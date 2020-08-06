مايندتري تكشف عن تعيين فينو لامبو مديرًا للأسواق العالمية

سيركز خبير الخدمات التقنية على الإسراع من تنمية الإيرادات

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 6 أغسطس/ آب، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، عن تعيين فينو لامبو “Venu Lambu” مديرًا للأسواق العالمية، وهو دور ذو بعد استراتيجي يعني بالإسراع من تنمية إيرادات مايندتري. ومن مقر عمله في لندن، سيتولى فينو مسئولية إعداد التوجه الاستراتيجي وتطوير أعمال مايندتري عبر جميع قطاعات الصناعة.

شعار:https://mma.prnewswire. com/media/1004066/Mindtree_ Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1224257/Mindtree_Venu_ Lambu.jpg

وفي هذا الإطار، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee” الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مايندتري، قائلاً: “يتمتع فينو بمزيج مثالي من الحنكة القيادية، والطاقة، والخبرة للمساعدة في توجيه خططنا الشرسة لتطوير أعمالنا”. ويضيف، “ولديه سابقة خبرات من الإسراع من تدفقات الإيرادات، والمساعدة في التحول الرقمي للأعمال وإدارة فرق عالية الأداء مما يجعله خيارًا نموذجيًا لمايندتري”.

ومن جانبه صرح فينو قائلاً: “لقد كان من المدهش مشاهدة مايندتري وهي ترسخ أقدامها كرائد للتحول الرقمي، مع منهج يركز على العميل”. ويضيف، “وأنا متحمس إزاء فرصة الإسراع من المبادرات الرقمية مع العملاء ومواصلة قيادة الشركة في الابتكار التقني”.

وسبق لفينو تولي مناصب قيادية بشركات كوجنيزانت “Cognizant“، وإتش سي إل تكنولوجيز “HCL Technologies“، وآي بي إم “IBM“. ونال فينو درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة ميسور وشهادة الإدارة العامة من كلية لندن للأعمال.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات التقنية الاستشارية وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 290 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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شعار:https://mma.prnewswire. com/media/1004066/Mindtree_ Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1224257/Mindtree_Venu_ Lambu.jpg