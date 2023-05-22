‫مجموعة Aleph توسّع نطاق عمل مبادرة ‘One Brand’ ليصل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بهدف تسريع النمو الرقمي والتوسّع في الأسواق

بغداد | العراق, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت مجموعة Aleph، الشركة العالمية للخبراء الرقميين والحلول التكنولوجية، عن توسيع نطاق عمل مبادرتها ‘One Brand‘ ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث يأتي هذا التوسّع الاستراتيجي ضمن التزام مجموعة Aleph الدائم بتوحيد مجموعتها المتنوعة من العلامات التجارية، وهي: Httpool وIMS Internet Media Services وAd Dynamo وConnect Ads، تحت اسم Aleph كعلامة تجارية واحدة وقوية.

إذ تمتاز مجموعة Aleph بقدرتها على ربط آلاف الشركات المعلنة مع مليارات المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في نمو السوق الرقمي للشركات المحلية. حيث تهدف المجموعة من خلال مبادرة ‘One Brand‘ إلى تعزيز نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستفادة من المشهد الرقمي الفريد في المنطقة وتسريع فرص النمو شركائها فيها.

النمو الاستراتيجي والتخصيص الإقليمي:

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهدًا رقميًا ديناميكيًا وسريع التطور. لذلك تسعى مجموعة Aleph إلى توظيف خبرتها العالمية الواسعة لتلبية احتياجات المنطقة المتنوعة. إذ تطمح المجموعة بحلول عام 2026 إلى عقد شراكات مع أهم المنصات الرقمية، إلى جانب تقديم حلول إعلانية مبتكرة في أكثر من 150 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة ذات القابلية العالية للنمو والتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإتحاد من أجل القوة والتوسع:

إن دمج العلامات التجارية الإقليمية تحت مظلة مجموعة Aleph يعزّز التعاون وتبادل المعرفة في جميع أنحاء المنطقة. كما سيؤدي هذا النهج الموحد على تسهيل الخدمات، وسيفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتوسيع الأسواق من خلال البيع المتبادل للخدمات المتعددة، إضافةً إلى عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجية. وستعمل Aleph أيضًا تحت اسم Mediam Group by Aleph لجميع شراكات Google في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي موجودة حاليًا في العراق والمغرب.

الارتكاز على النجاح:

منذ عام 2021، شهدت مجموعة Aleph نموًا كبيرًا، وذلك عبر توسيع انتشارها من 90 إلى أكثر من 130 سوقًا على مستوى العالم، لتضم اليوم الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ يؤكد هذا التوسع قدرة مجموعة Aleph على توفير حلول فعّالة قابلة للتطور، مما يساعد العملاء على التنقل في أسواق جديدة بفعالية عبر التكلفة المعقولة ونسبة المخاطرة القليلة.

وفي سياق متصل، قال محمد مجاهد، المدير التنفيذي لشركة Aleph في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن إطلاق مبادرة ‘One Brand‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز ما يمثله ظاهرها في إعادة صياغة العلامة التجارية؛ إذ إنها تمثل رؤيتنا في دمج الخبرة المحلية مع قدراتنا العالمية، لتقديم قيمة استثنائية مضافة في هذه المنطقة الحيوية.

ويأتي إطلاق مبادرة ‘One Brand‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف الاستفادة من الإمكانات الحيوية لهذا السوق المتنوع، حيث تمتاز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكونها مركز للابتكار والثراء الثقافي والنمو الرقمي. فعلامتنا التجارية الموحدة Aleph ترمز إلى تفانينا في تقديم حلول رقمية مخصصة تتناسب مع احتياجات لكل سوق في هذه المنطقة، ونحن ملتزمون بتمكين الشركات المحلية والمعلنين بالأدوات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح في العصر الرقمي. إذ تعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على إيماننا بقوة الخبرات المحلية الممزوجة بالرؤى العالمية لدفع عجلة التقدم الهادف والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المنح والمبادرات الإبداعية والالتزام بالتعليم:

بالإضافة إلى خدمات الإعلان التكنولوجية الرئيسية، قامت مجموعة Aleph بتنويع المنح والمبادرات التعليمية بالتعاون مع Aleph Payments و Aleph Express، لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص. حيث تتوافق مبادرة Aleph التعليمية (Digital Ad Expert) مع اتفاقية التعليم العالمية لليونسكيو، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الملايين في مجال الإعلان الرقمي بحلول عام 2029، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب الناشئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أثر مبادرة ‘One Brand‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

ستمكن مبادرة العلامة التجارية الواحدة Aleph من العمل بشكل أكثر فعالية مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توسيع خدمات مثل Aleph Payments و Aleph Express و Digital Ad Expert، مما يعزز المشهد الاقتصادي والإعلاني الرقمي في هذه المنطقة.

ستمكن مبادرة ‘One Brand‘ من مجموعة Aleph من العمل بشكل أكثر فعالية مع مجموعة من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توسيع نطاق خدماتها مثل Aleph Payments، وAleph Express، وDigital Ad Expert، وتعزيز المشهد الإعلاني الاقتصادي والرقمي في المنطقة.

نبذة عن مجموعة Aleph:

Aleph هي شبكة ديناميكية تضم خبراء رقميين عالميين وحلول تكنولوجية تعزز نمو النظام البيئي الرقمي. نقوم بربط الآلاف من المعلنين مع مليارات من المستهلكين ونخلق أسواقًا لنمو الأعمال المحلية. تعمل Aleph في أكثر من 130 دولة ناشئة بشكل رئيسي وتساعد المعلنين على التفاعل مع المستهلكين على أكثر من 45 منصة رقمية رائدة في العالم، مثل TikTok وX (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وSnap وSpotify وUber وMeta وMicrosoft وTwitch وGoogle.

نقوم ببناء وتوفير تقنيات مملوكة بحلول محلية، ونقدم فرقًا محلية من الخبراء في الصناعة والمنصات، بالإضافة إلى مبادرة Digital Ad Expert، وهي مبادرة اجتماعية لتوفير تعليم مجاني في مجال الإعلان الرقمي للجميع. أما عن أحدث ما لدينا فهو Aleph Payments، وسيلة دفع متقدمة عبر الحدود الحاصلة على الائتمان في الغالب في الدول الناشئة مع حلاً للدفع من البداية إلى النهاية للوصول إلى المستهلكين على أبرز منصات العالم الرقمي. إذ أن توسع هذه الحلول تهدف إلى تسهيل وصول المعرفة المتعلقة بالقطاع الرقمي وتعمل في نهاية المطاف نحو تحقيق هدفنا، وهو تطوير القطاع الرقمي العالمي.

تأسست Aleph في عام 2005 وتستمر في قيادتها من قبل المدير التنفيذي المؤسس Gaston Taratuta، الذي فاز بجائزة ريادي الأعمال لعام 2022 من EY، برؤية لتسريع التحول الاقتصادي العالمي من العمليات غير الرقمية إلى العمليات عبر الإنترنت وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وكان النهج الذي اتبعته Aleph ناجحًا للغاية حتى الآن. في السنوات الأخيرة، قامت المجموعة بالتوسع لتشمل أكثر من 1,500 موظف في أكثر من 65 مكتبًا وحصلت على استثمار من شركاء مؤسسين بما في ذلك CVC Partners وMercado Libre وSony وTwitter وSnap.

كما ستعمل Aleph أيضًا تحت اسم Medium Group by Aleph في جميع الشراكات مع Google عبر العالم، بشكل رئيسي في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تظل الكيانات القانونية لشركة Aleph في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون تغيير.

Natasha Valentine natasha@alephholding.com

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