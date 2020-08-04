متواصلون للأفضل: تركيز أي أيه سي أس بي على التأثير المجتمعي الإيجابي

أكبر تحالف لتعليم للأعمال في العالم يسعى إلى تسليط الضوء على التغيير ذي التأثير

تامبا، فلوريدا، 4 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعلن جمعية أي أي سي أس بي إنترناشيونال AACSB International، عن التزام تعليم الأعمال المتجدد وتركيزه على إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي، لإظهار أن كليات الأعمال متواصلة من أجل الأفضل connected for better. وتقود أيه أيه سي أس بي محادثات حول دور كليات الأعمال كقوة دافعة للخير في المجتمع، وهو مكون أساسي من معايير اعتماد كليات الأعمال 2020 business accreditation standards التي أعلنت عنها أخيرا، بدءا بورقة الإيجاز التي عنوانها “متواصلون للأفضل – استكشاف التأثير المجتمعي الإيجابي لكليات الأعمال.”

وقالت كارين أل بيك -وودلي، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لأيه أيه سي أس بي: “إن إظهار التأثير المجتمعي الإيجابي هو سمة مميزة لكلية أعمال عالية الجودة، حيث تقود الكليات المعتمدة منأيه أيه سي أس بي الطريق. كمؤسسة موصلة وجامعة في صناعة تعليم الأعمال، فإنأيه أيه سي أس بيمتحمسة لتضخيم الجهود المتميزة لأعضائنا في المجتمعات التي يخدمونها، محليًا وعالميًا. ستخلق علاقاتنا معًا شراكات رشيقة ومبتكرة بين الطلبة، داخل الجامعات، وعبر الأعمال والحكومة من أجل فائدة أكبر للمجتمع “.

وإذ ترتكز على مواضيع الرؤيا الجماعية لتعليم إدارة الأعمال Collective Vision for Business Education، تحددأيه أيه سي أس بي خمسة مجالات يمكن من خلالها لكليات الأعمال أن تخلق تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا:

• ربط الأعمال والمجتمع والحكومة لتحقيق النتائج

• حل المشكلات القائمة على تبادل المعرفة والبحث

• تطوير قادة مدفوعين بالغرض برؤيا التعامل مع أصعب التحديات

• إنشاء محاور للتعلم مدى الحياة لتعزيز الازدهار والارتقاء بالاقتصادات

• إلهام الابتكارات مع القدرة على تغيير العالم

لتشجيع التعاون بين كليات إدارة الأعمال وشركائها وأصحاب المصلحة، توفر ورقة الإيجاز التي تقدمهاأيه أيه سي أس بي إطارًا لكليات الأعمال لتحديد وفهم وتحقيق التأثير الذي تسعى لتحقيقه من خلال الإدارة الإستراتيجية وتجارب التعلم والقيادة الفكرية والبحث والتواصل الجهود والأولويات. كما تحدد التحديات المشتركة التي تواجهها كليات إدارة الأعمال في تحديد وقياس التأثير المجتمعي وتقدم تمارين للعمل كمبتدئة في المحادثة حول هذه القضية.

على مدار الـ 12 شهرًا التالية وما بعدها، ستواصل أيه أيه سي أس بي إشراك مجموعات أصحاب المصلحة على مستوى العالم من خلال مشاركة الأفكار والمبادرات – بما في ذلك تلك التي تتضمن الخريجين المؤثرين influential alumni والابتكارات الملهمة inspiring innovations– لتسليط الضوء على جهود تعليم إدارة الأعمال من أجل التواصل بشكل أفضل. للاطلاع على ورقة الإيجاز ومعرفة المزيد، يرجى زيارة aacsb.edu/societal-impact.

نبذة حول أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال

إذ تأسست في العام 1916، أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال هي أكبر تحالف في العالم لتعليم إدارة الأعمال، يربط المعلمين، والطلبة ومؤسسات الأعمال، لتحقيق هدف إنتاج الجيل القادم من القادة العظام. وإذ تحتفظ بحضور لها في أكثر من 100 دولة ومنطقة، تعزز أيه أيه سي أس المشاركة وتسريع الابتكار وتعظيم الأثر في تعليم إدارة الأعمال. تعلم عن كيفية قيام أي أيه سي أس بي بتحويل تعليم إدارة الأعمال لمجتمع أفضل على: aacsb.edu

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