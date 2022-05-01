‫ مجتمع متكامل في مدينة جدة بمساحة 4 مليون م 2 روشن تعلن عن (مشروع العروس) أول مجتمعاتها السكنية في محافظة جدة

Posted on 1 hour ago by tngadmin

JEDDAH, Saudi Arabia, 26 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ —أعلنت شركة روشن – المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن “مشروع العروس”، بمساحة تبلغ حوالي 4 ملايين مت مربع، تحتوي على أكثر من 18 ألف وحدة سكنية متنوعة تلائم جميع شرائح المجتمع

Al-Arous community is located in north Jeddah.

وكشفت روشن عن مشروعها في الحفل الذي نظمته قبيل انطلاق مواجهة الاتحاد والهلال أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن الجولة 27 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كثاني مشاريعها لبناء الأحياء المتكاملة، التي سيجري تنفيذها ضمن خطة لتطوير عدة أحياء في أربع مناطق رئيسة و9 مدن في مختلف مناطق المملكة .

ويتميز مشروع العروس بموقعه الاستراتيجي شمال محافظة جدة، ويربط هذا الموقع الحيوي السكان بالطرق الرئيسة وشبكة المواصلات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، والتي ستُطور ضمن أعلى المواصفات التي من شأنها توفير أسلوب حياة فريد، وبناء بنية تحتية اجتماعية تسهم في تماسك المجتمع واندماجه، حيث تم تصميم الحي بمنهجية معمارية تحافظ على التصاميم التراثية والحضرية التي تُبرز الثقافة والطراز المعماري للمنطقة، وذلك بما يتوافق مع الاحتياجات اليومية والتطلعات المستقبلية لمختلف شرائح المجتمع السعودي

Al-Arous community is located in north Jeddah.

Image – https://mma.prnewswire.com/media/1827119/ROSHN_ALAROUS_community.jpg
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