديد الاعتماد، الخاص بمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل ، مصحوبة ُ بتقرير الدراسة الاستقصائية؛ مما يُظهر تسجيلاً استثنائيًا يتماشى مع معايير اللجنة الصارمة للغاية.

وأشار الدكتور “هوارد بودولسكي”، الرئيس التنفيذي للمجموعة لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل ، مٌعلقًا على هذه المرحلة الهامة قائلاً:

يُعتبر مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل هو ال وجهة البارزة لتقديم خدمات الرعاية إثر التعرض للإصابات الحادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستسرد بودولسكي قائلاً:

واتساقًا مع حرص المركز على منح خدمات عالمية المستوى ، ورعاية طويلة الأمد، وخدمات إعادة تأهيل إثر التعرض للإصابات الحادة؛ يُسعدني ويشرفني أن أعلن حصول مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ، مرة أخرى ، بإعتباره المعيار الذهبي الرئيسي لتقديم جودة و رعاية استثنائية ترمي إلى سلامة المرضى.

ويعكس هذا الإنجاز المُتفرد من نوعه الاحتراف المهني، والشغف، والالتزام تجاه توفير خدمات رعاية إثر التعرض للإصابات الحادة للمرضى وذويهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

للحصول على تجديد الاعتماد، يجب على المُنظمات إثبات المعايير التالي ذكرها:

الوصول إلى الرعاية واستمرارية الخدمات المقدمة للمرضى، و الحفاظ على حقوق المريض وذويه، وتقييم الاحتياجات اللازمة، ومراقبة إدارة الجودة والعمل على رفع كفائة التحسينات، ونشر سُبل الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز الريادة الإدارية، وبيان سلامة بيئة الرعاية الصحية ، والتشديد على مؤهلات العاملين ومستوى تعليمهم، بالإضافة إلى المزيد من الامتثال لمعايير الرعاية والسلامة المقررة من جانب اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.

وتبين بوضوح إن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يتصف بالريادة في مجال رعاية المرضى وذلك عن طريق خلق تجربة منزلية ثانية للمرضى وذويهم، وتقليل مخاطر انتشار العدوى، وتحسين النتائج المرجوة من خلال الأسلوب العلاجي مُتعدد التخصصات.

وأوضحت السيدة “ريتا ماكغراث”، بإعتبارها المدير العام لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بدولة الإمارات العربية المُتحدة، قائلة:

إن تجديد اعتماد اللجنة الدُولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية للمركز يُمثل أعلى شهادة إقرار ودعم للصناعة العلاجية الدولية التي ُمكن للمركز أن يحصُل عليه في تاريخُه.

واستسردت ماكغراث قائلة:

أثبت المركز، مرة أخرى، أنه يسعى جاهدًا لإثبات ونشر الثقافة التي تتمحور بصورة أساسية حول المريض وذويه. وذلك ابتغاءًا منهم لت وفير رعاية عالمية المستوى، يتخللُها منهج الرأفة والرحمة لضمان جودة رعاية تتجاوز المعايير الأكثر صرامة وذلك من خلال الوفاء بمهمتها اليومية ببساطة ورفق أثناء التعامل مع الرضى.

وأضافت ماكغراث موضحة:

إنه بصدد هذا الإعتماد، يعتز المركز بصورة مستمرة بكونه جزءًا من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن يكون مركزًا رائدًا على مستوى العالم في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لجميع المرضى وذويهم.

وفي الواقع، تُلزم اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية؛ بتجديد اعتماد المُنظمات المُعتمدة بصورة دورية كل ثلاث سنوات. مما يترتب على ذلك، إمكانية تتبُع المؤسسات لمؤشرات أدائها الرئيسة، والاستمرار في تحسين المقاييس مع مواكبة أحدث المعايير المنشودة.

وذلك بإعتبارالمركز هو ال وجهة البارزة للرعاية طويلة الأمد وتقديم خدمات إعادة التأهيل إثر التعرض للإصابات الحادة في كُلاً من دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما يُقدم المركز أيضًا خدمات عالمية المستوى لحالات إعادة التأهيل لقطاع الرعاية الصحية مسترشدين بخبرتهم الرائدة ذات الباع الطويل في هذا المجال لتعزيز رحلة المريض التي تعرف بـاسم “إستمرارية الرعاية”.

