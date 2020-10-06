مجموعة شركة جي إيه سي تثبت قدرتها التنافسية العالمية بتقديمها لأحدث التقنيات في معرض بكين للسيارات

جوانزو، الصين، 6 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — في 26 سبتمبر، انطلق معرض بكين الدولي للسيارات 2020 (2020 Beijing International Automotive Exhibition) كواحد من المعارضة القليلة جدًا الذين حصلوا على الضوء الأخضر للانطلاق هذا العام.وفي هذا الحدث العالمي، أطلقت مجموعة شركة جي إيه سي (GAC Group) جيلًا جديدًا من تقنية الطاقة “ميجا ويف باور” وسيارة “إنبلس” الكوبيه الرياضية المكشوفة، لتسليط الضوء على الصناعة والمستهلكين.

تقنية طاقة جديدة كليًا: “ميجا ويف باور” رائدة العالم في الكفاءة الحرارية للمحرك

في بكين، عرضت مجموعة شركة جي إيه سي تقنية طاقة جديدة:وهي “ميجا ويف باور”، التي تنتج جيلًا جديدًا من منتجات توليد القوة بمزيد من القوة واستجابة أكثر رشاقة وأقل استهلاكًا للوقودوبعد 12 عامًا من البحث والتطوير، كانت “ميجا ويف باور” رائدة في تصميم منتج طاقة بالكامل.وقد تم اعتماد محرك الجيل الرابع 2.0ATK بشكل مستقل لتحقيق كفاءة حرارية بنسبة 42.10٪، متفوقًا على معايير محرك البنزين الحالية في العالم.وبناءً على هذه المنصة، تخطط مجموعة شركة جي إيه سي لإطلاق عدة نماذج جديدة لتقديم حلول تنقل جديدة موفرة للطاقة للمستهلكين.

وقد كان الظهور الأول لمنتج مجموعة شركة جي إيه سي الكوبيه إنبلس (ENPULSE) في معرض السيارات متوقعًا للغاية.وقد تم تصميم هذه السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل في مركز الأبحاث والتطوير في مقر شركة جي إيه سي (GAC R&D Center)، في وادي السيليكون، وتجمع بين التصميم الديناميكي الهوائي والذوق الرياضي المطلي بطلاء جديد “ينبعث منه ضوء كهربائي” لتحقيق التآزر بين التصميم الداخلي والخارجي.وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج تقنية الواقع المعزز على شاشة العرض الأمامية (AR-HUD) لخلق تجربة لعب إبداعية أثناء القيادة.

ويُظهر تركيز مجموعة شركة جي إيه سي على التكنولوجيا الرائدة ومنتجات التطلع إلى المستقبل قدرتها التنافسية القوية.وقد صرح قال فنغ شينغيا، المدير العام لمجموعة شركة جي إيه سي:”إن الهدف الأساسي من جميع ابتكاراتنا هو السعي إلى خدمة العملاء، والأساس هو إضافة قيمة.وسوف نركز حول تجربة العملاء لخلق المزيد من القيمة للعملاء في المنتجات والتكنولوجيا والخدمات”.

كما يأتي نجاح شركة جي إيه سي من الولع بالتفاصيل التكنولوجية وتوطين العملاء لدفع أعمالها.وقد أتاح ذلك لشركة شركة جي إيه سي بتزويد المستهلكين بمنتجات عالية القيمة وفعالة من حيث التكلفة والتي تقود فعالية التكلفة بين الأقران.كما تُعد إحدى قصص النجاح لدينا هي بنية وحدات المنصة العالمية (GPMA)؛ وهي منصة بنية عالمية جديدة من شركة جي إيه سي، و AdiGO: نظام بيئي للقيادة ذكي ومترابط ومدعم بتكنولوجيا توليد الطاقة لتمكين منتجاتها.

تلتزم مجموعة شركة جي إيه سي بالتدويل، بحيث يدرك المستهلكون “تقنية شركة جي إيه سي” و “جودة شركة جي إيه سي” و “خدمة شركة جي إيه سي”.وتستمر مجموعة شركة جي إيه سي في البناء على دعامتين متلازمتين؛ وهما الابتكار التكنولوجي وخدمة العملاء لتقديم أفضل تجربة تنقل للمستهلكين.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1306987/GAC_MOTOR_ product_family.jpg