متواصلون للأفضل: تركيز أي أيه سي أس بي على التأثير المجتمعي الإيجابي

تامبا، فلوريدا، 4 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعلن جمعية أي أي سي أس بي إنترناشيونال AACSB International ، عن التزام تعليم الأعمال المتجدد وتركيزه على إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي، لإظهار أن كليات الأعمال متواصلة من أجل الأفضل connected for better . وتقود أيه أيه سي أس بي محادثات حول دور كليات الأعمال كقوة دافعة للخير في المجتمع، وهو مكون أساسي من معايير اعتماد كليات الأعمال 2020 business accreditation standards التي أعلنت عنها أخيرا، بدءا بورقة الإيجاز التي عنوانها “متواصلون للأفضل – استكشاف التأثير المجتمعي الإيجابي لكليات الأعمال.”

