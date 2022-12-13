مجموعة دلما كابيتال غروب تستحوذ على شركة غلوبال سي آي أو أوفيس:  تنشئ منصة متكاملة الخدمات للأموال والخدمات المصرفية الاستثمارية واستشارات الثروة

تعيين خبير صناعة الاستثمار غاري دوغان رئيسًا للاستثمار في دلما كابيتال

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ – وافقت شركة دلما كابيتال غروب، وهي منصة وشركة استشارة عالمية لإدارة الاستثمارات البديلة، على الاستحواذ على شركة غلوبال سي آي أو أوفيس، وهي شركة خدمات استثمارية رئيسية مستقلة تعهيدية لديها شبكة عالمية من خبراء الاستثمار. وستصبح غلوبال سي آي أو أوفيس دلما غلوبال سي آي أو أوفيس، حيث سيقدم خدمات كبير مسؤولي الاستثمار التعهيدية لمكاتب العائلة التي تسعى للحصول على خدمات استشارية استثمارية استراتيجية عالمية باستقلالية حقيقية.

ستعمل شركة دلما غلوبال سي آي أو كذراع منفصل لشركة دلما كابيتال وستزود العملاء المحترفين بالاستشارة المستقلة والخبرة في إدارة المحافظ. ستخدم مبدئيًا العملاء بحد أدنى لحجم حساب بقيمة 50 مليون دولار.

سينضم غاري دوغان، المؤسس والرئيس التنفيذي لغلوبال سي آي أو أوفيس إلى مجموعة دلما كابيتال في منصب رئيس الاستثمار في دلما كابيتال الذي تم إنشاؤه حديثًا وسيكون مسؤولاً عن إدارة دلما سي آي أو غلوبال. وسيكون مقره في دبي.

كان غاري دوغان متخصصًا استثماريًا رفيع المستوى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا على مدار الـ 40 عامًا الماضية. أسس غلوبال سي آي أو أوفيس في الإمارات العربية المتحدة في العام 2017. وكان دوغان سابقًا، في صميم مسيرته المهنية، مديرًا إداريًا في جي بي مورغان. وشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني. كما شغل منصب المدير الإداري والرئيس التنفيذي لقسم المعلومات لآسيا والشرق الأوسط في كوتس، والمدير العام ورئيس قسم المعلومات في شركة ميريل لينش لإجارة الثروات في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلق غاري دوغان قائلاً: “يسعدني أن أنضم إلى عائلة دلما كابيتال.” “سيعزز دمجنا خدماتنا لعملاء غلوبال سي آي أو أوفيس، من خلال الاستفادة من قوة شركة دلما والوصول إلى الأسواق ليس فقط في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن على مستوى العالم. أصبحت دبي موطنًا جذابًا بشكل متزايد لثروات العائلات، ونحن في وضع يسمح لنا أن نكون مستشاريها الموثوقين.”

غلوبال سي آي أو أوفيس هي شركة مستقلة لخدمات كبير مسؤولي الاستثمار تتمتع بشبكة عالمية من محترفي الاستثمار الذين كانوا عادةً مدراء لتقنية المعلومات في مجموعات إدارة الثروات الرائدة. يقدم الفريق خدمات استشارية وإدارة تقديرية للاستثمار وخدمات استشارية لشركات إدارة الثروات والمكاتب الفردية والمتعددة حول العالم.

الاستحواذ على شركة غلوبال سي آي أو أوفيس يكمل عروض خدمات دلما كابيتال وسيخلق منصة متكاملة الخدمات للصناديق والخدمات المصرفية الاستثمارية واستشارات الثروات. الأهم من ذلك، أن هذا الاستحواذ يأتي في وقت أصبحت فيه احتياجات المكاتب العائلية للتعامل مع مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات أكبر من أي وقت مضى.

وقال ميشال كانو، عضو مجلس إدارة دلما كابيتال، “إن الجمع بين منصة دلما المؤسسية مع الخدمات الاستشارية الرائدة في السوق لغلوبال سي آي أو أوفيس هو فرصة 1 + 1 = 11 للعملاء.” “تحتاج العديد من العائلات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ إلى قدرات مدراء الاستثمار وتعتمد بشكل مفرط على البنوك الخاصة.”

