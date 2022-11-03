مجموعة CFI المالية تتشار ك مع بطولة مبادلة العالمية للتنس

بالإضافة إلى كونه حدثًا رياضيًا عالميًا يجذب أكبر الأسماء في التنس، فإن بطولة مبادلة العالمية للتنس ملتزمة بنمو التنس في جميع أنحاء المنطقة وإلهام الجيل القادم من نجوم التنس. كشريك رائد في السوق يهدف إلى التمكين، فإن الشراكة بين مجموعة CFI المالية وبطولة مبادلة العالمية للتنس تحمل تآزرًا يتجاوز ملعب التنس ويضيف حدثًا رياضيًا رائدًا عالميًا إلى محفظة شراكات CFI الرائدة في السوق.

وعلق المؤسسون والمديرون الإداريون لمجموعة CFI المالية، هشام منصور وإدواردو فخوري: “يسعدنا أن نشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس في خطوة استراتيجية. تتطلع مؤسسة CFI دائمًا إلى العمل مع المؤسسات الوطنية الرائدة لتطوير الرياضة في الإمارات العربية المتحدة. تعتبر هذه البطولة نموذجًا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بتشجيع الرياضيين الموهوبين، رجالًا ونساءً، على الاستمرار في التألق. ومع هذا التحالف، نتطلع إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع المحلي في الإمارات العربية المتحدة مع الترويج للتنس، وهو أحد أكثر الرياضات شعبية في العالم ومعترف به على نطاق واسع بين عملائنا.

من المقرر أن تستضيف البطولة دورتها الرابعة عشرة في ديسمبر، وعلى مر السنين، أظهرت التشكيلة بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم بما في ذلك العديد من أبطال البطولة الكبرى والحائزين على الميداليات الذهبية الأولمبية. التاريخ الطويل للحدث ونجاحه هما القاسم المشترك بين CFI وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وكان التعاون خطوة طبيعية.

قال جون ليكريش ، الرئيس التنفيذي لشركة Flash Entertainment : “نسعى جاهدين لإنشاء شراكات هادفة ومبتكرة مع المنظمات التي تشاركنا قيم بطولة مبادلة العالمية للتنس، ويسعدنا أن نرحب بمجموعة CFI المالية في شبكتنا من الشركاء العالميين. من خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى عرض رؤية CFI لجمهورنا الدولي في أبوظبي ومشجعي التنس في جميع أنحاء العالم “.

للتواصل الإعلامي:

حسن أبو عكدة

مدير مشروعات التسويق العالمية، المجموعة المالية لمؤسسة التمويل المالي

h.abouokdeh@cfifinancial.com , +971 4 770 6717 الرقم الفرعي: 324

برج دامان، برج المكاتب، مركز دبي المالي العالمي، الطابق 10، C1001

نبذة عن مجموعة CFI المالية:

تعمل مجموعة CFI المالية ، وهي وسيط رائد متعدد الأصول متخصص في التداول عبر الإنترنت، على مستوى العالم مع ثمانية تراخيص دولية من الهيئات التنظيمية رفيعة المستوى مثل FCA في المملكة المتحدة و CySEC في قبرص و DFSA في الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر. توفر المجموعة للعملاء إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية.

تتمتع مجموعة CFI المالية بمكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتوسع في الأسواق الناشئة مثل LATAM وأفريقيا.

نبذة عن بطولة مبادلة العالمية للتنس

تم إطلاق بطولة مبادلة العالمية للتنس في عام 2008 من قبل Flash Entertainment ، الشركة الاستشارية الرائدة في المنطقة في الأحداث، بالشراكة مع IMG . الآن احتفالًا بدورتها الرابعة عشر ، ستقام في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2022، في مركز التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى البطولة التي تستمر ثلاثة أيام، تلتزم البطولة بخلق إرث للتنس في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مختلف البرامج المجتمعية التي ترفع الوعي بفوائد التنس وأهمية نمط الحياة الصحي والنشط.

نبذة عن Flash Entertainment

Flash Entertainment هي شركة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط التي تقود مستقبل الأحداث والتجارب عبر الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والفعاليات المجتمعية والمزيد.

منذ إطلاقها في عام 2008، قامت Flash Entertainment ببناء سمعة عالمية لا نظير لها من خلال وضع المشجعين دائمًا في المقام الأول – استضافة مئات الحفلات الموسيقية الكبرى والأحداث الرياضية الكبرى والأحداث المجتمعية والثقافية عبر آلاف أيام الأحداث لأكثر من 10 ملايين شخص.

شريك رئيسي في تطوير قطاع السياحة والترفيه في أبوظبي، وتطوير وإنتاج تجارب لا تنسى للمشجعين والشركاء على حد سواء.

تدير Flash Entertainment مجموعة أصول بملايين الدرهم، بما في ذلك حديقة الاتحاد وأحدث ساحات الاتحاد في جزيرة ياس، أبو ظبي.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.flashentertainment.com

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info@flashentertainment.com