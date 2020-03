مجلس ترخيص ممرضي الطوارئ يمهد الطريق أمام الممرضين عالميا للحصول على ترخيصه في تمريض الطوارئ ويحتفل بيوم الممرضين المرخصين

أوك بروك، 18 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن مجلس ترخيص ممرضي الطوارئ (بي سي إي أن) ( Board of Certification for Emergency Nursing )، المعيار الأساسي لتراخيص التخصصات عبر نطاق الطوارئ بأكمله، عن طريق جديد للممرضين المسجلين والممرضين المؤهلين كالممرضين المسجلين الذين تعلموا أو يعملون خارج الولايات المتحدة، لكي يحصلوا على تراخيص المجلس في تمريض الطوارئ، وتمريض الأطفال، وتمريض حالات الصدمات وتمريض النقل. ترخيص المجلس يتثبت بصورة مستقلة من المعرفة المتخصصة للممرض المسجل وخبرته ويساعد في بقاء هؤلاء الممرضين مواكبين لأحدث صور التقدم والتقنية والممارسات الأفضل في المجال. وهناك مجموعة متنامية من الأبحاث تربط بين ممارسة تمريض الطوارئ وتحسن نتائج المرضى، الممرضين والنتائج التنظيمية.

You May Also Like