ومن الجدير بالذكر، إن المركز يقعُ داخل إمارة أبوظبي بمدينة أبوظبي ومدينة العين، في دولة الإمارات المُتحدة، كنظيره بمنطقة الظهران بالمملكة العربية السعو دية. ويُرجع ملكية المركز لشركة أمانات القابضة وهي شركة استثمارية إماراتية ذات رؤية واضحة في مجال الاستثمار مُعربة عن رؤيتها لذلك بأن مُجتمع أكثر ابتكارًأ وصحة هو مُجتمع أكثر نجاحُا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي:

www.cmrc.com

elghonimi@cmrc.aeأو التواصل مع الدكتور إيهاب الغنيمي ، رئيس الأعمال التنفيذي للمجموعة

فيما يتعلق بمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل

تأسس مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في عام 2012 ميلاديَا باعتباره ال وجهة البارزة للرعاية طويلة الأمد وتقديم خدمات إعادة التأهيل إثر التعرض للإصابات الحادة داخل كُلاً من دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما يُقدم المركز خدمات عالمية المستوى لحالات إعادة التأهيل لقطاع الرعاية الصحية مسترشدين بخبرتهم الرائدة ذات الباع الطويل في هذا المجال لتعزيز رحلة المريض التي تعرف بـاسم ” إستمرارية الرعاية “.

ويُعتبر مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بمثابة مجموعة تضُم خدمات الرعاية طويلة الأمد ورعاية حالات ما بعد التعرض للإصابات الحادة؛ وذلك عن طريق اتباع برامج مُخصصة لإعادة تأهيل مرضى العيادات الداخلية والخارجية وبرامج أخرى مُصممة خصيصًا لمرضى حديثي الولادة، وقسم طب الأطفال، والمراهقين، والبالغين، وأخيرًا كبار السن.

كما يُقدم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل خدمات إعادة تأهيل متعددة التخصُصات بواسطة إمكانيات تُلبي احتياجات المرضى لمساعدتهم في بلوغ أهدافهم المنشودة أثناء رحلة المريض في عملية إعادة التأهيل.

ومن الجدير بالذكر، إن المركز مُعترف به من قبل لجنة اعتماد منشأت إعادة التأهيل، واللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ، مما يُبرهن على أهمية المركز وتمتعه بقيمة إستثنائية. مما يهدف بدوره إلى ضرورة تحسين سبُل رعاية المرضى، وخلق تجربة منزلية مماثلة للمرضى وذويهم، والبحث عن طرق لتقليل مخاطر انتشار العدوى، وتحسين النتائج المرجوة من خلال تقديم أسلوب علاجي مُتعدد التخصصات.

ويمكننا جني ثمار هذه الرؤية المُطبقة داخل المركز عن طريق عرض النتائج الناجحة التي أثرت بشكل إيجابي على جودة مستوى المعيشة لنحو تحسن أكثر من 1.200 مريض للبرامج التأهيلة الداخلية وأكثر من 120.000 مريض للعيادات الخارجية.

فيما يتعلق باللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية:

تم تأسيس اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية في عام 1994 ميلاديًا كقسم أخر من أقسام هيئة اللجنة المشتركة للموارد أنذاك. وتُعتبرهيئة تابعة غير هادفة للربح، خاضعة للرقابة بالكامل من قبل اللجنة المُشتركة.

ومن المُلاحظ إنه تتوجه اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية لنشرمهام اللجنة المشتركة في جميع أنحاء العالم بهدف المساعدة في تحسين جودة رعاية المرضى. وذلك عن طريق منح الاعتمادات والشهادات الدولية، والخدمات الاستشارية، والمنشورات، والبرامج التعليمية.

ويجدر بال ذكر، إن اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية تتعاون مع مُنظمات الرعاية الصحية الدولية، ووكالات الصحة العامة، ووزارات الصحة، وغيرهم في أكثر من 100 دولة.

لمزيد من المعلومات ، برجاء زيارة الموقع عن طريق الضغط على الرابط التالي :

www. jointcommissioninternational. org

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