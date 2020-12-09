مجموعة سيتي المصرفيةتُعيّن إليسار فرح أنطونيوس كأول سيّدة تدير عملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

/PRNewswire/ —09 ديسمبر 2020: يسرمجموعة سيتي المصرفيةالإعلان عن تعيين إليسار فرح أنطونيوس بمنصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال دورها هذا، ستتولى إليسار مسؤولية قيادة وتحفيز نمو عمليات مجموعة سيتي المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر شبكةمجموعة سيتي المصرفية العالمية أحد أهم السمات الرئيسية التي تتميز بها والتي تتيح لعملائها إمكانية الوصول الفعال إلى الأسواق الناشئة. ففي العام السابق، قامت مجموعة سيتي المصرفية بتأسيس قطاع الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بهدف دمج هذه الأسواق المتنامية والديناميكية تحت مظلة إدارة موحدة تتولى المسؤولية في تقديم عروض ومزايا أكثر تنافسية وتوفر فرصاً أكبر لموظفيها.

ويساهم قطاع الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحت قيادة عتيق رحمن، رئيس قطاع الأسواق الناشئة بالمجموعة بنحو 30٪ من صافي الدخل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشهدت مجموعة سيتي المصرفية في عام 2020 زيادةً قوية في الطلب غير مسبوقة على منتجاتها وخدماتها.

وتندرج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المناطق الأسرع نموًا في محفظة مجموعة سيتي المصرفية للأسواق الناشئة، حيث تحظى بحضور رائد في السوق من حيث تقديم المنتجات والحلول المصرفية. وبالنظر إلى الفرص الهائلة المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح من المهم التأكد من قدرة سيتي على الاستمرار في الحفاظ على حضورها القيادي للاستفادة من الزخم الذي حققناه.

انضمت إليسار إلى أسرة مجموعة سيتي المصرفية في العام 2005 كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة في أبو ظبي. وتتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تقديم الخدمات المالية في المنطقة. وبصفتها الرئيس التنفيذي المحلي للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2016 ورئيس المجموعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المشرق العربي والعراق منذ العام 2019، فقد ساهمت إليسار في تعزيز علاقات مجموعة سيتي المصرفية مع بعض من أهم العملاء في المنطقة. وإلى جانب دورها كرئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، ستستمر إليسار في شغل منصب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيتي المصرفية في الامارات العربية المتحدة.

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نبذة عن مجموعة سيتي المصرفية:

يعتبر سيتي البنك الرائد على مستوى العالم، إذ ينتشر في أكثر من 160 دولة ويبلغ عدد حسابات عملائه أكثر من 200 مليون، ويوفر لعملائه من الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والائتمانية، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الثروات.

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