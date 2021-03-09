مبيعات الربيع في معرض آذار تسمح للمشترين بمقابلة الموردين الصينيين في الوقت الحقيقي من دون السفر

نانجيانغ، الصين، 8 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — يستضيف موقع Made-in-China.com، وهو منصة الطرف الثلث للتجارة الإلكترونية الصينية الرائدة من الأعمال للأعمال، فعالية تصدير افتراضية ضخمة تحت عنوان مبيعات الربيع، من 1 آذار/مارس – 31 آذار/مارس، 2021 يمكن الوصول إليه عبر موقع المنصة على الإنترنت وتطبيقها على الهاتف الجوال.

مع استمرار تقييد السفر العالمي، توفر فعالية “مبيعات الربيع” للمشترين في جميع أنحاء العالم فرصة مناسبة لمقابلة ,50,000 من الموردين المسجلين في الوقت الفعلي.

خلال الحدث المجاني الذي يستمر لمدة شهر، يتم تقديم وظيفية الترشيح الخاصة للأعضاء المسجلين في موقع Made-in-China.com وجولات صالة العرض الحية والخصومات الحصرية. يمكن تقديم الطلبات على المنصة ومباشرة للموردين.

بغض النظر عن عروض منتجاتك، فستجدها على الأرجح هذا الشهر على موقع Made-in-China.com . يمكنك الاختيار من بين 300,000 منتج جديد، تغطي كل فئة تقريبًا، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والأدوات والآلات، والملابس، والإكسسوارات، والمجوهرات، والديكورات المنزلية، وغيرها من البضائع المتخصصة.

كن مطمئنًا في ما يتعلق بجودة المنتجات مع أكثر من 15000 عينة مجانية متاحة قبل تقديم الطلب. علاوة على ذلك، يتوفر أكثر من 22,000 منتج من منتجات “الإرسال السريع” التي يتم شحنها في غضون 15 يوم عمل بعد تقديم طلبك.

العلامات” الذكية المدمجة حديثًا تجعل ترشيح المنتجات أسهل من أي وقت مضى. يتم تمييز كل منتج بعلامات مختلفة مثل “خصم خاص” و “عينات مجانية” و “تم البيع 10000+” وغيرها.

سيقام المعرض الكبير، معرض الصين الدولي للتصدير، في الفترة من 15 آذار/مارس إلى 24 آذار/مارس إلى جانب مبيعات الربيع. ستوفر التقنيات المتقدمة المتعددة من الواقع الافتراضي والجولات الافتراضية 360 والاجتماعات عبر الإنترنت وجهاً لوجه والترجمة في الوقت الفعلي والميزات الخاصة للواقع المعزز تجربة مشاركة حقيقية مطمئنة وتدعم المفاوضات مع الموردين.

مبيعات الربيع هي أكثر من مجرد صفقات، مع أهميتها. إنه شهر اكتشاف يتيح لك الوصول إلى أكثر من 600 صالة عرض مختارة على مدار الساعة. سيشهد الحاضرون إطلاق أكثر من 200 منتج جديد، ويزورون أكثر من 100 مصنع، ويشاهدون أكثر من 300 تقييم خارج الصندوق. كما سيعرض موقع Made-in-China.com كيفية تعاون المصانع الرائدة مع الشركات الرائدة في العالم وتزودك أيضًا بتحليل الاتجاه الاحترافي المجاني في صناعة الآلات.

لذا، قبل البدء، يرجى إنشاء خطة عمل. ما هي المنتجات التي تبحث عنها؟ ما هي أخبار الصناعة التي تريد الحصول عليها؟ هل تبيع سلعًا موسمية للاستفادة من علامة الإرسال السريع؟ التخطيط لما تحتاجه مسبقًا سيجعل عملية الطلب أسرع وأكثر سلاسة وفعالية.

لمزيد من المعلومات حول مبيعات الربيع من Made-in-China.com، يرجى زيارة:

موقع الإنترنت: https://sourcing. made-in-china.com/2021-spring- sales/?utm_source=overnews& utm_medium=free&utm_campaign= PR

طبعة الهاتف الجوال:

https://m.made-in-china.com/ buyer/pf/index?utm_source= overnews&utm_medium=free&utm_ campaign=PR

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