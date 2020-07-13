مايكروسوفت تعلن عن الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شريك العام لمايكروسوفت 2020

تكريم الشركاء على الحلول المبتكرة وتمكين المزيد من العملاء في العالم أجمع

ريدموند، ولاية واشنطن، 13 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مايكروسوفت كورب يوم الإثنين عن أسماء الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شريك مايكروسوفت للعام 2020. وتكرم الجوائز السنوية شركاء مايكروسوفت الذين يظهرون التميز في ابتكار وتطبيق حلول العملاء على أساس تقنيات مايكروسوفت. وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة والواصلين إلى قائمة التصفيات النهائية من جميع أنحاء العالم في أول احتفال رقمي لمايكروسوفت Microsoft Inspire الذي سيعقد في 21-22 تموز/يوليو، 2020.

هذا العام، اعترفت مايكروسوفتبمشاركات شركاء في 49 فئة تحتفل بكل من مجالات الحلول والصناعات والقطاعات على مستوى العالم التي تستخدم فيها تقنياتمايكروسوفت. قدمتمايكروسوفتعشر فئات جديدة هذا العام، بما في ذلك جائزة الاستجابة المجتمعية الأولى على الإطلاق، والتي تعترف بالشركاء الذين أحدثوا فرقًا كبيرًا، حيث قدموا خدمات أو حلولًا مبتكرة وفريدة للمساعدة في حل المشكلات لعملائنا والمجتمع خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

تم اختيار المرشحين النهائيين والفائزين بجوائز شريكمايكروسوفتللعام من بين أكثر من 3,300 ترشيح تم جمعها من أكثر من 100 دولة مختلفة حول العالم بناءً على التزامهم تجاه العملاء وتأثير حلولهم على السوق والاستخدام المثالي لتقنياتمايكروسوفت.

وقالت غافرييلا شوستر، نائبة رئيس الشركة، وان كوميرشيال بارتنر، مايكروسوفت: “إنه لشرف أن نقدر الفائزين والمرشحين النهائيين لجوائزشريك مايكروسوفت للعام 2020. يذهب هؤلاء الشركاء إلى أبعد الحدود، حيث يقدمون حلولًا في الوقت المناسب تحل التحديات المعقدة التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء العالم – من التواصل والتعاون فعليًا لمساعدة العملاء على تحقيق إمكاناتهم الكاملة مع خدمات Azure السحابية، وما بعدها. أنا فخورة بتكريم وتهنئة كل فائز ومرشح نهائي “.

تتوفر تفاصيل إضافية عن جوائزمايكروسوفتلجوائزشريك مايكروسوفت للعام 2020في مدونةمايكروسوفت لشبكة الشركاء من غافرييلا شوستر: https://blogs.partner. microsoft.com/mpn/ congratulations-to-the-2020- microsoft-partner-of-the-year- awards-winners-and-finalists/ .

تتوفر القائمة الكاملة للفئات والفائزين والمرشحين النهائيين، بمن في ذلك الفائزون بجائزةشريك مايكروسوفت للعام 2020، على https://aka.ms/POTYA_ WinnersFinalist_List .لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://partner.microsoft.com/ en-us/inspire/awards

تمكن مايكروسوفت (Nasdaq “MSFT” @microsoft) التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية والحافة الذكية. وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.

مايكروسوفت إنسباير

يوفر مايكروسوفت إنسباير لمجتمع شركاء مايكروسوفت الوصول إلى استراتيجيات التسويق والأعمال الرئيسية، والقيادة، والمعلومات المتعلقة بحلول العملاء المحددة المصممة لمساعدة الشركاء على النجاح في السوق. توفر مايكروسوفت إنسباير للشركاء فرص التعلم المعلوماتية التي تشمل المبيعات والتسويق والخدمات والتكنولوجيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على https://partner.microsoft.com/ en-us/inspire .