وعلق ديفيد جيبسون مور، وهو عضو آخر في مجلس إدارة دلما كابيتال، على ذلك قائلاً: “تحتاج العائلات الكبيرة ذات المحافظ الاستثمارية الكبيرة والأعمال المعقدة إلى أفضل مشورة إستراتيجية لاستثماراتها، ولكن غالبًا ما يكون كبير مسؤولي الاستثمار الداخلي بدوام كامل غير عملي.” ستوفر دلما غلوبال سي آي أو للعائلات ذات الثروات العالية مستوى من القدرة الاستثمارية المتطورة الداخلية التي لا تتوفر إلا لأكبر المكاتب العائلية وأكثرها تعقيدًا.”

عن دلما كابيتال غروب

مجموعة دلما كابيتال هي مجموعة شركات تضم دلما كابيتال مانجمنت ليمتد (“دلما كابيتال”) – وهي منصة عالمية لإدارة الاستثمار البديل والاستشارات تتمتع بقدرات قوية في إدارة الأموال والأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، وبعد هذا الإعلان، تمت الاستعانة بحلول رئيس الاستثمار التعيدية للعملاء المحترفين. تأسست دلما كابيتال في العام 2011 وأسسها زاكاري سيفاراتي ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، وهي مرخصة وتشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية بموجب ترخيص احترازي من الفئة 3 سي.

حول غلوبال سي آي أو أوفيس:

غلوبال سي آي أو أوفيس هي شركة خدمات رئيس الاستثمار التعهيدية. وهي جزء من صناعة خدمات رئيس الاستثمار التعهيدية سريعة النمو. يتمتع فريق خبراء الصناعة لديها بخبرة كبيرة في تقديم المنتجات والمشورة الاستثمارية عالية الجودة. وهي تتعاون مع مكاتب فردية ومتعددة العائلات وشركات إدارة الثروات الصغيرة إما لتكملة فرق الاستثمار الحالية أو توفير حل رئيس الاستثمارات الكامل على أساس التسمية البيضاء. من خلال شبكة عالمية واسعة، تقدم تي جي سي آي أو لعملائها أيضًا وصولاً متميزًا إلى الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وفرص الاستثمار العقاري.

حول غاري دوغان:

يتمتع غاري دوغان بخبرة 40 عامًا في مناصب عليا في بعض شركات الخدمات المالية الرائدة في العالم، بما في ذلك جي بي مورجان وباركليز وميريل لينش ومؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة في بنك دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني في الإمارات. على مدار العشرين عامًا الماضية، قاد دوغان فرقًا استثمارية في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة المحافظ المؤسسية لمحافظ متعددة الأصول للعملاء في جميع أنحاء العالم بصفته رئيسًا للاستثمار والاستراتيجي العالمي. قبل ذلك، كان دوغان خبيرًا استراتيجيًا في مجال البيع في سوق الأسهم الأوروبية. قضى دوغان سنواته التكوينية كمدير محفظة الأسهم في المملكة المتحدة لصناديق التقاعد وشركات إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة.

يتمتع غاري بسمعة طيبة في اتخاذ قرارات جريئة حول الأسواق بما في ذلك أثناء انهيار العام 1987، وصعود منطقة اليورو، وانهيار فقاعة التكنولوجيا، والأزمة المالية العالمية للعام 2007. في الآونة الأخيرة، توقع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد ظهر بانتظام في وسائل الإعلام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وفي وول ستريت.

الإختصاصات: إدارة الثروات الخاصة؛ نظرية المحفظة والممارسة؛ الإدارة النشطة مقابل الإدارة السلبية. تخصيص الأصول الاستراتيجي والتكتيكي. إدارة محفظة الأسهم. إدارة التغيير في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة.

https://www.linkedin.com/in/ gary-dugan-a937612/

للتواصل:

www.dalmacapital.com

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