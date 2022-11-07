مجموعة سوكوتيك تريد تسريع وجودها في المغرب وقد عينت مديرًا عامًا جديدًا لشركتها، “سوكوتيك المغرب”

باريس, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — سوكوتيك المغرب هي طرف ثالث مستقل موثوق به موجود في المغرب منذ العام 1945. كشركة رائدة في قطاع إدارة المخاطر والاستشارات الفنية في البناء والبنية التحتية، شاركت سوكوتيك المغرب في الإنجازات الأيقونية التالية:

· إنجاز إقامة مراكز المستشفيات الجامعية بالمغرب (طنجة، أغادير، الرباط …)

· مرافقة المراكز التجارية الرئيسية بالمغرب

· العديد من الأعمال الأيقونية الأخرى، مثل بناء المسجد الكبير بالدار البيضاء ونفق الوداية بالرباط وجامعة محمد السادس في بن جرير والرباط، إلخ.

وفي توافق جيد مع ديناميكية مشاريع البناء والبنية التحتية في المغرب، وكذلك مشاريع تجديد المباني أو المعدات القائمة، تريد شركة سوكوتيك تسريع حضورها في المغرب.

بعد تقاعد المدير السابق، عينت مجموعة سوكوتيك للتو كريم تونونتي مديرًا عامًا لشركة سوكوتيك المغرب ومديرًا تشغيليًا لأنشطة مجموعة سوكوتيك في المغرب اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2022. ويخلف تونونتيتوفيق الداودي الذي أسس شركة سوكوتيك كلاعب رئيسي في المغرب والرائد بلا منازع في قطاع الرقابة الفنية للبناء في البلاد.

كريم تونتي، المدير الجديد لشركة سوكوتيك المغرب ال وشركة سوكو كونسالت، لديه خبرة تزيد عن 15 عامًا في صناعة البناء.

بعد تخرجه من كلية إي أس تي بي، كلية الهندسة الشهيرة، بدأ كريم حياته المهنية في سوكوتيك كمهندس أعمال إنشاءات، وسرعان ما صعد السلم ليصبح مديرًا للمنطقة الشرقية لأنشطة البناء والعقارات التابعة لسوكوتيك في فرنسا. في العام 2018، انضم كريم إلى شركة سوسيتي بابليك دو رايفز، للحصول على تجربة جديدة كمالك مشروع وشركة تطوير عقاري عامة. وكمدير تشغيلي لمشروع دو رايفز الحضري في ستراسبورغ، أصبح كريم مرجعًا في هذا القطاع من إدارة مخاطر البناء، من البناء إلى التجديد، قبل الانضمام إلى سوكوتيك المغرب في أيلول/سبتمبر الماضي 2022.

وبصفته رئيسا لشركة سوكوتيك المغرب، يرغب كريم وفرقه في الاستمرار في تقديم خدمة عالية الجودة والدعم لأكبر مشاريع البناء والعقارات والبنية التحتية في المغرب، لا سيما إلى جانب دورة حياة أصول البناء من أجل ضمان استدامتها وقيمتها، أو في التحولات البيئية والطاقة والتحولات الرقمية، حيث اكتسبت شركة سوكوتيك خبرة قوية.

وصرح كريم تونونتي: “يسعدني أن أعود إلى سوكوتيك، الشركة التي طورت معها علاقة اجتماعية قوية خلال حياتي المهنية. أنا فخور بشكل خاص بهذه التجربة الجديدة في المغرب، والتي لها معنى خاص جدًا بالنسبة لي. في الواقع، بالإضافة إلى التحدي المهني، إنها أيضًا فرصة للعودة إلى بلدي الأصلي، ما يمثل إضافة شخصية قوية. من أجل تولي رئاسة الشركة من توفيق الداودي، الذي نجح في جعل شركة سوكوتيك رائدة في الرقابة الفنية على البناء في المغرب، من المهم بالنسبة لي أن أنجح في تطوير أنشطتنا من أجل ترسيخ المجموعة كزعيم للأطراف الثالثة الموثوق بها في مجال العقارات والبنية التحتية. وللقيام بذلك، نعتزم تعزيز خدماتنا وخدماتنا المعرفة في جميع مجالات خبرتنا لنقدم لعملائنا الصفاء والأمان في تسيير مشاريعهم.

بالنظر إلى النمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهده المغرب على مدى العقد الماضي، يبدو لي أن دورنا، كطرف ثالث مستقل موثوق به، في مصلحة البلاد وعلى نطاق أوسع لجميع المغاربة، هو تقديم ضمانات للجميع بشأن السلامة والمتانة والاستدامة في المباني والبنى التحتية التي سنستخدمها غدًا، من أجل الحفاظ على الثقة اللازمة لاستمرار النمو “.

وإذ يتوزعون على 8 وكالات، يقوم 150 موظفًا في سوكوتيك المغرب بتنفيذ مهام إدارة المخاطر والاستشارات الفنية ودعم عملائهم في قطاعات البناء والعقارات والبنية التحتية والصناعة على طول دورة الأصول، من أجل ضمان الامتثال وإطالة حياة المنشآت وتحسين أدائها البيئي وضمان سلامة الناس.

حول سوكوتيك

بصفتها شركات مرافقة على مدار 70 عامًا، مجموعة سوكوتيك، التي ترأسها هيرفي مونتيجوتين، قد بنت سمعتها كطرف ثالث مستقل موثوق به في مجالات إدارة المخاطر والامتثال والسلامة والصحة والبيئة في قطاعات البناء والعقارات والبنية التحتية والصناعة .

بصفتها ضامنًا لنزاهة الأصول المبنية واستدامتها وأدائها، تعمل سوكوتيك على تطوير مجموعة من الخدمات في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، بدءًا من الرقابة الفنية والخبرة التاريخية للمجموعة إلى الاستشارات الفنية وخدمات إدارة المخاطر المتعلقة بالبناء والبنية التحتية والمنشآت الصناعية. تمكنها خبرتها من دعم عملائها من القطاعين العام والخاص طوال دورة حياة مبانيهم ومعداتهم من أجل تعزيز استدامتها.

وإذ هي الشركة رقم 1 في قطاع فحص البناء في فرنسا، رقم 1 في الخدمات الجيوتقنية ومراقبة جودة البناء في المملكة المتحدة وإيطاليا، تعتبر المجموعة لاعبا رئيسيا في خدمات شهادة التفتيش الفاحص في قطاعي البناء والبنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة. بلغت عائدات مجموعة سوكوتيك 1 مليار يورو في العام 2021 (50٪ منها تم تحقيقها خارج فرنسا) مع 200,000 عميل. من خلال وجودها في 27 دولة وعبر 11000 موظف، لدى الشركة أكثر من 250 اعتمادًا خارجيًا، مما يمكنها من العمل كطرف ثالث موثوق به في العديد من المشاريع. مزيد من المعلومات على www.socotec.com .

الشعار- https://mma.prnewswire.com/ media/1890900/SOCOTEC_Logo.jpg

الاتصالات الإعلامية لسوكوتيك

نيكولاس إسكولان

هاتف رقم: 74 14 19 42 6(0) 33+